Συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα: Η ιστορική χειραψία, τα χαμόγελα και το χειροκρότημα Τραμπ σε Πούτιν

Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Πούτιν με χαμόγελο και θερμή χειραψία, σχολιάζουν ήδη τα διεθνή ΜΜΕ, στο πλαίσιο της ιστορικής συνόδου κορυφής των δύο ηγετών.

Περισσότερα από έξι χρόνια μετά την τελευταία τους συνάντηση, Τραμπ και Πούτιν βρίσκονται και πάλι πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο χαμογελαστός Τραμπ χειροκρότησε ακόμη και τον Ρώσο πρόεδρο καθώς τον πλησίαζε στο κόκκινο χαλί.

Χαμόγελα και θερμή χειραψία από τον Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηριστικά σταμάτησε και, καθώς ο Πούτιν πλησίαζε, χειροκρότησε τον Ρώσο ηγέτη, του έδωσε μια θερμή χειραψία και του έριξε ένα φιλικό χτύπημα στον ώμο. Ο Πούτιν φάνηκε να κάνει ένα αστείο και οι δύο άνδρες χαμογέλασαν.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με την «χορογραφία» περπάτησαν μαζί πλάι πλάι προς το βήμα με την επιγραφή: «Αλάσκα 2025», ανέβηκαν σε αυτό για να τραβηχτούν φωτογραφίες. Οι δημοσιογράφοι φώναζαν ερωτήσεις στον Πούτιν, όπως «Θα συμφωνήσετε σε κατάπαυση του πυρός;» και «Θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;». Ο Πούτιν φάνηκε να τους αγνοεί, μεταδίδει ο Guardian.

Στη συνέχεια, ο Πούτιν μπήκε μαζί με τον Τραμπ στην προεδρική λιμουζίνα «To κτήνος» – ένα σπάνιο προνόμιο τόσο για συμμάχους όσο και για αντιπάλους – και η κάμερα απαθανάτισε τον Ρώσο πρόεδρο να χαμογελά, ενδεχομένως επειδή αναγνώριζε την τιμή που του παρείχε ο Αμερικανός πρόεδρος να πάει με το προεδρικό όχημα των ΗΠΑ.

Η ατζέντα της συνάντησης

Η συνάντηση των δυο προέδρων, του Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Ανκορατζ στην Αλάσκα είναι μια ιστορική συνάντηση όχι μόνον γιατί αφορά στην προσπάθεια τερματισμού του ρωσο-ουκρανικού πολέμου αλλά και γιατί απο την έκβασή της θα εξαρτηθούν συνολικά οι σχέσεις των δυο πυρηνικών υπερδυνάμεων και γενικότερα οι διεθνείς σχέσεις.

Το ρωσικό πρακτορείο Tass ανέφερε ότι ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να ανοίξει ο δρόμος για τον έλεγχο των στρατηγικών επιθετικών όπλων στα επόμενα στάδια.

Σε ότι αφορά πάντως την ατζέντα της συνάντησης στο Ανκορατζ της Αλάσκας και ειδικά για τα αμιγώς διμερή θέματα οι δυο πρόεδροι έχουν διπλα τους τους καταληλότερους συνεργάτες. Τον Ρώσο πρόεδρο συνοδεύουν εκτός απο τον υπουργο Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο υπουργός Αμυνας Αντρέι Μπελούσοφ , ο υπουργός Οικονομικών Αντον Σιλουάνοφ και ο Ειδικός Εκπρόσωπος της Ρωσίας για τις Επενδύσεις Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Αντιστοιχα, ο Ντοναλντ Τραμπ έχει μαζι του στο προεδρικό αεροσκάφος τους υπουργους, Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ. Ακόμα, τον Αμερικανο πρόεδρο συνοδεύουν ο Διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο Ειδικός Προεδρικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο οποιος συναντηθηκε αρκετες φορές με τον Ρώσο πρόεδρο στο Κρεμλίνο.

Αλάσκα: Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της Συνόδου

Η επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, στο Άνκορατζ δεν θα συμβάλει μόνο στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και στην αποκατάσταση των διμερών σχέσεων, δήλωσε ο Ειδικός Προεδρικός Εκπρόσωπος της Ρωσίας για τις Επενδύσεις και την Οικονομική Συνεργασία με Ξένες Χώρες, Κιρίλ Ντμίτριεφ, σε δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο που φιλοξενεί τη ρωσική αντιπροσωπεία.

«Μεταξύ άλλων, επιδιώκουμε την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, η ατζέντα περιλαμβάνει όχι μόνο οικονομικά ζητήματα και την Ουκρανία, αλλά και τρόπους αποκατάστασης των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF).

Εξάλλου, ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ είχε δηλώσει ότι το βασικό θέμα επικοινωνίας μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα ήταν η διευθέτηση στην Ουκρανία, καθώς και η οικονομική συνεργασία.

Είχε υποστηρίξει μάλιστα ότι θα ήταν δυνατή η συνεργασια Ρωσιας και ΗΠΑ στις σπάνιες γαίες αλλά και η «ανάπτυξη της οικονομίας των περιοχών μας και, φυσικά, της Αλάσκας, συνολικά, της Ρωσίας και της Αμερικής. Επομένως, πιστεύω ότι τα έγγραφα που έχουν τεθεί στο τραπέζι του προέδρου της Ρωσίας και του προέδρου της Αμερικής είναι μακροπρόθεσμου χαρακτήρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κύριο πράγμα τώρα είναι να αναπτυχθεί ένας θετικός προσανατολισμός στη συνεργασία, η οποία επεξεργάζεται μεταξύ των χωρών.

