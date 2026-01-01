Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφώνημα Ζελένσκι σε ΠτΔ με φόντο την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Στήριξη στην Ουκρανία και προτεραιότητες στο επίκεντρο

 01.01.2026 - 17:38
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατόπιν πρωτοβουλίας του πρώτου, σε μια ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας συγκυρία, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει επισήμως από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως κράτος μέλος που υπηρετεί με συνέπεια τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πρόεδρος Ζελένσκι συνεχάρη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και τον ενημέρωσε ότι θα παραστεί στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 7 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις τελευταίες εξελίξεις και τις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε με σαφήνεια τη σταθερή και διαχρονική προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη στήριξη του ουκρανικού λαού, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της ελεύθερης βούλησης της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή πηγάζει από τις ίδιες αξίες και αρχές που καθοδηγούν την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία η ίδια βιώνει τις τραγικές συνέπειες της παράνομης εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.

Τόνισε, επίσης, ότι η στήριξη προς την Ουκρανία θα αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει ενεργά, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις, στην προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και στην προάσπιση των αρχών του διεθνούς δικαίου.

Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά έδωσαν στη δημοσιότητα ΜΜΕ από την Ελβετία, όπου φαίνονται δεκάδες άνθρωποι να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από το φλεγόμενο μπαρ.

