Tο Here to Play, η πλατφόρμα των gamers, έρχεται από την Κωτσόβολος τώρα και στην Κύπρο!

Η Κωτσόβολος εγκαινιάζει τη νέα gaming πλατφόρμα στην Κύπρο, προσφέροντας στο community των K-MERS ενημέρωση για όλα τα hot news γύρω από το gaming, αλλά και τη δυνατότητα να ανακαλύψουν μοναδικές προϊοντικές προτάσεις, που θα απογειώσουν την gaming εμπειρία τους.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Are you Here to Play? Η Κωτσόβολος, παρουσιάζει την καινοτόμα gaming πλατφόρμα Here to play στην Κύπρο, «καλωσορίζοντας» το community των K-MERS, στο δικό τους σπίτι.

Η διασκέδαση μόλις ξεκίνησε με το Here to Play, τη νέα πρωτοποριακή και πολυβραβευμένη πλατφόρμα που διαθέτει όλα όσα χρειάζεται να έχει ένας απόλυτος προορισμός για gamers. Στο Here to Play, τo community των K-mers μπορεί να βρει super δώρα, αποκλειστικές προσφορές, μοναδικό video περιεχόμενο, top comedy influencers, gaming events, νέα λανσαρίσματα, product reviews και πολλές άλλες εκπλήξεις που τους περιμένουν να τις ανακαλύψουν. Κάθε ενότητα και κάτι διαφορετικό!

Με την καινοτόμα πλατφόρμα Here to Play, η Κωτσόβολος καλωσορίζει τους gamers σε ένα μοναδικό σπίτι που «μιλάει τη γλώσσα τους». Νεανική και ελκυστική, με εξατομικευμένες προϊοντικές προτάσεις, αποκλειστικά προνόμια, περιεχόμενο που ανανεώνεται συνεχώς, αλλά και διαγωνισμούς που κληρώνουν κάθε μήνα πλούσια gaming δώρα, η νέα πλατφόρμα αποτελεί το hub για όλους τους K-MERS.

Και επειδή το παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερο νόημα όταν είσαι μέσα στον κόσμο των αληθινών gamers, η Κωτσόβολος συνεργάζεται με 3 κορυφαίους youtubers, τον Ηλία Φουντούλη, τη Χρύσα Κατσαρίνη και τον Αλέξανδρο Μαλιάτση και με αρκετή δόση χιούμορ, δημιουργεί μια σειρά από videos στα social media, με στιγμιότυπα από τη ζωή και τις προτιμήσεις των real gamers. Γιατί οι gamers της Κωτσόβολος αξίζουν να γνωρίζουν τα πάντα γύρω από το παιχνίδι, να διασκεδάζουν μαζί του, να το αγαπούν φανατικά και να είναι εδώ για να παίζουν δυνατά.

Για τα πιο «καυτά» νέα γύρω από το gaming, ο Δημήτρης Καρέτσος, μαζί με την K-MER expert Χρύσα Ζαχάρη, παρουσιάζουν την εκπομπή “GAME TIME”, ανεβάζοντας κάθε δύο εβδομάδες ένα νέο βίντεο, με τα πιο hot gaming προϊόντα και τίτλους, ώστε ο κάθε K-MER να ξέρει τα πάντα για ό,τι νεότερο κυκλοφορεί από εξοπλισμό.

Και για τους gamers που θέλουν να είναι πάντα ενημερωμένοι για τις τελευταίες τάσεις του gaming, η Κωτσόβολος έχει δημιουργήσει ένα dedicated blog section Here To Play, με άρθρα για ό,τι πιο τελευταίο κυκλοφορεί!

Γίνε κι εσύ, λοιπόν, K-MER στον Κωτσόβολο και απόκτησε μοναδικά προνόμια, απαντώντας σε 6 ερωτήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις σου γύρω από το gaming. Στη συνέχεια, αναλόγως των απαντήσεών σου, η Κωτσόβολος θα σου στείλει exclusive tailor-made προσφορές και περιεχόμενο. Μη χάσεις την ευκαιρία! Mπες στον κόσμο των gamers και ετοιμάσου για πολλές εκπλήξεις!

Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα μπορείς να βρεις στο: https://heretoplay.kotsovolos.cy/