Ο Τζο Μπάιντεν βήχει στο χέρι και μετά κάνει χειραψίες – Το βίντεο που προκάλεσε αίσθηση

Αυτή τη φορά, αίσθηση προκάλεσε ένα βίντεο που δείχνει τον αμερικανό πρόεδρο να βήχει – ή να καθαρίζει τον λαιμό του σύμφωνα με κάποιους – στο χέρι του και στη συνέχεια να κάνει χειραψίες με κόσμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από μια ομιλία του Τζο Μπάιντεν την περασμένη Δευτέρα στο Νιού Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το Fox News, το οποίο παρατηρεί επίσης πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν φορά μάσκα.

Στο βίντεο ο Μπάιντεν βάζει τη μάσκα αφού έχει χαιρετίσει τον κόσμο. «Κάποιος να δώσει στον άνθρωπο οδηγίες ασφαλείας για την πανδημία!», είναι το σχόλιο στο YouTube του RT, όπου αναρτήθηκε το βίντεο.

Οι εικόνες αυτές έρχονται στη δημοσιότητα μερικές ημέρες μετά από την εμφάνισή του χωρίς μάσκα για τον κορονοϊό. Ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ είχαν βγει σε εστιατόριο στην Ουάσιγκτον. Ο φωτογραφικός φακός τούς απαθανάτισε σε μια στιγμή που δεν φορούσαν μάσκα για τον κορονοϊό, με τις εικόνες να ξεσηκώνουν θύελλα αντιδράσεων.

Did Biden cough in his hand and then proceed to shake hands with people? pic.twitter.com/NxjYka2eKt