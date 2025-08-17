Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Αυτό το τυρί ανακαλείται από την αγορά μετά από παράπονο καταναλωτή - Δείτε φωτογραφία

 17.08.2025 - 14:05
Προσοχή: Αυτό το τυρί ανακαλείται από την αγορά μετά από παράπονο καταναλωτή - Δείτε φωτογραφία

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν λάβει ενημέρωση από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) πως, μετά από παράπονο καταναλωτή στην Ιταλία για ύπαρξη ξένου σώματος (μεταλλικό σύρμα) σε τυρί μοτσαρέλας, η παρασκευάστρια εταιρεία προβαίνει σε εθελοντική ανάκληση.

Ως εκ τούτου, το πιο κάτω αναφερόμενο τρόφιμο, το οποίο πιθανόν να βρίσκεται στην κατοχή των καταναλωτών, δεν πρέπει να το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν:

  • Ονομασία Τροφίμου: Τυρί μοτσαρέλλα
  • Εμπορική επωνυμία: Latbri
  • Συσκευασία: 125g
  • Αριθμός παρτίδας:   N5205D
  • Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 22/8/2025

Παρακάτω παρατίθεται φωτογραφία του τροφίμου για εύκολη αναγνώριση:

Γραπτη δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. 

