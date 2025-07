Σκότωσε την κόρη του επειδή δεν διέγραψε το TikTok - Οι δολοφονίες «τιμής» πλήττουν το Πακιστάν

Στη χώρα με τη μουσουλμανική πλειοψηφία, οι γυναίκες μπορεί να υποστούν βία από μέλη της οικογένειας επειδή δεν ακολουθούν αυστηρούς κανόνες για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται δημόσια, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών χώρων.

«Ο πατέρας της κοπέλας της είχε ζητήσει να διαγράψει τον λογαριασμό της στο TikTok. Μετά την άρνησή της, τη σκότωσε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας που μοιράστηκε το AFP, οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο πατέρας σκότωσε την Τρίτη, 08 Ιουλίου, την 16χρονη κόρη του «για λόγους τιμής». Στη συνέχεια συνελήφθη.

A father has reportedly shot and killed his teenaged daughter after she refused to delete her TikTok account in what is being suspects to be a case of honour killing in Rawalpindi’s Dhok Chaudhryan Takht Padi area.



Read more: https://t.co/mm31CSzOzP#TheCurrent #Crime pic.twitter.com/lBtWdIRIge