«Καλωσόρισες CY2026EU»: Το μήνυμα της Φον ντερ Λάιεν για την ανάληψη της ηγεσίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλωσόρισες CY2026EU»: Το μήνυμα της Φον ντερ Λάιεν για την ανάληψη της ηγεσίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο

 01.01.2026 - 20:01
«Καλωσόρισες CY2026EU»: Το μήνυμα της Φον ντερ Λάιεν για την ανάληψη της ηγεσίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο

«Καλωσόρισες, Κυπριακή Προεδρία». Με αυτό το μήνυμα στα ελληνικά η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ευχόμενη για την πρώτη μέρα του εξαμήνου κατά το οποίο η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την ευθύνη σε μία κομβική στιγμή για την Ένωση κι επομένως «η εστίαση στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να είναι σημαντικότερη».

Μάλιστα, η πρόεδρος της Κομισιόν συνόδευσε την ανάρτηση με μία φωτογραφία από την παραλία της Λεμεσού, γράφοντας πάνω «Καλή επιτυχία».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

«Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο ξεκινά σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη. Και έτσι, η εστίασή της στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική. Προσβλέπω στη συνεργασία για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές στη Λεμεσό, μετά από περιστατικό ρίψης πυροβολισμών που σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της πόλης.

