Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΈρχιουρμαν: Επαναφέρει πρόταση για μηχανισμό επικοινωνίας για Πράσινη Γραμμή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν: Επαναφέρει πρόταση για μηχανισμό επικοινωνίας για Πράσινη Γραμμή

 02.01.2026 - 17:02
Έρχιουρμαν: Επαναφέρει πρόταση για μηχανισμό επικοινωνίας για Πράσινη Γραμμή

Τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα εξασφαλίζει απευθείας διάλογο μεταξύ Εθνικής Φρουράς και των κατοχικών δυνάμεων, περιλαμβάνει το πακέτο δέκα σημείων που κατατέθηκε στο τραπέζι των συνομιλιών, λέει ο Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, σκοπός της πρότασης είναι η άμεση επαφή και η αποφυγή χρονοτριβής σε περίπτωση που προκύψουν ζητήματα επί του εδάφους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ηλεκτρονική «Γενί Ντουζέν» με τίτλο «Πρέπει να ενισχυθεί ο μηχανισμός προληπτικού διαλόγου», ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε σε περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τις τελευταίες ημέρες του 2025. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δραστηριότητες Ελληνοκύπριων αγροτών εντός και πέριξ της νεκρής ζώνης προκάλεσαν ένταση, ενώ εξέφρασε τη δυσφορία του για τις δηλώσεις που ακολούθησαν από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Παράλληλα, σημείωσε ότι για τα εν λόγω συμβάντα ζητήθηκε ενημέρωση και υπήρξε επικοινωνία με αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να ξεκινήσει διάλογος.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, τα Ηνωμένα Έθνη οφείλουν να εφαρμόζουν πιστά τις υφιστάμενες συμφωνίες και να λειτουργούν αποτελεσματικά οι δίαυλοι επικοινωνίας. Κατέληξε λέγοντας πως ευθύνη των ηγεσιών είναι η ενίσχυση του προληπτικού διαλόγου και η αποφυγή δηλώσεων που επιβαρύνουν το κλίμα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η αργία της Πρωτοχρονιάς πέρασε αλλά κάποια καταστήματα παραμένουν κλειστά - Δείτε ποια mall και σουπερμάρκετ λειτουργούν σήμερα, 2 Ιανουαρίου
Βαρύ πένθος στην επιστημονική κοινότητα: Έφυγε πρόωρα από τη ζωή αγαπημένη καθηγήτρια - Δείτε φωτογραφία
Μαύρη Πρωτοχρονιά για οικογένεια: Στο Μακάρειο 7χρονο κοριτσάκι μετά από σοβαρό τροχαίο - Τι ισχυρίζεται ο πατέρας
«Σαρώνει» η γρίπη Α στην Κύπρο - Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος εν μέσω έξαρσης κρουσμάτων
Ραγδαίες εξελίξεις: Ανατροπή με τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ - Πώς έγινε η τραγωδία με την έκρηξη χειροβομβίδας
Ανείπωτη τραγωδία για πασίγνωστο ηθοποιό - Bρέθηκε νεκρή η 34χρονη κόρη του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Θύμα τεχνητής νοημοσύνης» δηλώνει ο καθαιρεθείς ηγούμενος Αββακούμ: Σφοδρή επίθεση στον Αρχιεπίσκοπο και αιχμές για Μητροπολίτη σε κότερο

 02.01.2026 - 16:52
Επόμενο άρθρο

«Έφυγε» σε ηλικία 54 ετών η Σοφία Χρυσοστόμου – Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας

 02.01.2026 - 17:35
Χριστοδουλίδης στο ZDF: Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη - «Το σημερινό status quo είναι επικίνδυνο»

Χριστοδουλίδης στο ZDF: Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη - «Το σημερινό status quo είναι επικίνδυνο»

Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη και η επανένωση της Κύπρου μπορεί να προσφέρει για όλους τους ανθρώπους της απίστευτες ευκαιρίες, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό κρατικό δίκτυο ZDF με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης στο ZDF: Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη - «Το σημερινό status quo είναι επικίνδυνο»

Χριστοδουλίδης στο ZDF: Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη - «Το σημερινό status quo είναι επικίνδυνο»

  •  02.01.2026 - 17:44
Από τα βεγγαλικά στα μπουκάλια σαμπάνιας ξεκίνησε η φωτιά στο Κραν Μοντανά πιστεύουν οι ελβετικές Αρχές – Στους 119 οι τραυματίες

Από τα βεγγαλικά στα μπουκάλια σαμπάνιας ξεκίνησε η φωτιά στο Κραν Μοντανά πιστεύουν οι ελβετικές Αρχές – Στους 119 οι τραυματίες

  •  02.01.2026 - 17:58
«Καυτή πατάτα» ο νέο κατώτατος μισθός - Συνάντηση με ΠτΔ θα επιδιώξουν οι συντεχνίες - Πότε συνεδριάζει το Εργ. Συμβουλευτικό Σώμα

«Καυτή πατάτα» ο νέο κατώτατος μισθός - Συνάντηση με ΠτΔ θα επιδιώξουν οι συντεχνίες - Πότε συνεδριάζει το Εργ. Συμβουλευτικό Σώμα

  •  02.01.2026 - 16:24
Προσοχή - Αύξηση λοιμώξεων: Με άδεια οι προσωπικοί γιατροί και γέμισαν οι Πρώτες Βοήθειες - «Επικίνδυνη» η πτώση της θερμοκρασίας

Προσοχή - Αύξηση λοιμώξεων: Με άδεια οι προσωπικοί γιατροί και γέμισαν οι Πρώτες Βοήθειες - «Επικίνδυνη» η πτώση της θερμοκρασίας

  •  02.01.2026 - 14:40
«Θύμα τεχνητής νοημοσύνης» δηλώνει ο καθαιρεθείς ηγούμενος Αββακούμ: Σφοδρή επίθεση στον Αρχιεπίσκοπο και αιχμές για Μητροπολίτη σε κότερο

«Θύμα τεχνητής νοημοσύνης» δηλώνει ο καθαιρεθείς ηγούμενος Αββακούμ: Σφοδρή επίθεση στον Αρχιεπίσκοπο και αιχμές για Μητροπολίτη σε κότερο

  •  02.01.2026 - 16:52
Έτσι έγινε το σοβαρό τροχαίο την Πρωτοχρονιά: Δίνει μάχη το 7χρονο κοριτσάκι - Όλα τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας της

Έτσι έγινε το σοβαρό τροχαίο την Πρωτοχρονιά: Δίνει μάχη το 7χρονο κοριτσάκι - Όλα τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας της

  •  02.01.2026 - 15:13
Εάν πέσει το ρεύμα μην ανησυχήσετε, ίσως αλλάζει μετρητές η ΑΗΚ - Ποιες περιοχές παίρνουν σειρά

Εάν πέσει το ρεύμα μην ανησυχήσετε, ίσως αλλάζει μετρητές η ΑΗΚ - Ποιες περιοχές παίρνουν σειρά

  •  02.01.2026 - 15:38
Έρωτας ή σχέση; Αυτά τα 5 ζώδια θα δουν βελτίωση στα ερωτικά τους τον Ιανουάριο του 2026

Έρωτας ή σχέση; Αυτά τα 5 ζώδια θα δουν βελτίωση στα ερωτικά τους τον Ιανουάριο του 2026

  •  02.01.2026 - 14:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα