Τουρκία: Κατέρρευσε κτίριο - 10 άνθρωποι ακόμη στα συντρίμμια

«Περίπου είκοσι άνθρωποι» βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα του δυστυχήματος, λίγο πριν από τις 17:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Μαλάτια Αΐντίν Μπαρούς στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο A Haber.

Δύο και πλέον ώρες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης, περίπου δέκα άνθρωποι εξακολουθούσαν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk.

Δεκατρείς άνθρωποι διασώθηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την κυβερνητική Υπηρεσία Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών (AFAD).



«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται», ανέφερε στο Twitter ο αξιωματούχος επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν.

Building collapses in Turkey – dozens trapped



A two-story building collapsed in eastern Turkey's Malatya on Tuesday. Search and rescue efforts are ongoing to pull some 20 people believed to be trapped under the rubble.#turkey #turkiye #malatya #türkiye #turkish pic.twitter.com/ituhbbh4bx