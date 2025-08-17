Ecommbx
LIKE ONLINE

Διακοπές με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

 17.08.2025 - 07:36
Διακοπές με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

Νέες προσθήκες σε σειρές και ταινίες, για όλα τα γούστα έχει η πλατφόρμα Netflix , που είναι έτοιμες να συναρπάσουν μικρούς και μεγάλους.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο στα top 5 των σειρών βρίσκονται το «Wednesday», «UNTAMED», το «Beyond the Bar», το «Unspeakable sins» και το «Perfect match» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες ταινίες βρίσκονται το «My oxford year», το «Kpop Demon Hunters», το «Stolen: Heist of the Century», το «Happy Glimore 2» και το «Megamind»

Δείτε την κατάταξη:

Η ταινία που κρατά την πρωτιά

Η ταινία «My oxford year» που κρατά την πρωτιά στις επιλογές του κοινού, σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει στην περιγραφή της τα εξής:

Όταν η Άννα, μια φιλόδοξη νεαρή Αμερικανίδα, ξεκινάει για το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για να πραγματοποιήσει ένα παιδικό όνειρο, η ζωή της έχει τακτοποιηθεί πλήρως, μέχρι που συναντά έναν γοητευτικό και έξυπνο ντόπιο που αλλάζει ριζικά τις ζωές και των δύο.

Σύμφωνα με το IMDB η ταινία πήρε βαθμολογία 6/10 από 13Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

Δείτε το trailer:

 

Η σειρά που κρατά την πρωτιά

Η σειρά που αποτελεί την αγαπημένη του κοινού και κρατά την πρωτιά αυτό το διάστημα είναι το «Wednesday»

Σύμφωνα με το IMDB η ταινία πήρε βαθμολογία 5,1/10 από 18Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

Δείτε το trailer:

 

 

 

Οι επιλογές των Κυπρίων

Το top5 των ταινιών στις επιλογές των Κυπρίων στην πλατφόρμα του Netflix αυτό το διάστημα είναι:

  1. – My Oxford Year          
  2. – KPop Demon Hunters
  3. – Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie           
  4. – Stolen: Heist of the Century  
  5. – Megamind

Όπως παρατηρούμε όλες οι ταινίες διατηρούν τη θέση που είχαν στα προηγούμενα στατιστικά.

 

Το top 5 των Κυπρίων στις σειρές

 

  1. – Wednesday    
  2. +3 The Vampire Diaries  
  3. – Unspeakable Sins       
  4. – UNTAMED      
  5. +3 Beyond the Bar          

 

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, η σειρά «Vampire Diaries» ανέβηκε 3 θέσεις στις προτιμήσεις των Κυπρίων καταλαμβάνοντας έτσι την 2η θέση μέχρι στιγμής , το ίδιο και η σειρά «Beyond the Bar» καταλαμβάνοντας την 5η θέση. Οι υπόλοιπες σειρές διατήρησαν τη θέση που είχαν στα προηγούμενα στατιστικά.

Βαθμολογίες στο IMDB

Ταινίες:

 

KPopDemonHunters

Βαθμολογία:   7,7/10 από 49Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι τώρα

Δείτε trailer:

 

Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie          

Βαθμολογία:   6,7/10 από 12Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι τώρα

Δείτε trailer:

 

Stolen: Heist of the Century  

Βαθμολογία:  6,7/10 από 577 χρήστες που ψήφισαν μέχρι τώρα

Δείτε trailer:

 

Megamind

Βαθμολογία:   7,3/10 από 314Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι τώρα

Δείτε trailer:

 

Σειρές:

 

The Vampire Diaries  

Βαθμολογία:  7,7 /10 από 371Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι τώρα

Δείτε trailer:

 

Unspeakable Sins

Βαθμολογία:  4,9 /10 από 641 χρήστες που ψήφισαν μέχρι τώρα

Δείτε trailer:

 

UNTAMED      

Βαθμολογία:   7,2/10 από 41Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι τώρα

Δείτε trailer:

 

Beyond the Bar          

Βαθμολογία: 8,4/10 από 295 χρήστες που ψήφισαν μέχρι τώρα

Δείτε trailer:

 

 

