Παραμένει στα ύψη η τιμή της βενζίνης – Δείτε τα πιο φθηνά πρατήρια σε όλες τις επαρχίες

Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των καυσίμων με τους πολίτες να ψάχνουν τα φθηνότερα πρατήρια.

Το πρατήριο καυσίμων στις ελεύθερες περιοχές με τη φθηνότερη τιμή στη βενζίνη 95 οκτανίων, σύμφωνα με έρευνα του ThemaOnline, βρίσκεται στην επαρχία Λευκωσίας.

Με βάση τα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Εμπορίου, ανά το παγκύπριο, η φθηνότερη τιμή σε αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι σήμερα στο €1,313 ανά λίτρο. Η αμόλυβδη 95 οκτανίων βρίσκεται στο €1,373 και το πετρέλαιο κίνησης στο €1,388.

Δείτε αναλυτικά τα φθηνότερα πρατήρια ανά επαρχία.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

Αμόλυβδη 95

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 184 Τ.Κ 2103, τηλ: 70070062, Αγλαντζιά - €1,313

Αμόλυβδη 98

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 184 Τ.Κ 2103, τηλ: 70070062, Αγλαντζιά - €1,373

Πετρέλαιο κίνησης

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 184 Τ.Κ 2103, τηλ: 70070062, Αγλαντζιά - €1,388

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αμόλυβδη 95

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 184 Τ.Κ 2103, τηλ: 70070062, Αγλαντζιά - €1,313

Αμόλυβδη 98

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 184 Τ.Κ 2103, τηλ: 70070062, Αγλαντζιά - €1,373

Πετρέλαιο

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 184 Τ.Κ 2103, τηλ: 70070062, Αγλαντζιά - €1,388

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αμόλυβδη 95

STAROIL, Δημοκρατίας 40 Τ.Κ 3012, τηλ: 25370503, Λεμεσός - €1,323

Αμόλυβδη 98

STAROIL, Δημοκρατίας 40 Τ.Κ 3012, τηλ: 25370503, Λεμεσός - €1,389

Πετρέλαιο

STAROIL, Δημοκρατίας 40 Τ.Κ 3012, τηλ: 25370503, Λεμεσός - €1,403

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αμόλυβδη 95

ESSO, Θεόκριτου 67 Τ.Κ 7600, τηλ: 24522336, Αθιένου - €1,343

EKO, 28ης Οκτωβρίου 12, Κόρνος Τ.Κ 7640, τηλ: 22533238, Κόρνος - €1,343

STAROIL, Λεωφ. Δρομολαξιάς 61 Τ.Κ 7550, τηλ: 24828600, Κίτι - €1,343

EKO, Λεωφ. Αμμοχώστου Τ.Κ 7643, τηλ: 24360270, Καλό Χωριό Λάρνακας - €1,343

EKO, Θεοκρίτου 57 Τ.Κ 7600, τηλ: 24523240, Αθιένου - €1,343

Αμόλυβδη 98

EKO, Λεωφ. Αμμοχώστου Τ.Κ 7643, τηλ: 24360270, Καλό Χωριό Λάρνακας - €1,393

Πετρέλαιο

ESSO, Θεόκριτου 67 Τ.Κ 7600, τηλ: 24522336, Αθιένου - €1,418

EKO, Θεοκρίτου 57 Τ.Κ 7600, τηλ: 24523240, Αθιένου - €1,418

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Αμόλυβδη 95

PETROLINA, Λεωφ. Αμμοχώστου 74 Τ.Κ 5380, τηλ: 23821322, Δερύνεια - €1,345

Αμόλυβδη 98

ESSO, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' 50 Τ.Κ 5350, τηλ: 23821472, Φρέναρος - €1,399

Πετρέλαιο

PETROLINA, Λεωφ. Αμμοχώστου 74 Τ.Κ 5380, τηλ: 23821322, Δερύνεια - €1,426

ΠΑΦΟΣ

Αμόλυβδη 95

STAROIL, Λεωφ. Χλώρακας 70 Τ.Κ 8220, τηλ: 26812600, Χλώρακα - €1,351

Αμόλυβδη 98

ENI, Λεωφ. Μεσόγης 87 Τ.Κ 8280, τηλ: 26946925, Μεσόγη - €1,408

Πετρέλαιο

ESSO, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 53 Τ.Κ 8010, τηλ: 26933657, Πάφος - €1,454

AGIP, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' 7Δ Τ.Κ 8200, τηλ: 26960295, Γεροσκήπου - €1,455

TOTAL PLUS, Λεωφ. Αφροδίτης 21 Τ.Κ 8270, τηλ: 26654694,Τρεμιθούσα - €1,445

SHELL, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 10 Τ.Κ 8010, τηλ: 26932494, Πάφος - €1,445