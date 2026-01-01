«Καλωσόρισες CY2026EU»: Το μήνυμα της Φον ντερ Λάιεν για την ανάληψη της ηγεσίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την ευθύνη σε μία κομβική στιγμή για την Ένωση κι επομένως «η εστίαση στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να είναι σημαντικότερη».

Καλωσόρισες, @CY2026EU!



Cyprus’ EU Council Presidency begins at a pivotal moment for Europe.



And so its focus on strengthening Europe’s autonomy couldn’t be more important.



I look forward to working together to boost Europe's preparedness and competitiveness.

Μάλιστα, η πρόεδρος της Κομισιόν συνόδευσε την ανάρτηση με μία φωτογραφία από την παραλία της Λεμεσού, γράφοντας πάνω «Καλή επιτυχία».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

«Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο ξεκινά σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη. Και έτσι, η εστίασή της στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική. Προσβλέπω στη συνεργασία για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».