Οι νέες χριστουγεννιάτικες ταινίες & σειρές που θα δούμε στο Netflix -ΒΙΝΤΕΟ

Από τις αρχές Νοεμβρίου ξεκίνησε φέτος η χριστουγεννιάτικη τηλεοπτική σεζόν του Netflix, η οποία περιλαμβάνει ρομαντικές κωμωδίες, αλλά και ταινίες φαντασίας. Αυτές είναι οι νέες χριστουγεννιάτικες ταινίες και σειρές που θα μας κάνουν παρέα το επόμενο χρονικό διάστημα:

The Claus Family: Ο Jules σιχαίνεται τα Χριστούγεννα, όταν όμως ο παππούς του αρρωστήσει ξαφνικά, θα μάθει ότι η οικογένειά του παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτά και θα αναγκαστεί να κάνει τα πάντα για να σώσει αυτή τη μαγική γιορτή (1 Νοεμβρίου).

Love Hard: Η Natalie (Nina Dobrev) είναι μια ρομαντική ψυχή που ζει στο Λος Άντζελες και εργάζεται ως δημοσιογράφος. Η ίδια είναι single και ψάχνει να βρει τον έρωτα σε μια δημοφιλή πλατφόρμα, όπου θα κάνει match με έναν πολύ όμορφο τύπο, τον Tag, ο οποίος ωστόσο μένει στην άλλη άκρη της Αμερικής. Όταν θα πάρει την τολμηρή απόφαση να ταξιδέψει ως εκεί για να τον συναντήσει, η πραγματικότητα – στην αρχή τουλάχιστον – θα την απογοητεύσει (5 Νοεμβρίου).

Δείτε τρέιλερ

Father Christmas Is Back: Οι σχέσεις τεσσάρων αδελφών – που δεν τα πάνε καθόλου καλά μεταξύ τους – γίνονται ακόμα πιο δύσκολες όταν εμφανίζεται ξαφνικά τα Χριστούγεννα ο πατέρας τους, τον οποίο έχουν να συναντήσουν χρόνια και ζαμάνια (7 Νοεμβρίου).

Christmas Flow: Ένας διάσημος ράπερ και μια αποφασιστική δημοσιογράφος συναντιούνται και ανάμεσά τους γεννιέται ένα χριστουγεννιάτικο ρομάντζο, το οποίο ωστόσο κινδυνεύει από τις πάρα πολλές διαφορές που έχουν ως προσωπικότητες. Θα καταφέρει ο έρωτας να νικήσει (και) αυτή τη φορά (17 Νοεμβρίου);

The Princess Switch: Romancing the Star | H Vanessa Hudgens πρωταγωνιστεί σε τρεις ρόλους στην τρίτη ταινία του δημοφιλούς franchise, όπου ένα σημαντικό βασιλικό κειμήλιο εξαφανίζεται μυστηριωδώς και το πρόσωπο που θα κληθεί να το ανακαλύψει είναι, φυσικά, ακόμα ένα πρόσωπο που μοιάζει πολύ στην Βασίλισσα Margaret και την Πριγκίπισσα Stacy (18 Νοεμβρίου).

Α Boy Called Christmas: O μικρός Nikolas ξεκινάει μια περιπέτεια στον χιονισμένο βορρά, προκειμένου να βρει τον πατέρα του, ο οποίος αναζητά το Elfhelm, ένα χωριό όπου κατοικούν ξωτικά. Sally Hawkins, Jim Broadbent, Toby Jones, Maggie Smith Zoe Colletti, Kristen Wiig, Michiel Huisman και Henry Lawfull πρωταγωνιστούν στην ταινία που βασίζεται στο παιδικό βιβλίο του Matt Haig (24 Νοεμβρίου).

Δείτε τρέιλερ

Robin Robin: Μικρού μήκους stop-motion ταινία που αφηγείται την ιστορία ενός πουλιού, το οποίο αναλαμβάνει να μεγαλώσει μια οικογένεια από ποντίκια. Τις φωνές τους δανείζουν στους πρωταγωνιστές οι Gillian Anderson, Richard E Grant, Bronte Carmichael και Adeel Akhtar (24 Νοεμβρίου).

Δείτε το τρέιλερ

Α Castle for Christmas: Η Brooke Shields υποδύεται την Sophie Brown, μια διάσημη συγγραφέα, η οποία ταξιδεύει στη Σκωτία για να αγοράσει ένα μικρό κάστρο. Εκεί θα την περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς ο ιδιοκτήτης του, Duke Myles (Cary Elwes), θα είναι διστακτικός να πουλήσει την περιουσία του σε κάποια που δεν είναι συμπατριώτισσά του (26 Νοεμβρίου).

Elves: Μια οικογένεια που προσπαθεί να συσφίξει τις μεταξύ της σχέσεις ταξιδεύει σε ένα ερημικό νησί στο αρχιπέλαγος της Δανίας. Εκεί θα συναντήσει μια πολύ θρησκευόμενη κοινότητα που καταφέρνει να συνυπάρχει στο ίδιο μέρος με μια ομάδα τρομακτικών ξωτικών. Όταν το κοριτσάκι της οικογένειας φέρει στο σπίτι ένα μωρό ξωτικό, τότε θα ανατραπούν όλες οι ισορροπίες ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού και η συνύπαρξή τους θα περάσει από 40 κύματα (28 Nοεμβρίου).

Single All The Way: Ο Peter (Michael Urie), προκειμένου να μην ακούσει ξανά τη γκρίνια της οικογένειάς του για το ότι δεν έχει βρει κάποιο σύντροφο, πείθει τον καλύτερό του φίλο Nick (Philemon Chambers) να παραστήσει το ταίρι του. Όταν όμως η μάνα του Peter τού κανονίσει ένα ραντεβού με τον όμορφο προσωπικό της γυμναστή (Luke Macfarlane), το σχέδιο δε θα προχωρήσει ακριβώς όπως το είχε ετοιμάσει ο Peter (2 Δεκεμβρίου).

The Great British Baking Show: Holidays (4η σεζόν): Διάφοροι συμμετέχοντες σε προηγούμενες σεζόν ετοιμάζουν χριστουγεννιάτικα γλυκά σε μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές μαγειρικής παγκοσμίως.

David and the Elves: Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, αλλα ο μικρός David δεν περνάει καθόλου καλά. Δε φτάνει που μετακόμισε με την οικογένειά του σε μια μεγάλη πόλη, νιώθει παραμελημένος από τους πάρα πολύ απασχολημένους με τις δουλειές τους γονείς του και κοντεύει να ξεχάσει τι σημαίνει Χριστούγεννα. Ο David όμως δε θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια και παρέα με το Ξωτικό Albert θα ξεκινήσει ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες (6 Δεκεμβρίου).

A California Christmas: City Lights | Η Callie και ο Joseph είναι ερωτευμένοι εδώ και πολύ καιρό και περνάνε τέλεια δουλεύοντας στη φάρμα τους και το οινοποιείο τους. Ωστόσο, κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις θα αναγκάσουν τον Joseph να επιστρέψει στην πόλη, κι αυτό θα αποτελέσει απειλή για τη σχέση τους (16 Δεκεμβρίου).

1000 Miles From Christmas: O Raúl (Tamar Novas) είναι ένας τριαντάχρονος άνδρας που περνάει πάντα χάλια τα Χριστούγεννα κι έτσι τα σιχαίνεται διαχρονικά, επιλέγοντας να περάσει την περίοδο των γιορτών σε κάποια απομακρυσμένη παραλία. Αυτή τη χρονιά όμως το αφεντικό του θα του αναθέσει μια δουλειά που έχει άμεση σχέση με τα Χριστούγεννα και την οποία δε θα μπορέσει να αρνηθεί (24 Δεκεμβρίου).