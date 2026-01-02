Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Βαρύ πένθος και ερωτήματα για την απώλεια δεκάδων νέων

Ανάμεσα στους δεκάδες αγνοούμενους φέρεται να βρίσκεται και μια 15χρονη Ελληνίδα, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας.

Όπως μετέδωσε από το σημείο της τραγωδίας ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews, Φάνης Παπαθανασίου, πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία είχε επισκεφθεί το μπαρ το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς μαζί με τρεις φίλες της, οι οποίες επίσης αγνοούνται. Οι γονείς της γνώριζαν ότι η ανήλικη θα πήγαινε στο νυχτερινό κέντρο, ωστόσο από τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες για την τύχη της, απευθύνοντας εκκλήσεις μέσω των αρχών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συγκλονιστική είναι και η ανάρτηση του αδελφού της, ο οποίος ζητά οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός, κάνει λόγο για τουλάχιστον 47 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων είναι ηλικίας μόλις 15 έως 25 ετών. Οι εικόνες ανήλικων παιδιών με σοβαρά εγκαύματα προκαλούν σοκ, ενώ η ταυτοποίηση των θυμάτων αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς αρκετοί από τους νεκρούς έχουν υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα. Οι αρχές χρησιμοποιούν οδοντικά στοιχεία και δείγματα DNA, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο.

Εισαγγελέας του Βαλέ: Η πυρκαγιά προφανώς ξεκίνησε από βεγγαλικά

Η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ, ανέφερε το απόγευμα της Παρασκευής ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά που τοποθετήθηκαν σε μπουκάλια σαμπάνιας που είχαν μετακινηθεί πολύ κοντά στην οροφή.

«Όλα μας οδηγούν στο να πιστεύουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από κεριά ή βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας που είχαν μετακινηθεί πολύ κοντά στην οροφή» σημείωσε και πρόσθεσε: «Από εκεί ξεκίνησε πυρκαγιά πολύ γρήγορα… Υπάρχουν βίντεο που έχουν αναλυθεί. Υπάρχουν αρκετά άτομα που έχουν πάρει συνεντεύξεις και έχουν γίνει αναφορές»

Τα επόμενα βήματα της έρευνας θα επικεντρωθούν στα υλικά που χρησιμοποιούνται στο μπαρ, στις άδειες λειτουργίας, στα μέτρα ασφαλείας όπως οι πυροσβεστήρες και οι έξοδοι κινδύνου και στον αριθμό των ατόμων που θα παρευρεθούν, λέει.

Παράλληλα, σοβαρά ερωτήματα εγείρονται σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας του καταστήματος. Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό που κυκλοφορεί, η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από την ανάφλεξη της οροφής, η οποία ήταν επενδυμένη με εύφλεκτο ηχομονωτικό υλικό, πιθανότατα εξαιτίας πυροτεχνημάτων προσαρμοσμένων σε μπουκάλια σαμπάνιας. Το γεγονός ότι υπήρχε μία μόνο έξοδος κινδύνου και στενή σκάλα από το υπόγειο εντείνει τις ανησυχίες για παραβίαση της νομοθεσίας, ενώ εξετάζεται και το ζήτημα της παρουσίας ανηλίκων στον χώρο.

40 morts à cause d'un tocard qui voulait juste impressionner une michto en la portant sur ses épaules. 😮‍💨 #incendie #Crans_Montana pic.twitter.com/itccCbnVhc — Le Cygne Bien Poivré (@Bud_Bundy_) January 2, 2026

The Crans Montana, Switzerland fire reminds me so much of The Station Nightclub fire, it’s kind of crazy.

Seeing the video of how fast The Station went up in flames & how quickly the alive people got crammed & stacked up in the front door in a panic trying to leave is why i… pic.twitter.com/wkCfgxODFS — Longfellow, Esq. 🐝 (@callmelongfell2) January 2, 2026

Με DNA η ταυτοποίηση των θυμάτων

Οι ελβετικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η ταυτοποίησηση των θυμάτων ή ο οριστικός απολογισμός των νεκρών θα χρειαστεί χρόνο, επειδή οι σοροί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

«Όλη αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει επειδή οι πληροφορίες είναι τόσο φρικτές και ευαίσθητες που τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί στις οικογένειες εκτός αν είμαστε 100% σίγουροι», δήλωσε ο Mathias Reynard , επικεφαλής της κυβέρνησης του καντονιού Valais . Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντιατρικά δείγματα και δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων, είπε.

Οι επιζώντες της καταστροφικής πυρκαγιάς νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες εγκαυμάτων σε όλη την Ευρώπη.

Συλλυπητήρια Μελόνι

Η Τζιόρτζια Μελόνι, εξέφρασε τα βαθιά συλλυπητήριά της για την τραγωδία που σημειώθηκε στην Ελβετία, παραμένοντας σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταϊάνι και τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι στιγμής, 13 Ιταλοί πολίτες έχουν τραυματιστεί και 6 αγνοούνται, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία για τους νεκρούς.

Οι τραυματίες μεταφέρονται στην Ιταλία για ιατρική περίθαλψη, με τις πρώτες μεταφορές να έχουν ήδη φτάσει στο Νοσοκομείο Niguarda του Μιλάνου και άλλες να προγραμματίζονται τις επόμενες μέρες. Στην περιοχή βρίσκονται ειδικές ομάδες διάσωσης, γιατροί για σοβαρά εγκαύματα και ψυχολόγοι για την υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων. Η ταυτοποίηση των νεκρών είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω σοβαρών εγκαυμάτων, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης.

Γάλλοι στρατιωτικοί γιατροί μεταβαίνουν στο Κραν Μοντανά

Ομάδα Γάλλων στρατιωτικών γιατρών μεταβαίνει στην Ελβετία για μια «αποστολή εκτίμησης των εγκαυματιών» ενόψει της μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από έναν πλαστικό χειρουργό, έναν αναισθησιολόγο και μια ειδικευμένη νοσηλεύτρια, καθώς και από έναν γιατρό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αναμένεται να φτάσει στην Ελβετία νωρίς το απόγευμα και «θα παραμείνει για πολλές ημέρες, ώστε να στηρίξει το έργο των ελβετικών υγειονομικών αρχών».

Στη Γαλλία, τα τμήματα εγκαυμάτων της Υπηρεσίας Υγείας του στρατού έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, ιδίως τα στρατιωτικά νοσοκομεία του Περσί, κοντά στο Παρίσι και της Σεντ-Αν στην Τουλόν. Συνεργάζονται στενά με το υπουργείο Υγείας ώστε να γίνει ο κατάλληλος καταμερισμός των τραυματιών, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Τρεις από τους τραυματίες, δύο Γάλλοι και ένας Ελβετός, μεταφέρθηκαν το πρωί στη Λιόν και το Παρίσι. Οι ελβετικές αρχές ζήτησαν από τη Γαλλία να παραλάβει άλλους οκτώ τραυματίες, όπως είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ.

Σε κρίσιμη κατάσταση τουλάχιστον 80 από τους 115 τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές

Τα εγκαύματα που έχουν υποστεί πολλοί από τους τραυματίες – στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά – από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά είναι τόσο σοβαρά που Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες πριν ταυτοποιηθούν τα θύματα.

«Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)… περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Πολλοί από τους σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένας Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο πρόεδρος του καντονιού αναμένεται να δώσει σε λίγο συνέντευξη Τύπου για να δώσει νέες πληροφορίες για την τραγωδία.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr