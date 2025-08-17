Θάνατος ασθενή από τη νόσο CJD στα κατεχόμενα - Πώς προκαλείται

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ασθενής διαγνώστηκε με CJD στα κατεχόμενα στις 11 Ιουλίου και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο στη Λευκωσία, αλλά απεβίωσε στις 28 Ιουλίου.

Οι διευθετήσεις της κηδείας του πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

Τι είναι η νόσος Creutzfeldt-Jakob

Η νόσος Creutzfeldt-Jakob (CJD) είναι μια σπάνια και θανατηφόρα πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο. Προκαλεί εγκεφαλική βλάβη η οποία επιδεινώνεται γρήγορα με την πάροδο του χρόνου.

Τα συμπτώματα της CJD περιλαμβάνουν: απώλεια νοημοσύνης και μνήμης, αλλαγές στην προσωπικότητα, απώλεια ισορροπίας και συντονισμού, δυσαρθρία (δυσκολία στην ομιλία), προβλήματα όρασης η και τύφλωση, ανώμαλες τιναγμώδεις κινήσεις, προοδευτική απώλεια εγκεφαλικής λειτουργίας και κινητικότητας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι με CJD πεθαίνουν μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη των συμπτωμάτων, συνήθως λόγω λοίμωξης.

Αυτό συμβαίνει επειδή η ακινησία που προκαλεί η CJD καθιστά τα άτομα ευάλωτα σε λοιμώξεις.

Τι προκαλεί την CJD;

Η CJD προκαλείται από μια μολυσματική πρωτεΐνη που ονομάζεται πριόν. Τα πριόνια συσσωρεύονται σε υψηλά επίπεδα στον εγκέφαλο και προκαλούν μη αναστρέψιμη βλάβη στα νευρικά κύτταρα. Τα πριόνια, είναι πολύ διαφορετικά από ιούς και βακτήρια.

Για παράδειγμα, τα πριόνια δεν καταστρέφονται από τα ακραία επίπεδα θερμότητας και ακτινοβολίας που σκοτώνουν βακτήρια και ιούς, ενώ τα αντιβιοτικά και τα αντιιικά φάρμακα δεν έχουν καμία επίδραση σε αυτά.

Υπάρχουν 4 κύριοι τύποι CJD:

Σποραδική CJD, που είναι ο πιο συχνός τύπος.

Παραλλαγή CJD (vCJD), η οποία πιθανότατα προκαλείται από κατανάλωση κρέατος βοοειδών που είχαν σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (BSE ή «νόσο των τρελών αγελάδων»).

Οικογενής ή κληρονομική CJD

Ιατρογενής CJD, η οποία προκαλείται όταν η λοίμωξη μεταδίδεται κατά λάθος μέσω ιατρικής ή χειρουργικής θεραπείας.

Δεν υπάρχει προς το παρόν θεραπεία για την CJD. Η αντιμετώπιση επικεντρώνεται στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της άνεσης του ασθενούς.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ