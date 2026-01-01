Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Δέκα λεπτά άσκησης «απενεργοποιούν» γονίδια που συνδέονται με τον καρκίνο του εντέρου

 01.01.2026 - 20:46
Μόλις 10 λεπτά άσκησης κάθε μέρα μπορούν να σταματήσουν την ανάπτυξη του καρκίνου του εντέρου και να επιταχύνουν την επιδιόρθωση της βλάβης που δημιουργείται στο DNA, όπως αποκαλύπτει νέα επιστημονική μελέτη.

Όπως διαπιστώθηκε στην έρευνα που πραγματοποίησαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ, ακόμη και η σύντομη περίοδος άσκησης μπορεί να προκαλέσει μια ταχεία μοριακή αλλαγή στο αίμα.

Η μελέτη ανέφερε ότι η σωματική δραστηριότητα προστατεύει από την εξέλιξη του καρκίνου του εντέρου, αλλά «οι βιολογικοί μηχανισμοί (που συνηγορούν για αυτή την εξέλιξη) παραμένουν ασαφείς».

Για την πραγματοποίηση της μελέτης, οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα αίματος από 30 υπέρβαρους ή παχύσαρκους, αλλά κατά τα άλλα υγιείς, άνδρες πριν και αμέσως μετά από μια συνεδρία άσκησης 10-12 λεπτών, στην προκειμένη περίπτωση με τη μορφή ποδηλασίας. Στη συνέχεια, εξέθεσαν τα καρκινικά κύτταρα του εντέρου σε ορό αίματος πριν ή μετά την άσκηση.

Η έντονη άσκηση αύξησε τη συγκέντρωση 13 πρωτεϊνών στον ορό, όπως διαπίστωσαν.

Όταν αυτά τα μόρια που προκαλούνται από την άσκηση εφαρμόστηκαν σε καρκινικά κύτταρα του εντέρου στο εργαστήριο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η δραστηριότητα 1.364 γονιδίων τροποποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπλέκονται στην επιδιόρθωση του DNA, την παραγωγή ενέργειας και την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Ελπίδες για νέες θεραπείες που μιμούνται τις ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης

Γράφοντας στο περιοδικό International Journal of Cancer, η ερευνητική ομάδα ανέφερε ότι το εύρημα τους προσφέρει μια «πιθανή εξήγηση για τις προστατευτικές επιδράσεις της άσκησης έναντι» του καρκίνου του εντέρου.

Ο λέκτορας κλινικής φυσιολογίας της άσκησης στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ, Δρ Σαμ Όραντζ, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης, δήλωσε πως «αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι η άσκηση δεν ωφελεί μόνο τους υγιείς ιστούς, αλλά στέλνει ισχυρά σήματα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα χιλιάδες γονίδια στα καρκινικά κύτταρα».

«Είναι μια συναρπαστική ανακάλυψη, επειδή ανοίγει την πόρτα για την εύρεση τρόπων που μιμούνται ή ενισχύουν τις βιολογικές επιδράσεις της άσκησης, βελτιώνοντας ενδεχομένως τη θεραπεία του καρκίνου και, κυρίως, τα αποτελέσματα των ασθενών».

«Στο μέλλον, αυτές οι γνώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες θεραπείες που μιμούνται τις ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης στον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα επιδιορθώνουν το κατεστραμμένο DNA και χρησιμοποιούν καύσιμα για ενέργεια».

«Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η άσκηση δεν ωφελεί μόνο τους υγιείς ιστούς, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργήσει ένα πιο εχθρικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων» κατέληξε ο ίδιος, σύμφωνα με την εφημερίδα Independent.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές στη Λεμεσό, μετά από περιστατικό ρίψης πυροβολισμών που σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της πόλης.

