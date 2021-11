Κλίο Σμιθ: Ο φερόμενος απαγωγέας της «Μαντλίν» της Αυστραλίας είχε... εμμονή με τις κούκλες και πολλά ψεύτικα προφίλ

Για απαγωγή ανηλίκου κατηγορείται από τις αυστραλιανές Αρχές ο 36χρονος άνδρας που συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση της τετράχρονης Κλίο Σμιθ, του κοριτσιού που χάθηκε από ένα κάμπινγκ όπου βρισκόταν με τους δικούς της και τελικά βρέθηκε σώα και αβλαβής μέσα σε ένα κλειδωμένο σπίτι έπειτα από 18 ημέρες. Σύμφωνα με το BBC, σήμερα ασκήθηκε δίωξη εις βάρος του, μια διαδικασία που είχε καθυστερήσει εξαιτίας της μεταφοράς του Τέρενς Ντάρελ Κέλι ή «Τέρι» Κέλι (όπως ονομάζεται ο συλληφθείς) στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Κέλι φέρεται να δέχτηκε επίθεση μερικές ώρες μετά τη σύλληψή του από έναν συγκρατούμενό του, o οποίος εξοργίστηκε όταν έμαθε ποιος ήταν. Όπως εξηγεί η βρετανική εφημερίδα (η οποία μάλιστα δημοσιεύει βίντεο του υπόπτου μέσα από το ασθενοφόρο) ο Κέλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και μερικές ώρες μετά πήρε εξιτήριο. Ωστόσο η τοπική αστυνομία αποκάλυψε σήμερα ότι ο 36χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά, εξαιτίας νέων τραυμάτων που προκλήθηκαν ενώ ήταν μόνος του στο κελί του.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Κέλι εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στο Καρνάρβον και εις βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πολλαπλά αδικήματα, μεταξύ των οποίων εκείνο της αρπαγής παιδιού κάτω των 16 ετών με χρήση βίας ή εξαπάτησης.

"What's your name, sweetheart?"



WA Police have just released audio of the moment they found Cleo Smith in a locked house.



MORE: https://t.co/NuHXmGuUj0



Full story, 6pm on #9News pic.twitter.com/tSCZYKcoAb