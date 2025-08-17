Ετοιμαστείτε για 40αρια την ερχόμενη εβδομάδα - Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος Αυγούστου

Ο κ. Γεωργίου αφού ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και πως την την Κυριακή η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 29 στα ψηλότερα ορεινά, είπε ότι παρόμοιες θερμοκρασίες αναμένονται τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Πρόσθεσε ότι την Τετάρτη και Πέμπτη η θερμοκρασία ενδέχεται να αυξηθεί κατά ένα βαθμό Κελσίου και πως η ψηλότερη θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 38 με 39, ενώ στο τέλος της εβδομάδας ενδέχεται στο εσωτερικό ο υδράργυρος να πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Δεν αναμένονται ακραίες θερμοκρασίες όπως αυτές των προηγούμενων ημερών με τα 45άρια, σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν μπορεί να υπάρξει ακριβής πρόβλεψη για αργότερα, δηλαδή την εβδομάδα που θα αρχίσει 24 Αυγούστου, παρά την επιφύλαξη που διατύπωσε για την ακρίβεια τέτοιας πρόβλεψης, είπε πως αναμένεται η θερμοκρασία να είναι πτωτική. Πρόσθεσε ότι θα είναι δυνατή πιο ευκρινής εικόνα στα μέσα της εβδομάδας που μπαίνει.

Ερωτηθείς εάν επιβεβαιώνεται πρόβλεψη για μεμονωμένες βροχές στα ψηλότερα ορεινά εντός της εβδομάδας, ανέφερε ότι έχει απομακρυνθεί αυτό το ενδεχόμενο.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος κατά διαστήματα όμως θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν μέχρι το απόγευμα, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ