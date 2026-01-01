Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤελεσίγραφο Αιγύπτου, Κατάρ και Τουρκίας στη Χεζμπολάχ: Παραδώστε τα όπλα, διαφορετικά έρχεται νέος πόλεμος με Ισραήλ
ΔΙΕΘΝΗ

Τελεσίγραφο Αιγύπτου, Κατάρ και Τουρκίας στη Χεζμπολάχ: Παραδώστε τα όπλα, διαφορετικά έρχεται νέος πόλεμος με Ισραήλ

 01.01.2026 - 19:51
Τελεσίγραφο Αιγύπτου, Κατάρ και Τουρκίας στη Χεζμπολάχ: Παραδώστε τα όπλα, διαφορετικά έρχεται νέος πόλεμος με Ισραήλ

«Τελευταία προειδοποίηση» από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία έλαβε η Χεζμπολάχ προκειμένου να παραδώσει τα όπλα της στη λιβανέζικη κυβέρνηση, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται η αραβική εφημερίδα Asharq al-Awsat με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τις πηγές, οι χώρες προειδοποίησαν τη Χεζμπολάχ ότι η μη συμμόρφωση θα μπορούσε να απομονώσει πολιτικά και οικονομικά τον Λίβανο και να οδηγήσει σε πόλεμο με το Ισραήλ, ο οποίος θα ενέτεινε το εχθρικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί σε βάρος της στο Λίβανο.

Η Βηρυτός δέχτηκε έντονες πιέσεις από τις ΗΠΑ να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι — που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ — έως το τέλος του 2025.

Ωστόσο, η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να παραδώσει τα όπλα της στο λιβανικό κράτος, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο αυτό εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην… τηλεόραση – Η επιστροφή της Ελπίδας Ιακωβίδου, η διαχρονική Καραντώνη και το εορταστικό The Voice
Θύμα απάτης 61χρονη – Δέχθηκε κλήση από δήθεν τραπεζικό υπάλληλο – Το ποσό που «έκανε» φτερά
Αστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό
Αποκάλυψη: Αυτή είναι η ιστορία πίσω από το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου «Έκπτωτος Άγγελος»
Michael Schumacher: Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα - To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του
Το 2026 ξεκινά η «χρυσή εποχή» εκλείψεων: Πότε θα δούμε το ματωμένο φεγγάρι, το δαχτυλίδι της φωτιάς και την ολική έκλειψη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συμπληρώθηκαν 19 χρόνια από τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαυρίκιου - Η ανάρτηση του Ολυμπιακού

 01.01.2026 - 19:40
Επόμενο άρθρο

«Καλωσόρισες CY2026EU»: Το μήνυμα της Φον ντερ Λάιεν για την ανάληψη της ηγεσίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο

 01.01.2026 - 20:01
Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού – Οι πρώτες πληροφορίες

Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού – Οι πρώτες πληροφορίες

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές στη Λεμεσό, μετά από περιστατικό ρίψης πυροβολισμών που σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της πόλης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού – Οι πρώτες πληροφορίες

Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού – Οι πρώτες πληροφορίες

  •  01.01.2026 - 21:01
Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Άκυρα τα μυστήρια που τελούν οι μοναχοί του Αγίου Αββακούμ» – Στο τραπέζι αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Άκυρα τα μυστήρια που τελούν οι μοναχοί του Αγίου Αββακούμ» – Στο τραπέζι αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη

  •  01.01.2026 - 21:23
Τηλεφώνημα Ζελένσκι σε ΠτΔ με φόντο την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Στήριξη στην Ουκρανία και προτεραιότητες στο επίκεντρο

Τηλεφώνημα Ζελένσκι σε ΠτΔ με φόντο την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Στήριξη στην Ουκρανία και προτεραιότητες στο επίκεντρο

  •  01.01.2026 - 17:38
Παραλίγο τραγωδία: Κατέρρευσαν σκαλωσιές δίπλα από γνωστό εστιατόριο - Φωτογραφίες από το σημείο

Παραλίγο τραγωδία: Κατέρρευσαν σκαλωσιές δίπλα από γνωστό εστιατόριο - Φωτογραφίες από το σημείο

  •  01.01.2026 - 14:12
ΒΙΝΤΕΟ: Όταν η Κύπρος υποδέχθηκε τη νέα χιλιετία – Το πρώτο μωρό του 2000 ήταν από τη Λάρνακα

ΒΙΝΤΕΟ: Όταν η Κύπρος υποδέχθηκε τη νέα χιλιετία – Το πρώτο μωρό του 2000 ήταν από τη Λάρνακα

  •  01.01.2026 - 14:59
Μέσα στη βροχή και το κρύο κρατούσε την ομπρέλα για να διορθώσει ο υπάλληλος τη βλάβη: Η μικρή πράξη ανθρωπιάς που συγκίνησε μια ολόκληρη κοινότητα

Μέσα στη βροχή και το κρύο κρατούσε την ομπρέλα για να διορθώσει ο υπάλληλος τη βλάβη: Η μικρή πράξη ανθρωπιάς που συγκίνησε μια ολόκληρη κοινότητα

  •  01.01.2026 - 12:49
Εντυπωσιακό βίντεο: Η αλλαγή του χρόνου όπως δεν την είδατε ποτέ στη Λεμεσό - Ο ουρανός γέμισε πυροτεχνήματα σε κάθε γωνιά της πόλης

Εντυπωσιακό βίντεο: Η αλλαγή του χρόνου όπως δεν την είδατε ποτέ στη Λεμεσό - Ο ουρανός γέμισε πυροτεχνήματα σε κάθε γωνιά της πόλης

  •  01.01.2026 - 13:11
Νέα εξέλιξη για τον Χαμές Ροντρίγκες που γράφτηκε για ΑΕΛ

Νέα εξέλιξη για τον Χαμές Ροντρίγκες που γράφτηκε για ΑΕΛ

  •  01.01.2026 - 16:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα