ΗΠΑ: Εξι νεκροί από διαρροή υγρού αζώτου σε εργοστάσιο επεξεργασίας πουλερικών στην Τζόρτζια

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας Χολ, ο Ζακ Μπράκετ, είπε ότι πέντε άνθρωποι ξεψύχησαν μέσα στο εργοστάσιο, στην πόλη Γκέινσβιλ. Άλλος ένας πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά του σε τοπικό νοσοκομείο. Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 9 ενώ εξετάζονται άλλοι 130 εργαζόμενοι στη μονάδα αυτήν.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έκλεισε ο δρόμος Μεμόριαλ Παρκ Ντράιβ, από το ύψος της οδού Μπράουνς Μπριτζ μέχρι και τον Αυτοκινητόδρομο Ατλάντας και ζήτησε από τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

