Μορφάκης Σολομωνίδης: Καμία μονομερής αλλαγή στο ωράριο της Αστυνομίας – Τα εργασιακά δικαιώματα δεν διαπραγματεύονται

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη: ουδεμία μονομερής απόφαση που επηρεάζει εργασιακά δικαιώματα των μελών της Αστυνομίας μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Οι Ημεραργίες αποτελούν ουσιαστικό και κατοχυρωμένο εργασιακό κεκτημένο, το οποίο προέκυψε στο πλαίσιο της εναρμόνισης του ωραρίου εργασίας της Αστυνομίας με αυτό της Δημόσιας Υπηρεσίας. Παράλληλα, συνιστούν αναπόσπαστο και ευεργετικό στοιχείο του συστήματος βάρδιας, συμβάλλοντας ουσιαστικά:

στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των αστυνομικών,

στη διαχείριση της κόπωσης,

και στη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι, για την εφαρμογή της συμφωνηθείσας εναρμόνισης του ωραρίου το 2019, μέσα από θεσμοθετημένο διάλογο μεταξύ Εργοδότη, Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου και Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Αστυνομίας (ΜΕΠΑ), προβλεπόταν η δημιουργία 384 νέων οργανικών θέσεων. Οι θέσεις αυτές ουδέποτε ζητήθηκαν από την εκάστοτε ηγεσία της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα τα σημερινά προβλήματα στελέχωσης να επιχειρείται να αντιμετωπιστούν εις βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού.

Επιπρόσθετα, τα μέλη της Αστυνομίας, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Δημόσια Υπηρεσία, δεν δικαιούνται άδειες απουσίας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό (uncertified sick leave), οι οποίες για τους δημοσίους υπαλλήλους ανέρχονται σε οκτώ (8) ημέρες ετησίως. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη διατήρηση των υφιστάμενων εργασιακών ρυθμίσεων για προσωπικό που εργάζεται σε ιδιαίτερα απαιτητικές και επιβαρυντικές συνθήκες βάρδιας.

Καλούμε το Αρχηγείο Αστυνομίας να τερματίσει άμεσα τη σύγχυση και αναστάτωση που έχουν προκληθεί από δημόσιες εξαγγελίες και να προσέλθει σε ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς. Σε διαφορετική περίπτωση, οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή στο ωράριο εργασίας της Αστυνομίας ενδέχεται να προσκρούει στις πρόνοιες του Περί Αστυνομίας Νόμου και να εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας.

Τονίζουμε, τέλος, ότι κάθε συζήτηση που αφορά το ωράριο εργασίας ή τις Ημεραργίες πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά στο πλαίσιο θεσμοθετημένου διαλόγου και με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα των μελών των Σωμάτων Ασφαλείας. Οποιαδήποτε αλλαγή θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στη μισθοδοσία των αστυνομικών, με εκτιμώμενη μείωση καθαρών απολαβών της τάξης των 1.000 ευρώ ετησίως, λόγω απώλειας απολαβών από Κυριακές και Δημόσιες Αργίες, πλήττοντας δυσανάλογα χαμηλόμισθους εργαζόμενους.

Του Μορφάκη Σολομωνίδη,

Αναπληρωτή Προέδρου ΕΔΕΚ