Συναγερμός στη Βρετανία: Αναβαθμίστηκε σε «σοβαρό» το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής

Σε αυτό το πλαίσιο, το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη χώρα αναβαθμίστηκε σήμερα από «σημαντικό» σε «σοβαρό», πράγμα που σημαίνει ότι μια επίθεση κρίνεται πλέον ως «πολύ πιθανή».

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώθηκε από την υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ, ενώ οι αστυνομικοί στο Λίβερπουλ συνέλαβαν τέσσερα άτομα για την έκρηξη, που σκότωσε τον επιβάτη μέσα στο ταξί.

