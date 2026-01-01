Επί ποδός από την Πρωτοχρονιά – Άμεση κινητοποίηση για σοβαρή απώλεια νερού στο Παραλίμνι – Δείτε φωτογραφίες

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, το προσωπικό του Οργανισμού βρέθηκε από νωρίς επί ποδός, προχωρώντας σε άμεσες ενέργειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης.

Στο σημείο μετέβη και ο ίδιος ο κ. Καρούσος, συνοδευόμενος από τη Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών και μέλη του Συμβουλίου, προκειμένου να συντονίσουν τις προσπάθειες και να διασφαλίσουν ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, με στόχο την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

«Πρώτη μέρα του χρόνου και το προσωπικό μας είναι επί ποδός. Σεβασμός σε όλους όσοι εργάζονται σήμερα για τους πολίτες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, εκφράζοντας δημόσια την εκτίμησή του προς τους εργαζόμενους που βρέθηκαν καθήκοντος ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.