Τρόμος στα 100 μέτρα στην Κίνα! Τουρίστας κρατιέται σε γυάλινη γέφυρα που κατέστρεψαν οι ισχυροί άνεμοι

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας τουρίστας την περασμένη Παρασκευή την ώρα που διέσχισε γυάλινη γέφυρα στα 100 μέτρα ύψος στην Κίνα.

Η τρομακτική εικόνα δείχνει τον άντρα να προσπαθεί να κρατηθεί, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι διαλύουν γυάλινα τμήματα της γέφυρας, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Tourist is left dangling 330ft in the air after glass-bottomed bridge shatters in gale-force winds in China https://t.co/NqxACcDz7l

Η φωτογραφία κυκλοφόρησε αρχικά στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, συγκεντρώνοντας πάνω από 4 εκατομμύρια views, αναφέρει το δημοσίευμα.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άντρας εγκλωβίστηκε στη γέφυρα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Κατάφερε να συρθεί με ασφάλεια, με τις οδηγίες πυροσβεστών, αστυνομικών και εργαζόμενων στον τουρισμό που βρίσκονταν στο σημείο.

Someone was trapped high up on a suspended glass walkway at a scenic spot in north east China yesterday when high winds caused glass panels to fall out around them. They were eventually able to climb to safety. pic.twitter.com/0vkFHasyWh