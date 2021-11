Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο από το Ουζμπεκιστάν, οι μουσικοί χρησιμοποιούν μια σειρά μουσικά όργανα, από παραδοσιακά μέχρι πιάνο, για να ακολουθήσουν τους ήχους της γατούλας που απολαμβάνει κάθε στιγμή του φαγητού της.

Ακούστε το εντυπωσιακό κομμάτι

The internet is magic sometimes. pic.twitter.com/qeVdNIbo92