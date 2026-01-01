Ecommbx
Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για πλήγματα τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς - Αναφορές για 24 νεκρούς στην κατεχόμενη Χερσώνα
ΔΙΕΘΝΗ

Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για πλήγματα τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς - Αναφορές για 24 νεκρούς στην κατεχόμενη Χερσώνα

 01.01.2026 - 20:11
Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για πλήγματα τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς - Αναφορές για 24 νεκρούς στην κατεχόμενη Χερσώνα

01.01.2026 - 20:11

Μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέστρεψε ενεργειακές υποδομές σε διάφορες ουκρανικές περιφέρειες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι διεξήγαγε μια πολύνεκρη πρωτοχρονιάτικη επίθεση σε τμήμα της Χερσώνας που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Την Πρωτοχρονιά, η Ρωσία εσκεμμένα φέρνει τον πόλεμο. Πάνω από 200 επιθέσεις με ντρόουν πραγματοποιήθηκαν εναντίον της Ουκρανίας τη νύχτα», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ζελένσκι ανέφερε πως ενεργειακές υποδομές σε επτά περιφέρειες της Ουκρανίας βρέθηκαν στο στόχαστρο.

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι σκότωσε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, μεταξύ αυτών ένα παιδί, σε ένα πλήγμα με drone εναντίον ενός ξενοδοχείου και ενός καφέ, όπου βρίσκονταν πολίτες για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά σε περιφέρεια της Χερσώνας, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, στη νότια Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός, ο οποίος με τη σειρά του κατηγορεί τη Ρωσία πως έχει σκοτώσει χιλιάδες αμάχους σε επιθέσεις της εναντίον ουκρανικών πόλεων, δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε ένα αίτημα του Reuters να σχολιάσει τις κατηγορίες της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι είπε πως οι επιθέσεις της Ρωσίας την εορταστική περίοδο δείχνουν πως η Ουκρανία δεν μπορεί να αντέξει καθυστερήσεις στην προμήθεια αντιαεροπορικών συστημάτων.

«Οι σύμμαχοί (μας) διαθέτουν τον εξοπλισμό που εμείς δεν έχουμε. Αναμένουμε πως ό,τι συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ στα τέλη Δεκεμβρίου για την άμυνά μας θα φθάσει εγκαίρως», τόνισε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η Ουκρανία είπε πως ανέπτυξε δύο νέα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έκανε γνωστό σήμερα πως ανέπτυξε δύο επιπλέον αντιαεροπορικά συστήματα Patriot που παρέλαβε από τη Γερμανία, στο πλαίσιο της χορήγησης στρατιωτικής βοήθειας που είχε ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα, ενώ απέδωσε τα εύσημα στη Γερμανία που διευκόλυνε την παράδοση.

«Άλλα δύο αντιαεροπορικά συστήματα Πάτριοτ αναπτύχθηκαν για να προστατεύσουν τις ουκρανικές πόλεις και τις κρίσιμες υποδομές», έγραψε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Telegram, με τον υπουργό Άμυνας Ντένις Σμιχάλ να προσθέτει «χάρη στις πρόσφατες συμφωνίες με τη γερμανική κυβέρνηση».

Η Γερμανία είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο πως θα παράσχει στην Ουκρανία δύο συστήματα Patriot.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού – Οι πρώτες πληροφορίες

Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού – Οι πρώτες πληροφορίες

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές στη Λεμεσό, μετά από περιστατικό ρίψης πυροβολισμών που σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της πόλης.

