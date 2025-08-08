Κράτος χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει

Το απόλυτο “success story απ’ την ανάποδη”, η κυπριακή παγκόσμια πατέντα του πιο ακριβοπληρωμένου Επιτρόπου επιφορτισμένου με το καθήκον να πείσει όλους τους άλλους να δουλεύουν... εθελοντικά, ο άνθρωπος που έκανε καριέρα στο δημόσιο ως “πολιτικός μηχανικός με έμφαση στην πολιτική” με πλαστό πτυχίο και απολυτήριο με διορθωμένους τους βαθμούς με γαμημένο Tipex, ο πολιτικός που για χάρη του ο ΔΗΣΥ παραλίγο να πετάξει έξω από το ψηφοδέλτιο της Λάρνακας τη μετέπειτα πρόεδρό του Αννίτα Δημητρίου (“εκλογές κάνουμε όχι καλλιστεία” η διαβόητη απάντηση του Πρόδρομου Προδρόμου στις αντιδράσεις - καλά πήγε κι αυτό), το γνήσιο τέκνο του Συναγερμικού κομματικού σωλήνα το πρόσωπο του οποίου επιβάλλεται να αντικαταστήσει το πουλί στον θυρεό της Κυπριακής Δημοκρατίας αφού παραμένει ο πιο χαρακτηριστικός εκπρόσωπός της (απολογίες στον Ανδρέα Γρηγορίου για την απώλεια του τίτλου παρά το γεγονός ότι κυριολεκτικά την άφησε να καεί για χάρη αυτής της εκπροσώπησης!)

Από το 2021 όταν αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα του (έκτοτε καρατομημένου) Γενικού Ελεγκτή ότι το πουλέν του Αναστασιάδη, υπάλληλος του Οργανισμού Νεολαίας από το 1996 και Επίτροπος Εθελοντισμού(!) από το 2013, βασικά τσέπωνε €4.756 μικτά τον μήνα (3.063 καθαρά, feel free να νιώσεις όσο μαλάκας αντέχεις αγαπητέ αναγνώστη) έχοντας όχι μόνο πλαστό πτυχίο αλλά και απολυτήριο λυκείου με βαθμούς τόσο τσαπατσούλικα “διορθωμένους” που νομίζεις ότι το μουντζούρωσε το 5χρονο ανιψάκι του, κύλησε τόσο πολύ νερό στ’ αυλάκι που το έκανε Νείλο. Εκτός του ότι πήρε στην Αστυνομία έναν χρόνο(!) να ερευνήσει εάν ο τύπος ήταν όντως απόφοιτος του University of San Diego ή όχι (προφανώς έστελναν τη σχετική αλληλογραφία με ταχυδρομικό περιστέρι που πρέπει πάντα να πυροβολούσαν πάνω από το Τέξας), όταν η πολύκροτη δίκη εδέησε να ξεκινήσει τον Ιούνιο του ΄22 έφαγε περισσότερες αναβολές κι από τη στράτευση στελεχών του ΕΛΑΜ, σε κάποια φάση άλλαζε τόσο συχνά δικηγόρους που μόνο από την Pearson Specter Litt δεν ζήτησε ακόμα εκπροσώπηση ενώ έπαθε μέχρι και τροφική δηλητηρίαση (διάολε, υπάρχει παροιμία που κυριολεκτικά λέει “πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο κώλος του πονεί”!)

Και φτάσαμε πριν από λίγες μέρες στο σημείο βρασμού της δικαστού Νικόλ Γρηγορίου που κατάλαβε ότι η Νομική Υπηρεσία σκοπεύει να πάει την υπόθεση μέχρι όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι νεκροί ή σε βαθιά γεράματα (παλιά μας τέχνη κόσκινο ο μακροχρόνιος) και διαμήνυσε πως “δεν θα είναι ανεκτική σε κατάχρηση δικαστικού χρόνου” ενώ έκανε λόγο για “παρελκυστική πολιτική και τακτική που δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί”. Ακολούθως η ΝΥ αποφάσισε να αναστείλει τις πέντε από τις συνολικά οκτώ κατηγορίες σε βάρος του πρώην επιτρόπου που αφορούν στον καταρτισμό των πλαστών εγγράφων και την πλαστογράφηση της συστατικής επιστολής που παρουσίασε στον ΟΝΕΚ και ότι θα προχωρήσει μόνο με τις τρεις που παραδέχτηκε ήδη ο Γιαννάκης και αφορούν την κυκλοφορία πλαστού επίσημου εγγράφου, σε σχέση με το απολυτήριο λυκείου και το πτυχίο αμερικανικού πανεπιστημίου. Και για να προλάβει τυχόν αντιδράσεις μια (ανώνυμη) “αρμόδια πηγή από τη Νομική Υπηρεσία, με άμεση εμπλοκή στον χειρισμό της υπόθεσης” εξήγησε στον «Πολίτη» το “σκεπτικό που οδήγησε στην απόφαση για αναστολή των πέντε κατηγοριών” που δεν είναι άλλο από το «να μην σπαταληθεί άλλος πολύτιμος δικαστικός χρόνος» κι αυτό γιατί «η παραδοχή του πρώην επιτρόπου για την υπόθεση της πλαστής κυκλοφορίας εγγράφου έχει ποινική βαρύτητα ανάλογη με αυτήν της πλαστογράφησης, γεγονός που καθιστά τη διαφοροποίηση σχεδόν ανούσια από άποψη ποινικής συνέπειας». Με λίγα λόγια όπως εξήγησε η (ανώνυμη) πηγή «δεν πρόκειται να του επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή αν αποδειχθεί ότι ήταν και ο ίδιος που τα πλαστογράφησε. Η χρήση των πλαστών εγγράφων, που παραδέχτηκε, είναι αρκετή για την ποινική του δίωξη».

Μάλιστα. Άρα είναι αρκετό το ότι κυκλοφόρησε ο ίδιος το πλαστό έγγραφο, αλλά όχι ποιος το πλαστογράφησε, άσχετα εάν η πλαστογράφηση και η κυκλοφορία/χρήση πλαστού εγγράφου με δόλο είναι δύο εντελώς διαφορετικά αλλά εξίσου σοβαρά αδικήματα. Επίσης δεν μας ενδιαφέρει ποιος πλαστογράφησε τη συστατική επιστολή για να μπει στον ΟΝΕΚ γιατί προφανώς την πλαστογράφησε ο ίδιος ο Οργανισμός Νεολαίας επειδή ήθελε διακαώς στις τάξεις του ένα κελεπούρι σαν τον Γιαννάκη. Αν μη τι άλλο να πιστώσουμε στη Νομική Υπηρεσία το χάρισμα της ενόρασης αφού... προβλέπει τις αντιδράσεις στις περίεργες αποφάσεις της και φροντίζει να μας καθησυχάζει, όχι με επίσημες ανακοινώσεις μη μας κακομαθαίνει κιόλας, αλλά με ανώνυμες “πηγές κοντά στην υπόθεση” ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε κι ότι βασικά είμαστε biased εξαιτίας των αλλεπάλληλων... περίεργων αποφάσεών της.

Αλήθεια είναι. Ο Σαββίδης πρέπει να είναι η δεύτερη πιο παρεξηγημένη προσωπικότητα της ιστορίας μετά τον Ηρώδη.

Διδάγματα της όλης ιστορίας; Η υπόθεση του Γιαννάκη τραβάει από το 2021, η δίκη από το ‘22 και ακόμα πάει (επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 29 Αυγούστου) και στο μεσοδιάστημα ο τύπος έχει εισπράξει περίπου 76.000(!) ευρώ (λαμβάνει τον μισό μισθό όντας εδώ και τέσσερα χρόνια σε διαθεσιμότητα) ενώ στην πορεία η ΝΥ κόβει δρόμο, κατηγορίες και τη... συζήτηση γύρω απ’ το θέμα με ανώνυμες “διευκρινίσεις”. Γι’ αυτούς και για άλλους πολλούς λόγους ο Γιαννάκης Γιαννάκη παραμένει η απόλυτη ενσάρκωση του Cypriot Dream και η τρανταχτή απόδειξη ότι το brain drain είναι μύθος κι ότι τα λαμπρότερα μυαλά της χώρας ζουν ήδη ανάμεσά μας.

Η στήλη θα πάει διακοπές (όχι, δεν διορίστηκα κάπου συντονιστής) και αν δεν προκύψει κάτι ΠΟΛΥ σοβαρό (βέβαια μ' αυτούς που μπλέξαμε όλα είναι πιθανά) θα τα ξαναπούμε από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου. Καλές διακοπές και... προσοχή.