Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλυπτικό βιβλίο: Ποιες γυναίκες της οικογένειας του είχαν ερωτικές σχέσεις με πράκτορες

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να μην είναι πλέον πρόεδρος, αλλά η κόρη του, Τίφανι, και η πρώην νύφη του τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα, καθώς φέρεται να είχαν «ανάρμοστη σχέση» με πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, όταν ο ίδιος ήταν στον Λευκό Οίκο.

Το βιβλίο, υπό τον τίτλο: «Ζero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service», (Η άνοδος και η πτώση των Μυστικών Υπηρεσιών), που υπογράφει η βραβευμένη με Πούλιτζερ δημοσιογράφος της εφημερίδας «Washington Post», Κάρολ Λιόνινγκ, περιγράφει πώς η νεότερη κόρη του τέως προέδρου των ΗΠΑ και η πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ βρίσκονταν επικίνδυνα... κοντά στους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών που ήταν επιφορτισμένοι με την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα «Washington Post», το βιβλίο αυτό αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Μαΐου. Εκπρόσωπος της κόρης του Τραμπ, Τίφανι, έσπευσε σήμερα να διαψεύσει την πληροφορία.

Υπενθυμίζεται ότι, η Τίφανι Τραμπ αρραβωνιάστηκε φέτος τον Ιανουάριο τον «έρωτα της ζωής της», τον δισεκατομμυριούχο Μάικλ Μπούλος.

Ωστόσο, προτού η 27χρονη πει το «Ναι» στον κατά τέσσερα χρόνια νεότερο φίλο της φέρεται να είχε ερωτική σχέση με έναν από τους μυστικούς πράκτορες των ΗΠΑ, σύμφωνα πάντα με το βιβλίο.

Εκτός από την Τίφανι, ιδιαίτερα στενή σχέση με πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών φέρεται να είχε και η πρώην σύζυγος του γιου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τζούνιορ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά.

Από την πρώην νύφη του Τραμπ, δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το βιβλίο που αποκαλύπτει ότι είχε κρυφό δεσμό με μυστικό πράκτορα, δεν είναι σαφές πότε ξεκίνησε η σχέση τους.

Η Βανέσα και ο Ντον Τζούνιορ Τραμπ χώρισαν επισήμως τον Μάρτιο του 2018.

«Ακόμη και πριν αναλάβει την αμερικανική προεδρία ο Τραμπ, η σχέση τους δεν ήταν καλή», ανέφερε πηγή στο περιοδικό PEOPLE εξηγώντας ότι στην ουσία το ζευγάρι ήταν τυπικά μαζί.

