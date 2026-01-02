Νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί βίντεο υψηλής ποιότητας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα

Η εργασία αποτελεί κοινή προσπάθεια της ShengShu Technology, του Πανεπιστημίου Tsinghua και ερευνητών που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλι. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει δραστικά τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία βίντεο, μια διαδικασία που παραδοσιακά ήταν αργή και υπολογιστικά δαπανηρή.

Όταν δοκιμάστηκε σε έναν οικιακό υπολογιστή εξοπλισμένο με την κάρτα γραφικών Nvidia RTX 5090 το TurboDiffusion μείωσε τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία ενός βίντεο τυπικής ανάλυσης διάρκειας 5 δευτερολέπτων από πάνω από τρία λεπτά σε μόλις 1,9 δευτερόλεπτα. Για βίντεο υψηλής ανάλυσης της ίδιας διάρκειας ο χρόνος μειώθηκε από σχεδόν 80 λεπτά σε μόλις 24 δευτερόλεπτα κάτι που αντιστοιχεί σε βελτίωση περίπου 200 φορές.

Τα σημερινά εργαλεία όπως το Vidu της ShengShu και το Sora της OpenAI εξακολουθούν να χρειάζονται αρκετά λεπτά για να δημιουργήσουν σύντομα βίντεο. Αντί να περιμένουν ώρες για την απόδοση μικρών κλιπ οι δημιουργοί θα μπορούν να παράγουν αξιοποιήσιμα βίντεο μέσα σε δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά.

Το TurboDiffusion μπορεί να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό εμπόδιο στη δημιουργία βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη μειώνοντας απότομα τον απαιτούμενο υπολογιστικό χρόνο. Αυτή η επιτάχυνση θα μπορούσε να ξεκλειδώσει ταχύτερες ροές εργασίας στην κινούμενη εικόνα, τον κινηματογράφο και τη δημιουργία περιεχομένου χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει επίσης ότι η εποχή της δημιουργίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο ή σχεδόν άμεσο χρόνο μπορεί να είναι πιο κοντά από ό,τι περίμεναν πολλοί. Ωστόσο, εγείρει και γνωστές ανησυχίες. Η ταχύτερη δημιουργία βίντεο μπορεί να αυξήσει και την πλημμυρίδα περιεχομένου τύπου deepfake.

Καθώς τα βίντεο που παράγονται με τεχνητή νοημοσύνη γίνονται πιο γρήγορα και φθηνότερα στην παραγωγή, τα ζητήματα επαλήθευσης, κατάχρησης και δικλίδων ασφαλείας αναμένεται να ενταθούν ιδιαίτερα σε πλατφόρμες που ήδη δυσκολεύονται με χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο από τεχνητή νοημοσύνη.

Το TurboDiffusion εμφανίζεται σε μια περίοδο που και άλλα εργαλεία δημιουργίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσονται ραγδαία. Η προσθήκη βαθύτερων δημιουργικών ελέγχων στο εργαλείο Flow της Google και η επέκταση του Adobe Firefly σε επεξεργασία βίντεο μέσω κειμένου και εγγενή δημιουργία βίντεο μέσα στο Premiere Pro υπογραμμίζουν το πόσο γρήγορα κινείται ο συγκεκριμένος τομέας.

