Ένας νεκρός από τον εκτροχιασμό τρένου στη Δανία - Αναφορές για πολλούς τραυματίες
ΔΙΕΘΝΗ

Ένας νεκρός από τον εκτροχιασμό τρένου στη Δανία - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

 15.08.2025 - 21:36
Ένας νεκρός από τον εκτροχιασμό τρένου στη Δανία - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη νότια Δανία με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγω για έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες.

«Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Μπιέρντρουπ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας», έγραψε η αστυνομία σε ανακοίνωση. Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο, σημείωσε, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας τους.

Στο δυστύχημα, η αιτία του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί, ενεπλάκησαν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας και ένα αγροτικό όχημα.

Στην πλατφόρμα Χ, η εθνική σιδηροδρομική υπηρεσία, Banedanmark, διευκρίνισε ότι η σύγκρουση σημειώθηκε σε ισόπεδη διάβαση.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον δύο βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κοπεγχάγη στο Σόντερμποργκ εκτροχιάστηκαν.

Η σιδηροδρομική εταιρία DSB, η οποία διαχειρίζεται την αμαξοστοιχία, ανακοίνωσε ότι περίπου 95 άνθρωποι επέβαιναν σε αυτήν, ανάμεσά τους μαθητές ενός σχολείου του Σόντερμποργκ, σύμφωνα με τον Τύπο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Η ιστορική χειραψία, το χειροκρότημα και η από κοινού «χορογραφία» του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα έχουν τους δικούς τους συμβολισμούς.

