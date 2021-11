Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Λεμεσό, μέχρι στιγμής είναι άγνωστο το μέγεθος του σεισμού.

Το μέγεθος το σεισμού ήταν 3,4 ρίχτερ, σύμφωνα με το Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,4 Ρίχτερ στην κλίμακα του Ρίχτερ.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 2 min ago in #Limassol #Cyprus. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/f2ptBqazLL