«Slay» από την Jennifer Lopez: Η αφοπλιστική απάντηση σε όσους σχολιάζουν τις σχεδόν «γυμνές» εμφανίσεις της - Δείτε βίντεο
«Slay» από την Jennifer Lopez: Η αφοπλιστική απάντηση σε όσους σχολιάζουν τις σχεδόν «γυμνές» εμφανίσεις της - Δείτε βίντεο

 02.01.2026 - 16:17
Η Jennifer Lopez δεν αφήνει τα αρνητικά σχόλια να της χαλάσουν τη διάθεση.

Η 56χρονη σταρ μίλησε ανοιχτά για τα σχόλια που δέχεται στα social media, με αφορμή την έναρξη της νέας της σειράς εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας, Up All Night Live in Las Vegas, στο Caesars Palace και, ανάμεσα σε τραγούδια και εντυπωσιακές εμφανίσεις, αποφάσισε να απαντήσει σε όσους σχολιάζουν διαρκώς την εμφάνισή της.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης της εμφάνισης, απευθύνθηκε στο κοινό της, αναφερόμενη στα επικριτικά σχόλια που συχνά βλέπει στα social media. «Ευτυχώς κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια και έχω μάθει να αγνοώ πολλά από αυτά», είπε. «Μπορεί να είναι το πιο σκληρό και το πιο τοξικό μέρος, αλλά κάποιες φορές ομολογώ ότι γελάω κιόλας».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε με το κοινό μερικά από τα σχόλια που διαβάζει συχνά: «Γιατί χαμογελάει πάντα έτσι;», «Γιατί ντύνεται έτσι;», «Γιατί δεν ντύνεται σύμφωνα με την ηλικία της;» και, φυσικά, το αγαπημένο της: «Γιατί είναι πάντα σχεδόν γυμνή;». Η απάντησή της προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα: «Αν είχες αυτό το σώμα, κι εσύ γυμνός θα ήσουν», είπε.

Τα video που κυκλοφόρησαν έγιναν αμέσως viral:

@oldiesvibe @JLO - talks about social media. ##jenniferlopez##fyp##jlo##oldiesvibe##lasvegas ♬ original sound - OldiesVibe

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μιλήσει για τη σχέση της με την εικόνα της και την ηλικία. «Οι θετικές σκέψεις είναι τα πάντα», είχε πει. «Λέω στον εαυτό μου κάθε μέρα ότι είμαι δυνατή και διαχρονική. Η ηλικία είναι θέμα μυαλού».

Πηγή: marieclaire.gr

