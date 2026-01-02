Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΝέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί βίντεο υψηλής ποιότητας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα
LIKE ONLINE

Νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί βίντεο υψηλής ποιότητας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα

 02.01.2026 - 20:26
Νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί βίντεο υψηλής ποιότητας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα

Ερευνητές παρουσίασαν ένα νέο σύστημα δημιουργίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη με την ονομασία TurboDiffusion η οποία μπορεί να δημιουργεί συνθετικά βίντεο σχεδόν ακαριαία. Μπορεί να παράγει βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη έως και 200 φορές ταχύτερα σε σύγκριση με τις υπάρχουσες μεθόδους χωρίς να θυσιάζει την οπτική ποιότητα.

Η εργασία αποτελεί κοινή προσπάθεια της ShengShu Technology, του Πανεπιστημίου Tsinghua και ερευνητών που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλι. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει δραστικά τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία βίντεο, μια διαδικασία που παραδοσιακά ήταν αργή και υπολογιστικά δαπανηρή.

Όταν δοκιμάστηκε σε έναν οικιακό υπολογιστή εξοπλισμένο με την κάρτα γραφικών Nvidia RTX 5090 το TurboDiffusion μείωσε τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία ενός βίντεο τυπικής ανάλυσης διάρκειας 5 δευτερολέπτων από πάνω από τρία λεπτά σε μόλις 1,9 δευτερόλεπτα. Για βίντεο υψηλής ανάλυσης της ίδιας διάρκειας ο χρόνος μειώθηκε από σχεδόν 80 λεπτά σε μόλις 24 δευτερόλεπτα κάτι που αντιστοιχεί σε βελτίωση περίπου 200 φορές.

Τα σημερινά εργαλεία όπως το Vidu της ShengShu και το Sora της OpenAI εξακολουθούν να χρειάζονται αρκετά λεπτά για να δημιουργήσουν σύντομα βίντεο. Αντί να περιμένουν ώρες για την απόδοση μικρών κλιπ οι δημιουργοί θα μπορούν να παράγουν αξιοποιήσιμα βίντεο μέσα σε δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά.

Το TurboDiffusion μπορεί να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό εμπόδιο στη δημιουργία βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη μειώνοντας απότομα τον απαιτούμενο υπολογιστικό χρόνο. Αυτή η επιτάχυνση θα μπορούσε να ξεκλειδώσει ταχύτερες ροές εργασίας στην κινούμενη εικόνα, τον κινηματογράφο και τη δημιουργία περιεχομένου χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει επίσης ότι η εποχή της δημιουργίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο ή σχεδόν άμεσο χρόνο μπορεί να είναι πιο κοντά από ό,τι περίμεναν πολλοί. Ωστόσο, εγείρει και γνωστές ανησυχίες. Η ταχύτερη δημιουργία βίντεο μπορεί να αυξήσει και την πλημμυρίδα περιεχομένου τύπου deepfake.

Καθώς τα βίντεο που παράγονται με τεχνητή νοημοσύνη γίνονται πιο γρήγορα και φθηνότερα στην παραγωγή, τα ζητήματα επαλήθευσης, κατάχρησης και δικλίδων ασφαλείας αναμένεται να ενταθούν ιδιαίτερα σε πλατφόρμες που ήδη δυσκολεύονται με χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο από τεχνητή νοημοσύνη.

Το TurboDiffusion εμφανίζεται σε μια περίοδο που και άλλα εργαλεία δημιουργίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσονται ραγδαία. Η προσθήκη βαθύτερων δημιουργικών ελέγχων στο εργαλείο Flow της Google και η επέκταση του Adobe Firefly σε επεξεργασία βίντεο μέσω κειμένου και εγγενή δημιουργία βίντεο μέσα στο Premiere Pro υπογραμμίζουν το πόσο γρήγορα κινείται ο συγκεκριμένος τομέας.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η αργία της Πρωτοχρονιάς πέρασε αλλά κάποια καταστήματα παραμένουν κλειστά - Δείτε ποια mall και σουπερμάρκετ λειτουργούν σήμερα, 2 Ιανουαρίου
Βαρύ πένθος στην επιστημονική κοινότητα: Έφυγε πρόωρα από τη ζωή αγαπημένη καθηγήτρια - Δείτε φωτογραφία
Μαύρη Πρωτοχρονιά για οικογένεια: Στο Μακάρειο 7χρονο κοριτσάκι μετά από σοβαρό τροχαίο - Τι ισχυρίζεται ο πατέρας
«Σαρώνει» η γρίπη Α στην Κύπρο - Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος εν μέσω έξαρσης κρουσμάτων
Ραγδαίες εξελίξεις: Ανατροπή με τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ - Πώς έγινε η τραγωδία με την έκρηξη χειροβομβίδας
Ανείπωτη τραγωδία για πασίγνωστο ηθοποιό - Bρέθηκε νεκρή η 34χρονη κόρη του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έσπασε τη σιωπή του ο ιδιοκτήτης του μοιραίου μπαρ: Έγιναν 3 έλεγχοι την τελευταία 10ετια, είμαστε σε άθλια κατάσταση

 02.01.2026 - 20:17
Επόμενο άρθρο

«Η Αλίκη δεν έχει ταυτοποιηθεί, ας προσευχόμαστε» λέει ο αδερφός της 15χρονης που ήταν στο μοιραίο μπαρ του Κραν Μοντανά

 02.01.2026 - 20:36
Χριστοδουλίδης στο ZDF: Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη - «Το σημερινό status quo είναι επικίνδυνο»

Χριστοδουλίδης στο ZDF: Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη - «Το σημερινό status quo είναι επικίνδυνο»

Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη και η επανένωση της Κύπρου μπορεί να προσφέρει για όλους τους ανθρώπους της απίστευτες ευκαιρίες, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό κρατικό δίκτυο ZDF με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης στο ZDF: Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη - «Το σημερινό status quo είναι επικίνδυνο»

Χριστοδουλίδης στο ZDF: Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη - «Το σημερινό status quo είναι επικίνδυνο»

  •  02.01.2026 - 17:44
Από τα βεγγαλικά στα μπουκάλια σαμπάνιας ξεκίνησε η φωτιά στο Κραν Μοντανά πιστεύουν οι ελβετικές Αρχές – Στους 119 οι τραυματίες

Από τα βεγγαλικά στα μπουκάλια σαμπάνιας ξεκίνησε η φωτιά στο Κραν Μοντανά πιστεύουν οι ελβετικές Αρχές – Στους 119 οι τραυματίες

  •  02.01.2026 - 17:58
«Όποιος εκφεύγει των κανονισμών θα δεχτεί τις συνέπειες» – Σαφές μήνυμα Φυτιρή προς συντεχνίες

«Όποιος εκφεύγει των κανονισμών θα δεχτεί τις συνέπειες» – Σαφές μήνυμα Φυτιρή προς συντεχνίες

  •  02.01.2026 - 19:05
ΣΕΚ: Απαιτείται επαναξιολόγηση του κατώτατου μισθού για στήριξη ευάλωτων εργαζομένων

ΣΕΚ: Απαιτείται επαναξιολόγηση του κατώτατου μισθού για στήριξη ευάλωτων εργαζομένων

  •  02.01.2026 - 18:11
Ευχές για λιγότερες ευχές

Ευχές για λιγότερες ευχές

  •  02.01.2026 - 19:53
«Θύμα τεχνητής νοημοσύνης» δηλώνει ο καθαιρεθείς ηγούμενος Αββακούμ: Σφοδρή επίθεση στον Αρχιεπίσκοπο και αιχμές για Μητροπολίτη σε κότερο

«Θύμα τεχνητής νοημοσύνης» δηλώνει ο καθαιρεθείς ηγούμενος Αββακούμ: Σφοδρή επίθεση στον Αρχιεπίσκοπο και αιχμές για Μητροπολίτη σε κότερο

  •  02.01.2026 - 16:52
Παγωμένη νύχτα : Σε ποιες περιοχές θα σχηματιστεί παγετός – Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος

Παγωμένη νύχτα : Σε ποιες περιοχές θα σχηματιστεί παγετός – Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος

  •  02.01.2026 - 18:56
Μορφάκης Σολομωνίδης: Καμία μονομερής αλλαγή στο ωράριο της Αστυνομίας – Τα εργασιακά δικαιώματα δεν διαπραγματεύονται

Μορφάκης Σολομωνίδης: Καμία μονομερής αλλαγή στο ωράριο της Αστυνομίας – Τα εργασιακά δικαιώματα δεν διαπραγματεύονται

  •  02.01.2026 - 19:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα