LIKE ONLINE

BINTEO: Εργαζόμενος της Disney τραυματίστηκε από τεράστιο ψεύτικο βράχο κατά τη διάρκεια παράστασης

 01.01.2026 - 18:14
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που ένας εργαζόμενος του θεματικού πάρκου Disney World στη Φλόριντα των ΗΠΑ τραυματίστηκε όταν προσπάθησε να σταματήσει έναν ψεύτικο βράχο 180 κιλών που για άγνωστη προς το παρόν αιτία άρχισε να κυλάει αναπηδώντας προς το κοινό, κατά τη διάρκεια μιας παράστασης του Ιντιάνα Τζόουνς, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Στο βίντεο που "ανέβηκε" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται αρχικά πάνω στο σκηνικό, εν νέσω καπνών και φωτιάς, ένας ηθοποιός που υποδύεται τον Ιντιάνα Τζόουνς να προσπαθεί να αποφύγει τον «βράχο» που κυλά προς το μέρος του.

Στη συνέχεια, το τεράστιο αντικείμενο προσκρούει σε τοίχο με αποτέλεσμα να βγει από την πορεία του και αναπηδώντας να αρχίσει να κατευθύνεται προς το κοινό που κάθεται πολύ κοντά στη σκηνή. «Έρχεται κατευθείαν κατά πάνω μας!», ακούγεται να φωνάζει ένας από τους θεατές.

Την ώρα εκείνη, ένας υπάλληλος της εταιρείας έχει αντιληφθεί τι πάει να γίνει και βάζει το σώμα του μπροστά για να σταματήσει την πορεία του ψεύτικου βράχου. Αμέσως σωριάζεται από τη δύναμη της σύγκρουσης στο έδαφος.

«Κυριολεκτικά μας έσωσε τις ζωές, αυτός ο τύπος», λέει ένας από τους θεατές.

Το περιστατικό συνέβη στις 30 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια αναπαράστασης σκηνής από την ταινία Raiders of the Lost Ark.

Όπως αναφέρει η DailMail, σύμφωνα με την εταιρεία, ο «βράχος» που χρησιμοποιήθηκε στην παράσταση είναι κατασκευασμένος από καουτσούκ και ζυγίζει 180 κιλά.

Η Disney World γνωστοποίησε ότι το τραυματισμένο μέλος του προσωπικού «αναρρώνει» και ότι λαμβάνει χώρα μια έρευνα για το τι συνέβη.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε στο βρετανικό μέσο: «Επικεντρωνόμαστε στην υποστήριξη του μέλους του καστ μας, το οποίο αναρρώνει. Η ασφάλεια όλων είναι βασική προϋπόθεση σε αυτό που κάνουμε και αυτό το στοιχείο του σόου θα τροποποιηθεί καθώς η ομάδα ασφαλείας μας ολοκληρώνει μια ανασκόπηση του τι συνέβη».

Τηλεφώνημα Ζελένσκι σε ΠτΔ με φόντο την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Στήριξη στην Ουκρανία και προτεραιότητες στο επίκεντρο

Συγκλονιστικό βίντεο από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, άνθρωποι προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τη φωτιά στο μπαρ - Στους 47 οι νεκροί

Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά έδωσαν στη δημοσιότητα ΜΜΕ από την Ελβετία, όπου φαίνονται δεκάδες άνθρωποι να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από το φλεγόμενο μπαρ.

