Αυτός είναι ο λόγος που οι επιτυχημένοι άνθρωποι φορούν τα ίδια ρούχα

Σε μια καθημερινότητα γεμάτη αποφάσεις, υποχρεώσεις και άγχος, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στη φιλοσοφία της capsule wardrobe, μιας μικρής, προσεκτικά επιλεγμένης γκαρνταρόμπας που προσφέρει άνεση, ηρεμία και αίσθηση ελέγχου. Τι κερδίζουμε όμως όταν μειώνουμε τις επιλογές μας στο ντύσιμο;

Λιγότερες αποφάσεις

Όσοι καλούνται κάθε μέρα να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις, η αφαίρεση έστω και μίας, όπως το τι θα φορέσουν το πρωί, τους αφήνει περισσότερο πνευματικό χώρο και μεγαλύτερη παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή τη λογική ακολουθεί και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Barack Obama: «Θα δείτε ότι φοράω μόνο γκρι ή μπλε κοστούμια. Προσπαθώ να μειώσω τις αποφάσεις. Δεν θέλω να αποφασίζω τι θα φάω ή τι θα φορέσω, γιατί έχω πάρα πολλές άλλες αποφάσεις να πάρω».

Λιγότερος χαμένος χρόνος

Εάν υιοθετήσουμε την τάση μιας μικρότερης ντουλάπας με ρούχα σε ουδέτερα χρώματα που συνδυάζονται εύκολα, όπως η capsuled wardrobe, η προετοιμασία πριν φύγουμε από το σπίτι γίνεται πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική, αφήνοντάς μας χώρο για εμάς.

Λιγότερο άγχος

Η Matilda Kahl, art director στη Νέα Υόρκη, αναφέρει τόσο την κόπωση από τις αποφάσεις όσο και τον λιγότερο χρόνο προετοιμασίας ως λόγους που φορά το ίδιο σύνολο κάθε μέρα. Προσθέτει όμως και έναν ακόμα: λιγότερο άγχος, και συγκεκριμένα, λιγότερο άγχος μέσα στη μέρα για την επιλογή που έκανε το πρωί.

«Είναι αυτό πολύ επίσημο; Είναι εκείνο υπερβολικό; Είναι αυτό το φόρεμα πολύ κοντό; Σχεδόν πάντα διάλεγα κάτι που μετάνιωνα μόλις έφτανα στην αποβάθρα του μετρό». Τώρα όμως, με το χαρακτηριστικό λευκό μεταξωτό πουκάμισο και το μαύρο παντελόνι της, έχει μια πηγή άγχους λιγότερη μέσα στη μέρα.

Λιγότερη σπατάλη ενέργειας

Για τον επιτυχημένο σκηνοθέτη Christopher Nolan, το να επιλέγει κάθε μέρα τι θα φορέσει ήταν «σπατάλη ενέργειας». Έτσι, καταλήγει να φορά καθημερινά ένα σκούρο σακάκι με στενό πέτο, μπλε πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και άνετα παπούτσια. Οι μεγάλες γκαρνταρόμπες δεν απαιτούν μόνο περισσότερες αποφάσεις, αλλά και περισσότερη συντήρηση, οργάνωση και μετακίνηση. Επιπλέον, παρότι μια capsule wardrobe μπορεί να μη μειώνει τα πλυντήρια, τα κάνει σίγουρα πιο εύκολα, όπως και την αποθήκευση.

Αίσθηση ολοκλήρωσης

Η Denaye Barahona, μια νεαρή μητέρα στο Ντάλας του Τέξας, ένιωσε ανακούφιση όταν αντικατέστησε την γεμάτη και ανοργάνωτη ντουλάπα της με μια μίνιμαλ γκαρνταρόμπα από ευέλικτα κομμάτια που αγαπά να φορά: «Έχω λιγότερες επιλογές, αλλά ξέρω ότι όλες είναι εξαιρετικές. Όχι μόνο δείχνω καλύτερα – νιώθω και καλύτερα».

Εύκολη, ευέλικτη και πάντα προσεγμένη. Αυτή είναι η υπόσχεση και η ευκαιρία μιας capsule wardrobe – και ακόμη ένας λόγος που το κίνημα συνεχίζει να μεγαλώνει.

Εμβληματικό στυλ

Για την Alice Gregory, συγγραφέα από τη Νέα Υόρκη, επισημαίνει ότι το να φοράς το ίδιο σύνολο κάθε μέρα είναι ένας τρόπος να επιβεβαιώνεις τον ρόλο σου ως πρωταγωνιστή. «Γι’ αυτό οι χαρακτήρες στα παιδικά βιβλία δεν αλλάζουν ρούχα: τα παιδιά – όπως και οι ενήλικες, αν το παραδέχονταν – λαχταρούν τη συνέχεια. Η υιοθέτηση μιας στολής δεν είναι άκομψη· αυτή η κατηγοριοποίηση απλώς δεν ισχύει πια».

Λιγότερα έξοδα

Η ζωή με μια μικρότερη ντουλάπα ή με μια εμβληματική στολή εξαλείφει τη σπατάλη και το κόστος των δοκιμαστικών αγορών, για να μην αναφέρουμε τον χαμένο χρόνο στο ψάξιμο και στις επιστροφές.

Περισσότερη γαλήνη

Περιορίζοντας τις επιλογές μας και αγοράζοντας μόνο προσεκτικά επιλεγμένα κομμάτια, αποκτούμε πιο ήρεμο και γαλήνιο στιλ.

Συμπέρασμα

Μειώνοντας τα περιττά και επιλέγοντας συνειδητά όσα πραγματικά μας εκφράζουν, κερδίζουμε χρόνο, ενέργεια και ψυχική ηρεμία. Το ντύσιμο παύει να είναι πηγή άγχους και γίνεται μια απλή, καθημερινή διαδικασία που μας υποστηρίζει αντί να μας κουράζει.

Σε έναν κόσμο που κινείται με γρήγορους ρυθμούς και μας ωθεί διαρκώς στην υπερκατανάλωση, η επιστροφή στο «λιγότερα αλλά καλύτερα» μπορεί να αποδειχθεί ένα μικρό, αλλά ουσιαστικό βήμα προς μια πιο ισορροπημένη και υγιή καθημερινότητα.

