Υγεία
Tι θα συμβεί στο σώμα μας εάν κόψουμε τη ζάχαρη για δύο εβδομάδες; - Γαστρεντερολόγος του Χάρβαρντ απαντά
ΥΓΕΙΑ

Tι θα συμβεί στο σώμα μας εάν κόψουμε τη ζάχαρη για δύο εβδομάδες; - Γαστρεντερολόγος του Χάρβαρντ απαντά

 01.01.2026 - 19:20
Ένας διακεκριμένος γαστρεντερολόγος αποκάλυψε στο TikTok τι μπορεί να συμβεί στο σώμα μόλις δύο εβδομάδες μετά τη διακοπή της ζάχαρης.

Όπως ήταν ήδη αναμενόμενο από τη θεματολογία του συγκεκριμένου βίντεο, έχει ήδη γίνει viral.

Ο Δρ. Saurabh Sethi, γαστρεντερολόγος με εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, που μοιράζεται συμβουλές για την υγεία του εντέρου με περισσότερους από 500.000 ακολούθους στον λογαριασμό του στο TikTok, εξήγησε ότι η αποχή από τη ζάχαρη μπορεί να έχει εκπληκτικά γρήγορα αποτελέσματα.

«Το πρόσωπό σας πιθανότατα θα χάσει το πιο “στρογγυλό” σχήμα και θα αποκτήσει ξανά μια πιο φυσική όψη», ανέφερε στο βίντεο, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τις 10.000 προβολές. «Το πρήξιμο ή η κατακράτηση υγρών γύρω από τα μάτια θα μειωθεί, ενώ θα δείτε και μείωση στο λίπος της κοιλιάς, καθώς τα επίπεδα λίπους στο ήπαρ αρχίζουν να υποχωρούν», πρόσθεσε.

@doctorsethimd What If You Will Cut Out Sugar For 2 Weeks 🚨 ⚠ #guthealth #health #healthtips #learnontiktok#sugar ♬ original sound - Doctor Sethi ⚡️

Ο Δρ. Sethi συνέχισε εξηγώντας ότι ο αποκλεισμός της ζάχαρης μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση ενός πιο υγιούς εντερικού μικροβιώματος, δηλαδή τα τρισεκατομμύρια μικροοργανισμών που ζουν στο πεπτικό μας σύστημα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάσπαση των τροφών και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Θετικές είναι και οι επιδράσεις στο δέρμα: «Τέλος, αν έχετε ακμή, θα δείτε το δέρμα σας να βελτιώνεται και να γίνεται πιο καθαρό», συμπλήρωσε.

Οι συμβουλές του συμβαδίζουν με τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα. Μια μελέτη του 2019 σε περισσότερους από 8.000 φοιτητές στην Κίνα έδειξε ότι η κατανάλωση αναψυκτικών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ακμής. Άλλες έρευνες έχουν συνδέσει την υπερβολική ζάχαρη με συσσώρευση λίπους στο ήπαρ αλλά και με φλεγμονές στον οργανισμό.

Τι λένε άλλοι ειδικοί

Αν και οι αλλαγές μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η μείωση της ζάχαρης είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά βήματα για καλύτερη υγεία, περισσότερη ενέργεια και καλύτερη εικόνα σώματος. Παρόλα αυτά, η αρχή δεν είναι πάντα εύκολη.

Η Δρ. Samantha Coogan, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα, έχει περιγράψει στο παρελθόν τις επιδράσεις της αποχής από τη ζάχαρη. Όπως εξηγεί, τα συμπτώματα στέρησης (πονοκέφαλοι, στομαχόπονοι, αλλαγές στις κενώσεις) μπορεί να διαρκέσουν ημέρες ή και εβδομάδες. Μόλις, όμως, το σώμα προσαρμοστεί, οι περισσότεροι παρατηρούν καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου, λιγότερες ημέρες ασθένειας και περισσότερη ενέργεια για άσκηση.

Σύμφωνα με τη Δρα. Coogan, σημαντικές βελτιώσεις σημειώνονται επίσης σε μαλλιά, δέρμα και νύχια, ενώ ακόμα και ο ύπνος γίνεται πιο ξεκούραστος. Όπως είναι φυσικό, και η απώλεια βάρους είναι «αναπόφευκτη». «Η ζάχαρη είναι μια εθιστική ουσία για ορισμένους ανθρώπους, επομένως είναι απαραίτητο να την αντιμετωπίζουμε με παρόμοιο τρόπο όπως την αποτοξίνωση από το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά», έγραψε η ίδια σε πρόσφατο άρθρο.

Η μείωση της ζάχαρης περιορίζει επιπλέον τον κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, καθώς η υπερκατανάλωση έχει συνδεθεί με διαβήτη τύπου 2, καρδιοπάθειες και καρκίνο.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

