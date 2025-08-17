Προσοχή: Αυτό το τυρί ανακαλείται από την αγορά μετά από παράπονο καταναλωτή - Δείτε φωτογραφία

Ως εκ τούτου, το πιο κάτω αναφερόμενο τρόφιμο, το οποίο πιθανόν να βρίσκεται στην κατοχή των καταναλωτών, δεν πρέπει να το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν:

Ονομασία Τροφίμου: Τυρί μοτσαρέλλα

Εμπορική επωνυμία: Latbri

Συσκευασία: 125g

Αριθμός παρτίδας: N5205D

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 22/8/2025

Παρακάτω παρατίθεται φωτογραφία του τροφίμου για εύκολη αναγνώριση: