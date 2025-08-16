Ναι, υπάρχει και ανδρικός οργασμός - Πέντε πράγματα που πρέπει να ξέρουν οι άντρες... και οι γυναίκες

Ενώ συνεχίζουμε να ζούμε σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, η σεξουαλικότητα είχε ανέκαθεν, από τη μυθολογία και τους αρχαίους πολιτισμούς, άρωμα… γυναίκας. Στην αρχαία Ελλάδα, η θεά Αφροδίτη εκπροσωπούσε την ομορφιά, τον έρωτα και τη σεξουαλική επιθυμία. Στην ινδουιστική θρησκεία τιμάται μέχρι σήμερα η θεά Ράτι, ως σύμβολο λαγνείας και σεξουαλικής απόλαυσης.

Μέχρι οι εκπρόσωποι των διάφορων θρησκειών να επιβάλλουν στις κοινωνίες τις συντηρητικές αντιλήψεις τους, δεν ήταν λίγοι οι πολιτισμοί που είχαν ανακαλύψει πως η γυναικεία σεξουαλικότητα δεν είχε μόνο αναπαραγωγικό σκοπό – κάτι μυστηριακό κρυβόταν πίσω της. Κάτι που, σε αντίθεση με την ανδρική σεξουαλικότητα, παρέμεινε κρυμμένο για αμέτρητα χρόνια.

Συνηθίζουμε να λέμε ότι οι άνδρες υπήρξαν ανέκαθεν πιο απελευθερωμένοι σεξουαλικά, ότι για εκείνους το σεξ είναι μια πιο απλή και λίγο παραπάνω σωματική διαδικασία – οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες σε ψυχολογικούς και συναισθηματικούς παράγοντες. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως δεν έχει και ο ανδρικός οργασμός τις άγνωστες πτυχές του.

– Πολλές γυναίκες έχουν το προνόμιο των πολλαπλών οργασμών. Στους άνδρες γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο;

Ο οργασμός στους άνδρες (μια εναλλακτική ορολογία μπορεί να είναι η στύση, η κορύφωση ή η εκσπερμάτιση) ακολουθείται αμέσως από μία φάση «ανάρρωσης» ή «αναστολής»: το σώμα αδυνατεί να έρθει ξανά σε διέγερση – πέφτει η στύση, αλλά και η διάθεση.

Ο χρόνος αυτού του «recharging» ποικίλλει: νεότεροι άνδρες μπορεί να είναι ξανά έτοιμοι σε 5 με 15 λεπτά, ενώ με την ηλικία ο χρόνος αυξάνει, συχνά φτάνοντας τις 12 με 24 ώρες ή και περισσότερο στους άνδρες κοντά στα 60+.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Στην προσωρινή αναστολή της διέγερσης συμβάλλει η έκκριση της ορμόνης προλακτίνης και της σεροτονίνης που προκύπτει κατά τη διάρκεια του οργασμού. Επιπλέον νευρολογικοί μηχανισμοί στον νωτιαίο μυελό και στον εγκέφαλο (μέσω του συμπαθητικού συστήματος) αναστέλλουν τη σεξουαλική ετοιμότητα. Παράλληλα, ενεργοποιούνται αντισταθμιστικές κυκλοφορίες που ρίχνουν τη στύση.

– Μπορούν οι άνδρες να έχουν πολλαπλούς οργασμούς;

Η επιστήμη λέει ναι, αλλά σπάνια και υπό συνθήκες. Σύμφωνα με μελέτες, κάτω από το 10% των ανδρών στη δεκαετία των 20 έχουν αναφέρει περιστασιακά πολλαπλούς οργασμούς, και αυτό μειώνεται σε <7% μετά τα 30 ή 40 έτη.

Σε αυτούς τους οργασμούς διακρίνονται δύο τύποι:

Sporadic multiorgasms: Με μεσοδιάστημα μερικών λεπτών (μικρό «διάλειμμα»).

Condensed multiorgasms: Δηλαδή, 2–4 οργασμοί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς εκσπερμάτιση μετά τον πρώτο ή χωρίς πλήρη αποσυμπίεση.

Στην ουσία, η αίσθηση του οργασμού επιτυγχάνεται χειριζόμενος/κλειδώνοντας τη στύση. Σε αυτό βοηθούν τεχνικές όπως:

Edging: Ο άνδρας φθάνει κοντά στον οργασμό και σταματά τη διέγερση, επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά (technique “start-stop”).

Ασκήσεις πυελικών μυών (Kegel): Ενδυναμώνουν τη σύσπαση για να αναστείλουν την εκσπερμάτιση όσο γίνεται περισσότερο.

Όλα αυτά, βέβαια, απαιτούν εκπαίδευση και αυτογνωσία.

– Γιατί μειώνεται η διάρκεια της σεξουαλικής επαφής όσο μεγαλώνει ο άνδρας;

Έρευνες μεγάλης κλίμακας δείχνουν ότι η μέση διάρκεια του χρόνου που χρειάζεται ο άνδρας για να εκσπερματίσει από την έναρξη της κολπικής διείσδυσης (intravaginal ejaculatory latency time, IELT) μειώνεται με την ηλικία ως εξής:

Στην ηλικία 18-30 ετών, η μέση IELT είναι περίπου 6–7 λεπτά.

Σε ηλικίες άνω των 50 ετών, πέφτει στα 4-5 λεπτά ή και χαμηλότερα.

Οι συνηθέστεροι παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση του χρόνου είναι:

Η μείωση της αίσθησης στο πέος λόγω νευρολογικής βλάβης ή μικροαγγειακής νόσου.

Η μείωση της στύσης από κίρρωση αγγείων (μειωμένη ροή αίματος) ή μυϊκή αδυναμία.

Η μείωση της ποιότητας εκσπερμάτισης ή αύξηση του προστατικού υγρού χωρίς έντονη άντληση.

Ο αυξημένος χρόνος εκτόνωσης–ηρεμίας: το σώμα φορτίζεται περισσότερο με τα χρόνια, οπότε χρειάζεται να αποφορτιστεί ταχύτερα.

Αντίστοιχα, η διάρκεια του σεξουαλικού παιχνιδιού και η ένταση της διέγερσης μπορεί επίσης να μειωθούν λόγω μειωμένης αντοχής, διάθεσης ή σεξουαλικού ενδιαφέροντος.

– Υπάρχει τρόπος να αυξήσει ένας άνδρας τη σεξουαλική του δραστηριότητα μεγαλώνοντας και να βελτιώσει τον χρόνο ανάκαμψής του;

Ναι, η διάρκεια και το διάστημα ανάκαμψης μπορούν να βελτιωθούν υπό ορισμένες συνθήκες. Ποιες είναι αυτές;

Ακολουθώντας συστηματικά μια άσκηση πυελικών μυών (Kegel): 10 επαναλήψεις των 5 δευτερολέπτων σφίξιμο των μυών (σαν να κόβει κανείς την ούρηση), 3 φορές ανά ημέρα. Η άσκηση αυτή έχει φανεί ότι μπορεί να προσφέρει αυξημένο έλεγχο και καθυστερημένη κορύφωση σε ένα ποσοστό 55–83% των ανδρών με πρόωρη εκσπερμάτιση.

Δοκιμάζοντας το edging (τεχνική start-stop): Σε αυτό ο άνδρας φτάνει κοντά στον «σημείο χωρίς επιστροφή», σταματά και επαναλαμβάνει. Αυτό του δίνει αυξημένο έλεγχο και σταδιακή επιμήκυνση της επαφής.

Ο γενικός τρόπος ζωής παίζει ρόλο: Ένας άνδρας που ακολουθεί αερόβια άσκηση (περπάτημα, τρέξιμο), κάνει υγιεινή διατροφή, κοιμάται σωστά και διαχειρίζεται το στρες θα καταφέρει να διατηρήσει μεγαλώνοντας τον βιολογικό τόνο του. Αυτό του δίνει μικρότερο χρόνο αναστολής/ανάκαμψης και καλύτερη αντοχή συνολικά.

Συνοπτικά, ο χρόνος μέχρι την επόμενη διέγερση (δηλαδή το διάστημα ανάμεσα σε δύο οργασμούς) για έναν υγιή άνδρα τυπικά έχει ως εξής:

Ηλικιακή ομάδα - Τυπικός χρόνος επαναφόρτισης

20–30 ετών = 5–15 λεπτά

30–40 ετών = 15–60 λεπτά

50+ ετών = 12–24 ώρες ή και περισσότερο

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο αυτό είναι:

Η ηλικία και η γενική υγεία του αγγειακού–νευρικού συστήματος.

Το ορμονικό υπόβαθρο (π.χ. η χαμηλή τεστοστερόνη συνήθως ισούται με μεγαλύτερο χρόνο ανάκαμψης ).

Η διάταση σε ένταση μιας πρόσφατης επίδοσης, τυχόν φαρμακευτική αγωγή (π.χ. SSRIs), το αλκοόλ και το κάπνισμα.

– Υπάρχουν άνδρες που δεν φτάνουν ποτέ σε κορύφωση;

Ναι. Η κατάσταση καλείται ανοργασμία (anorgasmia) ή καθυστερημένη εκσπερμάτιση (delayed ejaculation) και μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή επίκτητη.

Στη σπάνια περίπτωση που είναι πρωτοπαθής (primary lifelong) απασχολεί περίπου το 0.2% των ανδρών, οι οποίοι ποτέ δεν είχαν οργασμό στη ζωή τους.

Στην πιο συχνή, επίκτητη περίπτωση (secondary) επηρεάζει το 1,5% έως και το 7–8% των ανδρών κάτω των 60 ετών που έχουν δύσκολη εκσπερμάτιση ή κορύφωση σε χρόνους άνω των 30 λεπτών. Η κατάσταση αυτή θεωρείται παθολογική, όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη βοήθεια του ανδρολόγου και πιθανά ψυχοθεραπευτή.

Πίσω από αυτό το πρόβλημα συχνά κρύβονται:

Φαρμακευτικές αιτίες. Αντικαταθλιπτικά SSRIs και αντιψυχωσικά επηρεάζουν τη σεροτονίνη και τα κεντρικά δίκτυα, με αποτέλεσμα να επιδρούν στη στύση.

Νευρολογικά/ορμονικά προβλήματα, όπως ο διαβήτης, κάποια επέμβαση στον προστάτη, οι παθήσεις νωτιαίου μυελού, μπορεί να επιδράσουν στη σεξουαλική λειτουργία.

Ψυχογενείς αιτίες. Το άγχος της απόδοσης, οι ενοχικές ιδέες, κάποιο ιστορικό σεξουαλικής δυσφορίας.Υπαισθησία ή απώλεια αισθητικότητας στον γεννητικό ιστό από χρόνια χρήση αλκοόλ ή φαρμάκων.

Οι φλεγμονές του προστάτη.

Φαίνεται, λοιπόν, πως η επίτευξη οργασμού δεν είναι για όλους τους άνδρες εύκολη υπόθεση, ενώ υπόκειται και αυτή σε αλλαγές καθώς περνούν τα χρόνια. Αν αντιμετωπίζεις τέτοιες δυσκολίες και προβληματισμούς, δεν είναι ποτέ αργά να συμβουλευτείς έναν ανδρολόγο-ουρολόγο που θα δώσει λύσεις για να παρατείνεις τη σεξουαλική ευεξία σου.