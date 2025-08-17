Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

 17.08.2025 - 12:59
ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Γραπτη δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. 

Όπως αναφέρει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει σήμερα, το απόγευμα, στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» (Coalition of the Willing) σε επίπεδο αρχηγών κρατών, κυβερνήσεων και επικεφαλής διεθνών οργανισμών, που συνδιοργανώνεται από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμανουέλ Μακρόν, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Kιρ Στάρμερ και τον Καγκελάριο της Γερμανίας κ. Φρίντριχ Μερτζ. Στην τηλεδιάσκεψη αναμένεται να συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καθώς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες.
 
Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης θα είναι η ενημέρωση για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κ. Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Βλαντιμίρ Πούτιν, στις 15 Αυγούστου, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για τα επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένης της αυριανής συνάντησης των Προέδρων ΗΠΑ - Ουκρανίας. 
 
Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει η σταθερή υποστήριξη προς την Ουκρανία. Η Κύπρος βιώνει εδώ και 51 χρόνια την κατοχή μεγάλου μέρους των εδαφών της μετά την παράνομη τουρκική εισβολή και, στο πλαίσιο αυτό, τάσσεται υπέρ του σεβασμού του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρατών. 
Η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζει τις μεσολαβητικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών προς επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη βούληση της Ουκρανίας.

