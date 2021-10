Τραγωδία στη Ρωσία: Νεκροί 17 εργαζόμενοι από έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών

Η καταστροφή αφάνισε σχεδόν ολόκληρη τη βάρδια των 17 εργαζομένων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον χώρο, σύμφωνα με κατάλογο ονομάτων που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, έχασαν την ζωή τους και οι 17 εργαζόμενοι. Οι σοροί των 16 ανασύρθηκαν μέσα από τα ερείπια, ενώ ένας πέθανε στο νοσοκομείο.

Ένα βίντεο δείχνει τη στιγμή της έκρηξης, με μια τεράστια κίτρινη πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον αέρα, ενώ οι φωτογραφίες από τα επόμενα στάδια έδειχναν μια σκηνή πλήρους καταστροφής, με τον καπνό να υψώνεται ακόμα από τα ερείπια.

🇷🇺Moment Ryazan Factory EXPLODES Dashcam footage shows the exact moment a horrifying explosion ripped through a factory in #Russia ’s Ryazan region – the blast and resulting fire killed 16 people, with a further person in critical condition, according to the regional MOH. pic.twitter.com/zyzUjIMOTy

Πηγή την οποία επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων TASS απέδωσε την έκρηξη σε παραβιάσεις κατά την διάρκεια της τεχνολογικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς και έχουν απομείνει μόνο μεμονωμένες κατασκευές. Ταυτόχρονα, οι διασώστες βρήκαν αρκετούς τόνους νιτρικού άλατος στο κτίριο, το οποίο αραιώνεται με νερό για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέας έκρηξης.

Η Ανακριτική Επιτροπή άσκησε ποινική δίωξη για παράβαση των κανόνων ασφαλείας σε μονάδες κινδύνου. Ο πρόεδρος της Ανακριτικής Επιτροπής Αλεξάντρ Μπαστρίκιν έστειλε στην περιοχή Ριαζάν ειδική ομάδα εγκληματολόγων για να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Στον τόπο του δυστυχήματος έφθασε ο αναπληρωτής υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντρ Τσουπριάν.

🇷🇺 - Sixteen #people were killed in an explosion and fire at a gunpowder and chemicals plant in Russia's western #Ryazan province on Friday, Russian state TV said, and one man was taken to #hospital with serious burns. (Reuters/AFP) pic.twitter.com/MFVDlNZKPN