Αρνητής πέθανε αφού δημοσίευσε βίντεο όπου έλεγε ότι ήταν άρρωστος αλλά «δεν είναι Covid γιατί δεν υπάρχει»

Ο Καναδός Mak Parhar ανέφερε στο βίντεό του ότι ένιωθε κόπωση, είχε κρυάδες και πονούσε ο λαιμός του, αλλά δεν ήταν κορονοϊός.

Η αιτία του θανάτου του δεν έχει ανακοινωθεί από τους ιατροδικαστές την επαρχία του Καναδά, Βρετανική Κολούμπια. Η αστυνομία κλήθηκε από διασώστες στο σπίτι του Parhar, ο οποίος όμως ήταν νεκρός όταν έφτασε, σύμφωνα με το Global News.

Ισχυριζόταν ότι έπαιρνε ιβερμεκτίνη, ένα αντιπαρασιτικό σκεύασμα, για να αντιμετωπίσει την ασθένειά του. Η ιβερμεκτίνη είναι δημοφιλής ανάμεσα στις κοινότητες των αντιεμβολιαστών ως θεραπεία ενάντια στην Covid, ωστόσο επίσημα χείλη έχουν προειδοποιήσει ενάντια στη χρήση της ουσίας από τους ανθρώπους.



Ο Parhar βρισκόταν αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας του Καναδά για την καραντίνα, επιστρέφοντας από ένα συνέδριο με θέμα την επίπεδη Γη στις ΗΠΑ πέρυσι.

