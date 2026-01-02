Ecommbx
LIKE ONLINE

Αυτά είναι τα πιο μαγικά μέρη για να ταξιδέψουμε το 2026 - Στη λίστα και ένας ανερχόμενος ελληνικός προορισμός

 02.01.2026 - 09:20
Αυτά είναι τα πιο μαγικά μέρη για να ταξιδέψουμε το 2026 - Στη λίστα και ένας ανερχόμενος ελληνικός προορισμός

Η λίστα του National Geographic για τα καλύτερα μέρη του 2026 εμπεριέχει προορισμούς που ο νους μας ίσως να μην μπορεί να συλλάβει τη ξεχωριστή ομορφιά τους.

Ας δούμε λοιπόν κάποιους απο αυτούς που βρίσκονται σε κάθε γωνιά του κόσμου και που θα άξιζε να επισκεφτούμε με την νέα χρονιά.

Δολομίτες, Μιλάνο, Ιταλία

Αν χτίζετε το ταξιδιωτικό σας σχέδιο για το 2026, δεν πρέπει να λείπει η Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο και οι εντυπωσιακοί Δολομίτες, που θα φιλοξενήσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το Φεβρουάριο και Μάρτιο. Οι κορυφές και τα τοπία θυμίζουν κινηματογραφική σκηνή τόσο στο χειμώνα όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με ανθισμένα λιβάδια και παραμυθένιο αλπικό φως.

Πεκίνο, Κίνα

Η αυξανόμενη ευκολία στο ταξίδι, με παραμονές χωρίς βίζα για πολλούς επισκέπτες και δυνατότητα χρήσης διεθνών καρτών στα μέσα μεταφοράς, καθιστούν το Πεκίνο έναν πιο φιλικό προορισμό για το 2026. Το ιστορικό Κεντρικό Άξονα έχει πλέον ενταχθεί στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ τα φωτισμένα τμήματα του Σινικού Τείχους προσθέτουν μοναδική εμπειρία βραδινής περιήγησης.

Δομίνικα, Καραϊβική

Η Δομίνικα ετοιμάζεται να δημιουργήσει το πρώτο παγκόσμιο Καταφύγιο Φυσητήρων, προστατεύοντας εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα για τα επιβλητικά αυτά θαλάσσια θηλαστικά. Εδώ μπορούμε να τα βλέπουμε από σκάφος ή ακόμη και να κολυμπήσουμε με σεβασμό στους κανόνες προστασίας, ενώ τα δάση, οι καταρράκτες και οι θερμές πηγές της ενδοχώρας προσφέρουν αμέτρητες περιπέτειες.

Ραμπάτ, Μαρόκο

Η πρωτεύουσα του Μαρόκου συνδυάζει ιστορικά μνημεία και σύγχρονη αρχιτεκτονική, όπως το Βασιλικό Θέατρο της Ζάχα Χαντίντ και τον Πύργο Μοχάμεντ VI. Παράλληλα, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης φιλοξενεί σημαντικές συλλογές Μαροκινών και Αφρικανών καλλιτεχνών, καθιστώντας τη Ραμπάτ ιδανικό σταυροδρόμι πολιτισμού.

Μανίλα, Φιλιππίνες

Η μητροπολιτική περιοχή της Μανίλα ξεχωρίζει για την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και την έντονη γαστρονομική της σκηνή, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως πύλη για τα τροπικά νησιά με τους κρυστάλλινους κόλπους και τα ανεξερεύνητα τοπία.

Όουλου, Φινλανδία

Η πόλη Όουλου, ενώ είναι μόλις 60 μίλια από τον Αρκτικό Κύκλο, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να συνδυάσουν παραδοσιακή φινλανδική κληρονομιά με δραστηριότητες στη φύση, ποδηλασία, κανό και χαλάρωση στις υπαίθριες σάουνες.

Επιπρόσθετοι προορισμοί που αξίζει να γνωρίσουμε το 2026

Ουνταϊπούρ, Ινδία

Η πόλη των λιμνών, γνωστή για τα παλάτια και την ιστορία της, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς για το 2026 σε λίστα του Condé Nast Traveler, προσφέροντας μια ρομαντική και πολιτιστικά πλούσια εμπειρία, όπως αναφέρεται σε άρθρο του The Economic Times.

Σβάλμπαρντ, Νορβηγία (Βόρειο Σέλας)

Σε άρθρο του MoneyWeek οι ειδικοί ταξιδιωτικοί οδηγοί προβλέπουν ότι το Βόρειο Σέλας (Aurora Borealis) θα είναι ιδιαίτερα «ισχυρό» το 2026, με τη Σβάλμπαρντ να προσφέρει ιδανικές συνθήκες για θέαση, σε συνδυασμό με δραστηριότητες όπως περιηγήσεις με έλκηθρα και εξερεύνηση παγετώνων.

Αρθρο της The Sun ανάμεσα στους ανερχόμενους προορισμούς για το 2026 στη Μεσόγειο ξεχωρίζουν δύο νησιά που συνδυάζουν καθαρές παραλίες, αυθεντική ατμόσφαιρα και περιορισμένο υπερτουρισμό: η Νάξος στην Ελλάδα και η Βις στην Κροατία.

Νάξος, Ελλάδα

Ένας ανερχόμενος καλοκαιρινός προορισμός στη Μεσόγειο, η Νάξος ξεχωρίζει για τα καθαρά νερά, τα ιστορικά μνημεία και την αυθεντική κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα, χωρίς τον υπερτουρισμό άλλων νησιών.

Βις, Κροατία

Η Βις, ένα από τα πιο αυθεντικά νησιά της Κροατίας, παραμένει σχετικά ανεπηρέαστη από τον μαζικό τουρισμό. Με κρυστάλλινα νερά, μικρούς όρμους και ήρεμη ατμόσφαιρα, προτείνεται ως ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν γαλήνη και φυσική ομορφιά στη Μεσόγειο.

Πηγή: huffingtonpost.gr

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ καθώς η χώρα ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2026 την Προεδρία της ΕΕ για έξι μήνες.

