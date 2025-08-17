Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕτοιμαστείτε για 40αρια την ερχόμενη εβδομάδα - Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος Αυγούστου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ετοιμαστείτε για 40αρια την ερχόμενη εβδομάδα - Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος Αυγούστου

 17.08.2025 - 12:53
Ετοιμαστείτε για 40αρια την ερχόμενη εβδομάδα - Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος Αυγούστου

Παρόλο ότι δεν αναμένονται ακραία ψηλές θερμοκρασίες όπως τα 45άρια των προηγούμενων ημερών προς το τέλος της εβδομάδας, που έρχεται στο εσωτερικό ο υδράργυρος θα φλερτάρει τους 40 βαθμούς Κελσίου, με πτώση της θερμοκρασίας να αναμένεται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου βάσει ενημέρωσης, της οποίας έτυχε το ΚΥΠΕ την Κυριακή, από τον Μετεωρολογικό Λειτουργό Παναγιώτη Γεωργίου.

Ο κ. Γεωργίου αφού ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και πως την την Κυριακή η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 29 στα ψηλότερα ορεινά, είπε ότι παρόμοιες θερμοκρασίες αναμένονται τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Πρόσθεσε ότι την Τετάρτη και Πέμπτη η θερμοκρασία ενδέχεται να αυξηθεί κατά ένα βαθμό Κελσίου και πως η ψηλότερη θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 38 με 39, ενώ στο τέλος της εβδομάδας ενδέχεται στο εσωτερικό ο υδράργυρος να πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Δεν αναμένονται ακραίες θερμοκρασίες όπως αυτές των προηγούμενων ημερών με τα 45άρια, σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν μπορεί να υπάρξει ακριβής πρόβλεψη για αργότερα, δηλαδή την εβδομάδα που θα αρχίσει 24 Αυγούστου, παρά την επιφύλαξη που διατύπωσε για την ακρίβεια τέτοιας πρόβλεψης, είπε πως αναμένεται η θερμοκρασία να είναι πτωτική. Πρόσθεσε ότι θα είναι δυνατή πιο ευκρινής εικόνα στα μέσα της εβδομάδας που μπαίνει.

Ερωτηθείς εάν επιβεβαιώνεται πρόβλεψη για μεμονωμένες βροχές στα ψηλότερα ορεινά εντός της εβδομάδας, ανέφερε ότι έχει απομακρυνθεί αυτό το ενδεχόμενο.

Αναλυτικά η πρόγνωση: 

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος κατά διαστήματα όμως θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν μέχρι το απόγευμα, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει γνωστός ηθοποιός για τον ανιψιό του: «Είχε σπάνια αρρώστια, ο Άγιος Παΐσιος τον έκανε καλά»
Τραγωδία στην Κατερίνη: 18χρονος μοτοσικλετιστής προσέκρουσε σε κολώνα και έχασε την ζωή του
Θάνατος ασθενή από τη νόσο CJD στα κατεχόμενα - Πώς προκαλείται
Άγνωστοι χτύπησαν και προκάλεσαν ζημιές σε όχημα με κινητή κάμερα
Ελένη Μενεγάκη: 10 + 1 φωτογραφίες της με μαγιό - ύμνος στο καλοκαίρι
Φωτιά σε οικία στη Λάρνακα προκάλεσε ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θάνατος ασθενή από τη νόσο CJD στα κατεχόμενα - Πώς προκαλείται

 17.08.2025 - 12:32
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

 17.08.2025 - 12:59
ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Γραπτη δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

  •  17.08.2025 - 12:59
Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία - Το χρονικό και η κατάσταση υγείας του θύματος

Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία - Το χρονικό και η κατάσταση υγείας του θύματος

  •  17.08.2025 - 07:22
Άγνωστοι χτύπησαν και προκάλεσαν ζημιές σε όχημα με κινητή κάμερα

Άγνωστοι χτύπησαν και προκάλεσαν ζημιές σε όχημα με κινητή κάμερα

  •  17.08.2025 - 11:19
Θάνατος ασθενή από τη νόσο CJD στα κατεχόμενα - Πώς προκαλείται

Θάνατος ασθενή από τη νόσο CJD στα κατεχόμενα - Πώς προκαλείται

  •  17.08.2025 - 12:32
Απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι: Εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης οκτώ ημερών στον 23χρονο δράστη

Απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι: Εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης οκτώ ημερών στον 23χρονο δράστη

  •  17.08.2025 - 10:39
Διακοπές με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

Διακοπές με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

  •  17.08.2025 - 07:36
Πεζός παρασύρθηκε από όχημα - Στο νοσοκομείο 65χρονος

Πεζός παρασύρθηκε από όχημα - Στο νοσοκομείο 65χρονος

  •  17.08.2025 - 07:30
Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά από κάρβουνα που απορρίφθηκαν σε όχθη ποταμού στις Πλάτρες

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά από κάρβουνα που απορρίφθηκαν σε όχθη ποταμού στις Πλάτρες

  •  17.08.2025 - 08:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα