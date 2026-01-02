Γνωστός πρώην διαιτητής ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές - Με ποιο κόμμα - Δείτε φωτογραφία

Πρόκειται για τον Χάρη Γλυκή, ο οποίος είχε πολυετή εμπειρία ως διαιτητής στην πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου της Κύπρου. Σημειώνεται ότι θέτει υποψηφιότητα για τις βουλευτικές μαζί με το ΕΛΑΜ.

Αυτούσια η ανάρτηση – ανακοίνωσή του:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Με βαθιά πίστη στην Πατρίδα και στον Ελληνισμό της Κύπρου, σήμερα, την 1η ημέρα του σωτηρίου έτους 2026, με βαθιά περηφάνια και αίσθηση καθήκοντος,

ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΩ ΕΠΙΣΗΜΑ:

Την υποψηφιότητά μου για τη Βουλή των Αντιπροσώπων,

Στην Επαρχία Λεμεσού, με το Πατριωτικό Μέτωπο «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ».

Ονομάζομαι Χάρης Γλυκύς (Χαρίκλειος) και γεννήθηκα το 1970 στη Λεμεσό.

Είμαι γόνος της Μεγάλης οικογένειας ΓΛΥΚΥ από την Γερμασόγεια του ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΛΥΚΥ και με ρίζες από την ΓΙΟΛΟΥ της Πάφου.

Πατέρας μου είναι ο Λευτέρης Γλυκύς, πρώην ποδοσφαιριστής του ΕΠΑΛ και της ΑΕΛ Λεμεσού.

Είμαι πατέρας ενός γιου, του Δανιήλ (Ντάνιελ).

Φοίτησα στη Γαλλική Σχολή στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Παράλληλα , σπούδασα στον χώρο του ποδοσφαίρου , αποκτώντας Δίπλωμα Διαιτητή και Παρατηρητή τόσο της Καναδικής Ομοσπονδίας όσο και της ΚΟΠ .

Εκπαιδεύτηκα στη Σχολή Στρατού βασικού επιπέδου του Καναδά, σε ειδική μονάδα καταδρομέων.

Διετέλεσα Πρόεδρος της Νεολαίας της Κυπριακής Κοινότητας Μόντρεαλ.

Κατέχω δίπλωμα Διαιτητή και παρατηρητή όπου υπηρέτησα το Κυπριακό ποδόσφαιρο επί 25 συναπτά έτη, ως:

• Διαιτητής Α΄ Κατηγορίας

• Γενικός Αρχηγός ομάδων (PAFOS F.C., Αναγέννηση Γερμασόγειας, Ένωση Νέων Παρεκκλησιάς)

• Αντιπρόεδρος Αγίας Νάπας

• Υπήρξα επίσης ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΠ Πάφου (1985–1986).

• Εκλελεγμένο μέλος για την επαρχία Λεμεσού στον Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου (ΣΔΚ) .

Παράλληλα με την αθλητική και κοινωνική μου δράση:

Δραστηριοποιήθηκα ως επιχειρηματίας στον χώρο των εκδηλώσεων για 15 χρόνια.

Εργάστηκα ως άνδρας ασφαλείας σε ιδιωτική εταιρεία.

Υπηρέτησα ως επαγγελματίας οδηγός παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Είμαι σταθερός αιμοδότης, τιμητικά βραβευμένος από τον Δήμαρχο Αμαθούντας.

Υπηρετώ την Εθνική Φρουρά αδιάλειπτα από το 1991.

Αρχικά ως κληρωτός της 27 ΕΜΑ Τεθωρακισμένων,

Στη συνέχεια ως έφεδρος μέχρι το 50ό έτος ηλικίας,

Και σήμερα ως Εθελοντής ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ της 31Μ. Λεμεσού.

Οραματίζομαι:

Μια Κύπρο ελεύθερη, από άκρη σε άκρη, για τους Ελληνοκύπριους πολίτες.

Ασφάλεια και δικαιοσύνη για όλους.

Αυστηρά μέτρα κατά της λαθρομετανάστευσης, για την προστασία και την ευημερία των νόμιμων κατοίκων του νησιού.

Ως Έλληνες είμαστε φιλόξενοι και συμπαραστάτες του δικαίου.

Θα υποστηρίξουμε όσους πραγματικά χρειάζονται νόμιμη προστασία, με ανθρωπιά και σεβασμό.

Ζητώ ταπεινά την έντιμη ψήφο σας και ορκίζομαι να υπηρετήσω την πόλη μας και την Κύπρο με ακεραιότητα, συνέπεια και πάθος, όπως με έχετε γνωρίσει τόσα χρόνια.

Κάθε ψήφος στο Πατριωτικό Μέτωπο είναι μια σφαίρα στην καρδιά του θηρίου της διαφθοράς που έχει καταβάλει τη χώρα μας.

Με τιμή,

Χάρης Γλυκύς

Υποψήφιος Βουλευτής Λεμεσού

Με το Πατριωτικό Μέτωπο «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ».

ΖΗΤΩ Η ΚΥΠΡΟΣ

ΖΗΤΩ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

