Τραγωδία στη Χίο: Τέσσερα νεκρά παιδιά από τη βύθιση της βάρκας  

Τραγικός ο επίλογος στο ναυάγιο στα ανοιχτά της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή των Νενήτων, καθώς σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο Νότης Μηταράκης μέσω Twitter, τέσσερα παιδιά έχασαν τη ζωή τους, ηλικίας από 3 ως 14 ετών.

Παράλληλα, ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται και συνεχίζονται οι έρευνες με πλωτά και εναέρια μέσα για τον εντοπισμό του, ενώ 22 έχουν διασωθεί.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η βάρκα βυθίστηκε, ενώ οι μετανάστες προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό Χίου-Τσεσμέ και να αποβιβαστούν στις ακτές του νησιού.

This is the reality of the exploitation of migrants by criminal gangs in the Aegean - unscrupulous smugglers putting lives at risk in heavily laden unseaworthy dinghies off Chios. pic.twitter.com/2lceJSEgUk