ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ισχυροί άνεμοι και παγετός σε περιοχές της Κύπρου – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

 01.01.2026 - 17:17
Χαμηλή πίεση και πολύ ισχυροί άνεμοι επηρεάζουν την περιοχή ενώ ασθενής ψηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από αύριο.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, αρχικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και αργότερα, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα παράλια και γύρω στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε ορεινές περιοχές και ενδεχομένως σε υπήνεμες πεδινές περιοχές κυρίως στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά, θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ παροδικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ στα παράλια θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές κυρίως νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

