ΥΠΠΑΝ: Η Κύπρος αναπτύσσεται ως ένα περιφερειακό διεθνές κέντρο πανεπιστημιακών σπουδών και έρευνας

Η Κύπρος καθιερώνεται και με γοργά βήματα αναπτύσσεται ως ένα περιφερειακό διεθνές κέντρο πανεπιστημιακών σπουδών και έρευνας, είπε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με θέμα την Ανώτερη Εκπαίδευση στην Κύπρο.



Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι με πέραν των 50 χιλιάδων φοιτητών σήμερα και ερευνητική δραστηριότητα γύρω στα 300 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια, εκείνο που ήταν άλλοτε οραματισμός και στόχος γίνεται πραγματικότητα στη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης.



Ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε, επίσης, ότι χθες είχε συνάντηση με τις Αρχές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε παρουσίαση της πρότασης του Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη μεγάλη πανεπιστημιακή ανάπτυξη στον πρώην Οικισμό Βερεγγάρια, στη Λεμεσό.



Όπως είπε, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο με φοιτητικές εστίες, εγκαταστάσεις ερευνητικών μονάδων, πανεπιστημιακών χώρων άθλησης και άλλων διευκολύνσεων.



«Ενώ σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εγγραφή στο Μητρώο Πανεπιστημίων ενός ακόμα ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Κύπρο», πρόσθεσε.



«Με ικανοποίηση σημειώνω το ότι έχουμε μια πολύ σημαντική και γοργή ανάπτυξη στον χώρο της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Γίνονται μεγάλα βήματα προόδου, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά», σημείωσε ο κ. Προδρόμου.



«Οι πανεπιστημιακές σπουδές και η έρευνα προχωρούν με τρόπο που θα επαναλάβω ότι, εκείνο που προ εικοσαετίας ήταν ένας απλός στόχος και οραματισμός, να κάνουμε δηλαδή τη χώρα μας ένα διεθνές περιφερειακό κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αυτά τα τελευταία χρόνια γίνεται πραγματικότητα», πρόσθεσε.



Σημείωσε ότι στη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης και στη βάση του Προγράμματος του Προέδρου της Δημοκρατίας υλοποιείται το όραμα.



«Εκτός του ότι με πέραν των 50 χιλιάδων φοιτητών η Κύπρος έγινε χώρα πανεπιστημιακών σπουδών, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένας χώρος πανεπιστημιακής έρευνας και σχετικής δραστηριότητας που φτάνει σε μέγεθος περίπου 300 εκατ. ευρώ», συμπλήρωσε.



Ακολούθως, ο κ. Προδρόμου κατέθεσε μια σειρά από στοιχεία σχετικά με την Ανώτερη Εκπαίδευση στην Κύπρο.



Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι με την εγγραφή ενός ακόμα ιδιωτικού πανεπιστημίου σήμερα που θα λειτουργεί στη Λάρνακα, ο συνολικός αριθμός πανεπιστημίων στην Κύπρο φτάνει τα δέκα.



«Έχουμε τρία δημόσια και επτά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν ιδρυθεί και τέσσερις νέες ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», είπε. Αυτή την ώρα, πρόσθεσε, γίνονται οι απαραίτητες διεργασίες για την αδειοδότηση και μερικών ακόμα ιδιωτικών πανεπιστημίων.



Ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε, επίσης, ότι ο αριθμός των φοιτητών στην Κύπρο έχει σχεδόν διπλασιαστεί μεταξύ 2013 και 2020.



«Με αύξηση 63% περάσαμε από 32.824 φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 σε 53.262 φοιτητές το 2019-20. Δηλαδή σήμερα περίπου 7% του πληθυσμού στη χώρα μας είναι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από αυτούς ποσοστό 74%, δηλαδή τα τρία τέταρτα, είναι φοιτητές σε πανεπιστήμια και οι υπόλοιποι σε άλλες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», σημείωσε.



Ο Υπουργός Παιδείας είπε, επίσης, ότι προχωρώντας στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης «φροντίζουμε, πάντοτε, ούτως ώστε παράλληλα με την ποσοτική πλευρά της να ενισχύεται και η ποιοτική διάσταση».



«Στον χώρο της ανώτερης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ειδικά, η ποιότητα είναι καίριας σημασίας προϋπόθεση. Με τη θέσπιση και λειτουργία του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), με τις πιο αξιόπιστες διεθνείς προδιαγραφές και τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Φορέα Πιστοποίησης, υπάρχει πια στη χώρα μας η κατά τεκμήριο αξιόπιστη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση», ανέφερε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, ενδεικτικό της ανάπτυξης είναι ότι ο Φορέας ΔΙΠΑΕ από το 2015 που λειτούργησε έχει αξιολογήσει και πιστοποιήσει 502 προγράμματα σπουδών σε δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από αυτά 238 είναι πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.



Ο κ. Προδρόμου ανέφερε, επιπρόσθετα, ότι το κυπριακό κράτος με αποφάσεις της Κυβέρνησης κάνει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή προσπάθεια μέσα από μεγάλες επενδύσεις στα δημόσια πανεπιστήμια, τόσο για την υποδομή και τις κτηριακές εγκαταστάσεις, όσο και σε ερευνητικά προγράμματα.



«Ταυτόχρονα, μέσα σε αυτό το ευνοϊκό αναπτυξιακό περιβάλλον και τα ίδια τα πανεπιστήμια μας εξασφαλίζουν, είτε μέσα από μεγάλες δωρεές -και ευτυχώς υπάρχουν ακόμα ευεργέτες- είτε μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα είτε και με συγχρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ε.Ε., τα επενδυτικά κεφάλαια για μια πολύ γοργή αναπτυξιακή πορεία», πρόσθεσε.



Ενδεικτικά, ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι ανάμεσα στις μεγάλες επενδύσεις και αναπτύξεις ξεχωρίζουν το εμβληματικό έργο που είναι το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου, αξίας 40 εκατ. ευρώ, χάρη στη μεγάλη δωρεά της οικογένειας Ιωάννου, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2018, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, που κατασκευάζεται μεταξύ 2016 και 2022 με κονδύλια ύψους 54 εκατ. ευρώ, το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, που είναι υπό κατασκευή (2020-23), με προϋπολογισμό 32 εκατ. ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), το έργο αντισεισμικής αναβάθμισης που είναι υπό κατασκευή, 2016-21, με κονδύλια 8 εκατ. ευρώ.



Σε αυτά, συνέχισε ο κ. Προδρόμου, προστίθενται τόσο οι Κτηριακές εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας», όπως και η Β’ Φάση των Φοιτητικών Εστιών, το Φωτοβολταϊκό Πάρκο, το Ενεργειακό Κέντρο και το Πάρκο Πανεπιστημιούπολης, έργα που προχωρούν σε χρονικό ορίζοντα 2021-22 ή 2021-23/24 και συνολικούς προϋπολογισμούς 89 εκατ. ευρώ.



Είπε, επίσης, ότι ανάμεσα στις μεγάλες επενδύσεις και αναπτύξεις ξεχωρίζουν το μεγάλο έργο του ΤΕΠΑΚ στον χώρο του οικισμού «Βερεγγάρια», για το οποίο παραχωρήθηκαν με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 90 χιλιάδες τ.μ. έχει εκτιμώμενο κόστος 40 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό με τους ειδικούς ευνοϊκούς όρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και μια πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται και από τα τρία δημόσια πανεπιστήμια, κυρίως μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα όπου εξασφαλίζουν συμμετοχή τα πανεπιστήμια μας και στα οποία σε κάποιο βαθμό συνεισφέρει και η Κυβέρνηση.



Ενδεικτικά, ο Υπουργός ανέφερε 427 ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση 22,6 εκατ. ευρώ του Π.Κ., Χρηματοδότηση ύψους 64,4 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε το Π.Κ. από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, Πέραν των 160 ερευνητικών έργων του Π.Κ. και χρηματοδότηση 30 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «Restart 2016-20», 34 ερευνητικά έργα με χρηματοδότηση 22,5 εκατ. ευρώ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, 220 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΠΑΚ με συνολική χρηματοδότηση πέραν των 45 εκατ. ευρώ και συμμετοχή σε άλλα 60 νέα ερευνητικά προγράμματα που εξασφαλίστηκε από το ΤΕΠΑΚ το 2020 για συνολική χρηματοδότηση 8 εκατ. ευρώ, Το Κέντρο Αριστείας “ERATOSTHENES” που ξεκίνησε από το 2019 το ΤΕΠΑΚ με χρηματοδότηση 15 εκατ. από την ΕΕ και άλλων 15 εκατ. ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως επίσης και τη συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στο Κέντρο Αριστείας “CYENS” (πρώην RISE) όπου επίσης έχουμε χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ από την ΕΕ και άλλων 15 εκατ. ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία, Συμμετοχή του Π.Κ. στην ευρωπαϊκή Κοινοπραξία «Young Universities for the Future of Europe» και του ΤΕΠΑΚ στην ευρωπαϊκή Κοινοπραξία «European University of Technology», με χρηματοδοτήσεις 5 εκατ. ευρώ η καθεμιά για τα επόμενα τρία χρόνια.



«Ανεξάρτητα από τη μέθοδο χρηματοδότησης και σημειώνοντας βέβαια την εισροή δεκάδων εκατομμυρίων από ευρωπαϊκές πηγές, σημασία έχει ότι συνολικά δημιουργείται στη χώρα μας ένας πανεπιστημιακός ερευνητικός πόλος δραστηριότητας που αυτή τη δεκαετία συγκεφαλαιώνει δραστηριότητες πέραν των 250, κοντά στα 300 εκατ. ευρώ», επισήμανε.



«Για να μπορούμε να έχουμε πλέον μια τόσο δραστήρια και πλούσια πανεπιστημιακή δραστηριότητα στην Κύπρο θα έπρεπε, όπως και έχει συμβεί, η χώρα μας να παρουσιάζεται ως ένας πρόσφορος χώρος και ένα περιφερειακό διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο. Δηλαδή, ο στόχος που υπηρετούμε και επιτυγχάνεται ολοένα και περισσότερο», είπε.



Ο κ. Προδρόμου είπε πως αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.



«Συγχαίροντας τα δημόσια πανεπιστήμιά μας, σημειώνω ότι δεν πρόκειται μόνο για μια οικονομική δραστηριότητα, με εκατοντάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας νέων επιστημόνων και ερευνητών», ανέφερε. Επιπλέον, πρόσθεσε, «έχουμε μια σπουδαία αναπτυξιακή δραστηριότητα με την προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας και την καλλιέργεια της αριστείας».



Πρόκειται δηλαδή, είπε, «και για ανεκτίμητη πανεπιστημιακή ανάπτυξη».



«Συμπληρώνοντας ότι σημαντική ερευνητική δραστηριότητα αναπτύσσεται βέβαια ολοένα και περισσότερο και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια -ασχέτως αν δεν έχουμε αμέσως διαθέσιμα τα στατιστικά στοιχεία, συνειδητοποιούμε την ώθηση που δίνει στην ανάπτυξη ο πανεπιστημιακός χώρος, αλλά και την πολύ μεγάλης σημασίας επένδυση που γίνεται για το μέλλον», κατέληξε.

