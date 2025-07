Απ’ τον Τατάρ στα τάρταρα ένας Φειδίας δρόμος

Πιο πρόσφατο κρούσμα (στην κυπριακή διάλεκτο η λέξη βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα) του αμφιλεγόμενου YouTuber-cum-ευρωβουλευτή -που μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι κάποια Ουκρανόπουλα μπορεί να τους αρέσει που τα απήγαγαν οι Ρώσοι- η απόφαση του να κάνει podcast με τον Ερσίν Τατάρ και μάλιστα μέσα στο ολοκαίνουργιο λεγόμενο Προεδρικό των κατεχομένων που χτίστηκε πάνω σε ελληνοκυπριακή περιουσία. Η συνέχεια πιο προβλέψιμη κι από ρόστερ του φεστιβάλ της ΕΔΟΝ κι όπως ακριβώς προστάζει ο αλγόριθμος που ξέρει να παίζει στα δάχτυλα ο Φειδίας: τα σκατά χτύπησαν στον ανεμιστήρα με το περισσότερο hate να προέρχεται από τον ακροδεξιό όχλο που μέχρι πρότινος τον επευφημούσε για τα κολλητηλίκια με poster boys της alt right incel υποκουλτούρας όπως τον Andrew Tate και τον καμένο Russell Brand. Τώρα θυμήθηκαν ότι ο Φειδίας “που τα λέει καλά εναντίον των woke και υπέρ του Πούτιν” είναι προδότης και τουρκοπροσκυνημένος επειδή συναντήθηκε με τον Τατάρ στο “προεδρικό” και πρακτικά “αναγνώρισε το ψευδοκράτος”. Από την άλλη έσπευσαν να τον υποστηρίξουν κυρίως αριστεροί επαναπροσεγγιστές επειδή τους καλοκρατά με την απροκάλυπτη κατευθείαν-από-το-Κρεμλίνο φιλοπουτινική προπαγάνδα που τους ταΐζει τακτικά (εν τω μεταξύ για τον ίδιο λόγο τον πάνε και οι ακροδεξιοί όταν δεν τους τα χαλάει με τις μας-μαθαίνουν-τη-μισή-ιστορία αναλαμπές του).

Αυτό που ίσως αγνοούν ή ορθότερα, κάνουν πως δεν βλέπουν, ειδικά οι φανατικοί υποστηρικτές του που συμπεριφέρονται σαν μέλη αίρεσης με ιδιαίτερη αδυναμία στο Kool Aid, είναι πως ο Φειδίας χέστηκε για αμφότερους. Δεν έχει ιδεολογία, προσανατολισμό ή πολιτική σκέψη, πάει όπου τον πάει ο αλγόριθμος και όσο θα υπάρχει κοινό θα φτάσει 60 χρονών κι ακόμα θα λέει ότι είναι ένας νέος άνθρωπος που τώρα μαθαίνει (που ξέρετε, μπορεί όντως τότε τα 60 να είναι τα νέα 40). Τον φαντάζομαι με τους συνεργάτες του σε κάποιο brainstorming (ξέρω, σχήμα οξύμωρο) να πετάνε ράντομ ονόματα αμφιλεγόμενων προσωπικοτήτων που θα φιλοξενηθούν στα επόμενα podcasts κι εκεί ανάμεσα στον Χίτλερ, τον Κίσινγκερ και τον Jeffrey Epstein (όπου διαπιστώνουν μετά από γκουγκλάρισμα ότι δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμοι - όπως η Μαρίνα Κουντουράτου των “Δύο ξένων” με τον Σεφέρη) κάποιος αναφέρει τον Τατάρ, ο Φειδίας συμφωνεί να παραγγείλουν γιατί πείνασε, του λένε ότι αναφέρονται στον κατοχικό ηγέτη κι ότι το στέικ είναι ταρτάρ με έξτρα ρο, ο Φειδίας βρίσκει την ιδέα γαμάτη γιατί δεν ξέρει καν που πέφτουν τα κατεχόμενα ή πως πάει κάποιος εκεί (“εν όπως τζη Βόρειο Κορέα;”). Κάπως έτσι κανονίζονται τα podcast του Φειδία στην ποδιά του οποίου σφάζονται παλικάρια.

Τον Φειδία τον ενδιαφέρει να προκαλέσει θόρυβο, να γίνει viral και αντικείμενο συζήτησης κι ας τον βρίζουν πότε οι μεν, πότε οι δε και πότε οι Μεν και οι Δεν - ο ίδιος laughs all the way to the bank που λέει και ο κολλητός του ο Elon (το ότι αποθεώνει εγωπαθείς δισεκατομμυριούχους για κάποιο λόγο δεν ενοχλεί τους αριστερούς fans του). Αυτό που σίγουρα δεν τον ενδιαφέρει είναι το αν έδωσε ή όχι βήμα στον Τατάρ να ξεδιπλώσει το διχοτομικό του παραλήρημα και μάλιστα στα ευήκοα ώτα ενός ευρωβουλευτή που εκπροσωπεί τόσο την ΚΔ όσο και την ΕΕ ή αν του παρείχε στο πιάτο ένα χρήσιμο πολεμοφόδιο για να χρησιμοποιήσει στην προεκλογική του εκστρατεία (και αυτό ακριβώς έκανε). Στ’ αλήθεια περιμένατε απ’ τον Φειδία να ξέρει (ή να νοιάζεται) για τις λεγόμενες προεδρικές στα κατεχόμενα;

Μεταξύ μας, φυσικά και δεν με ενοχλεί η συνέντευξη του Τατάρ, αναγνωρισμένος ή μη, παραμένει ο Τ/κ ηγέτης με τον οποίο υποτίθεται (η λέξη κλειδί) διαπραγματευόμαστε για τη λύση του Κυπριακού και τη δημιουργία ενός κοινού ομόσπονδου κράτους (εντάξει, λέμε και καμιά μαλακία για να περάσει η ώρα). Κάθε επαφή με την άλλη πλευρά, ακόμα και με το τραλαλί τραλαλό στυλ του Φειδία, είναι προς όφελος αυτής της υποτίθεται (πάλι η λέξη κλειδί) επαναπροσέγγισης. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι γιατί οι απορριπτικοί σκυλοβρίζουν τον Φειδία. Εντάξει καταλαβαίνω γιατί του επιτέθηκαν ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, είναι άλλωστε τα κόμματα που ο πιτσιρικάς σοδόμισε χωρίς σάλιο στις ευρωεκλογές, όμως ρε παιδιά, με τον φίλο σας τον απορριπτικό, διχοτομικό και αμετανόητα αδιάλλακτο Τατάρ μίλησε ο Φειδίας και προέβαλε αυτές ακριβώς τις απορριπτικές, διχοτομικές και αδιάλλακτες θέσεις που δεν χορταίνετε να ακούτε.

Αν ο Φειδίας ήθελε όντως να προκαλέσει disruption και να κάνει κόσμο να βγάλει φλύκταινες ένθεν κι ένθεν της Πράσινης Γραμμής δεν θα επέλεγε τον τελειωμένο και ήδη ξεπερασμένο Τατάρ αλλά τον ανερχόμενο και αντίπαλο του στις “εκλογές” Τουφάν Ερχιουρμάν ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι ο επόμενος Τ/κ ηγέτης και μάλιστα ένας που -γκασπ!- θέλει λύση στο πλαίσιο μιας ΔΔΟ. Εκεί να δεις πολλαπλά εγκεφαλικά. Ο Τατάρ ήταν low hanging fruit, το σοκ για το σοκ, ο εύκολος δρόμος για το controversy, τα likes και τα views.

Αυτό όμως που μου έκανε όντως εντύπωση είναι η αντίδραση της κυβέρνησης. “Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ένας Ευρωβουλευτής, ο οποίος εξελέγη από τον κυπριακό λαό, ο κυπριακός λαός τον ανέδειξε να τον εκπροσωπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να προβαίνει σε ενέργειες, οι οποίες είτε εκούσια είτε ακούσια τυγχάνουν εκμετάλλευσης από το κατοχικό μόρφωμα προς προώθηση του απαράδεκτου αφηγήματος του” δήλωσε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης (aka ο άνθρωπος με την πιο άχαρη δουλειά στο νησί) σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα απορριπτικά κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Περίεργο γιατί στην περίπτωση της βιαστικής και χωρίς προετοιμασία πρότασης ψηφίσματος του Γεάδη Γεάδη για καταδίκη της παράνομης επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόμενα που απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (κάτι που επίσης έτυχε μεγάλης εκμετάλλευσης “από το κατοχικό μόρφωμα προς προώθηση του απαράδεκτου αφηγήματος του”) ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε περιοριστεί στη σιβυλλική και άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε δήλωση “οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές, έξι στο σύνολο τους, πολύ λίγοι λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των Ευρωβουλευτών, θα πρέπει να συνεργάζονται προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας”.

Όχι ρε σεις, το ότι ο Γεάδης είναι του ΕΛΑΜ με το οποίο ο ΝΧ δεν φλερτάρει απλώς για να επανεκλεγεί, έχουν φτάσει ήδη third base και ο Φειδίας είναι απλά ο Φειδίας, δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση γι’ αυτή την κραυγαλέα δυο-μέτρα-δυο-σταθμά αντιμετώπιση των δύο ευρω-ολισθημάτων.

Είναι και κωλόφαρδος ο Φειδίας, το μόνο που τον σώζει (κάποιες φορές) είναι πως αυτοί που του την πέφτουν είναι πολύ χειρότεροι...