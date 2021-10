Άλεκ Μπάλντουιν: Παραβρέθηκε στην κηδεία της κινηματογραφίστριας – Το μήνυμά του στο Twitter

Ο αποχαιρετισμός της 42χρονης, που πέθανε από πυροβολισμό αφότου εκπυρσοκρότησε το όπλο του Μπάλντουιν στο γύρισμα σκηνής, έγινε παρουσία του συζύγου της και του εννέα ετών γιού της.

Νωρίτερα, ο ηθοποιός είχε γράφει το εξής στο Twitter: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό συμβάν».



Η ακούσια εκτέλεση της κινηματογραφίστριας από τον διάσημο ηθοποιό οφείλεται σε λάθος ενός από τους βοηθούς σκηνοθέτη. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από την πρώτη αναφορά των τοπικών αρχών σχετικά με το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου στο ράντσο Bonanza Creek, στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού.

Σύμφωνα με έγγραφο που έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Σάντα Φε, ένας βοηθός σκηνοθέτης πήρε ένα περίστροφο από όσα ήταν διαθέσιμα από τον υπεύθυνο οπλισμού της ταινίας, φώναξε στον Άλεκ Μπάλντουιν τη φράση «cold gun», χωρίς όμως ο ίδιος να έχει ελέγξει εάν το όπλο ήταν γεμάτο ή όχι και με τι είδους σφαίρες. Ακολούθως, ο Baldwin ερμηνεύοντας το ρόλο του, πυροβόλησε σημαδεύοντας την κάμερα, ώστε η σκηνή να είναι αληθοφανής και ρεαλιστική. Προφανώς, χωρίς ο ηθοποιός να έχει την παραμικρή υποψία ότι από τον σκηνοθετημένο πυροβολισμό θα έπεφτε νεκρή η διευθύντρια φωτογραφίας του Rust και θα τραυματιζόταν στον ώμο -ελαφρά, όπως αποδείχθηκε- ο σκηνοθέτης του φιλμ, Joel Souza.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and