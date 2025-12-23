«Κλείδωσε» ο κατώτατος μισθός - Άναψε... πράσινο το Υπουργικό - Τι αποφασίστηκε

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι η Κυβέρνηση, αξιολογώντας συνολικά τα μακροοικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, αποφάσισε την έκδοση του τροποποιητικού διατάγματος περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών του 2025, σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο προνοεί ότι ο μηνιαίος κατώτατος μισθός για πλήρη απασχόληση, μετά από τη συμπλήρωση έξι μηνών συνεχούς απασχόλησης, αυξάνεται από τα 1.000 στα 1.088 ευρώ.

«Ο καθορισμός ενός ενιαίου κατώτατου μισθού απαιτεί πάντα λεπτή ισορροπία μεταξύ της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων», ανέφερε στη συνέχεια, προσθέτοντας ότι η ύπαρξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων αποτελεί βασικό παράγοντα στη δημιουργία καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας και στη διασφάλιση ενός καλού επιπέδου διαβίωσης των εργαζομένων.

Συμπλήρωσε ότι η πρόταση για την αναπροσαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού έλαβε υπόψη το επίπεδο του πληθωρισμού για το 2024 (1,8%) καθώς και την πρόβλεψη για το 2025 (0,2%) που αθροιστικά ανέρχεται στο 2%, τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας για την ίδια διετία, ο οποίος αναμένεται να είναι 3,9% και 3,4% αντίστοιχα, σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, τη μείωση της ανεργίας στο 4,9% το 2024, με πρόβλεψη 4,3% για το 2025, η οποία θεωρείται επίπεδο πλήρους απασχόλησης.

Προσέθεσε ότι στο διάταγμα περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια ότι ο μηνιαίος κατώτατος μισθός πριν από τη συμπλήρωση έξι μηνών συνεχούς απασχόλησης αυξάνεται από τα 900 στα 979 ευρώ, ενώ παράλληλα συνυπολογίστηκε η προβλεπόμενη επιβράδυνση στο ρυθμό ανάπτυξης για το 2025 ώστε η αύξηση να μην επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση και τις αναπτυξιακές προοπτικές, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Η Κυβέρνηση στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής πολιτικής που αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής υποστηρίζεται η σταδιακή προσέγγιση προς την επάρκεια των απολαβών των πολιτών. Στο επίκεντρο των στοχευμένων κυβερνητικών πολιτικών βρίσκονται οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι. Η προστασία αυτών των συμπολιτών μας από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί προτεραιότητα», ανέφερε στη συνέχεια ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι η απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία των χαμηλόμισθων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των μισθών, χωρίς να δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις ή να επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα.

«Από την αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να επωφεληθούν γύρω στις 50.000 εργαζόμενοι. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και ενισχύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, με συνέπεια στη δημοσιονομική πειθαρχία και την κοινωνικοοικονομική υπευθυνότητα», επεσήμανε επιπλέον.

Σημείωσε τέλος ότι η νέα αναπροσαρμογή τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του διατάγματος, η οποία θα γίνει πριν την 1η Ιανουαρίου του 2026, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2026 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2027.

Ερωτηθείς αν ο νέος κατώτατος μισθός περιλαμβάνει και την ΑΤΑ, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι με βάση τους υπολογισμούς της Κυβέρνησης, περιλαμβάνεται και η ΑΤΑ με ποσοστό περίπου στο 2%.

Σε ερώτηση γιατί δεν προηγήθηκε της απόφασης η σύγκληση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι υπάρχει μια θεσμοθετημένη Τεχνική Επιτροπή που απαρτίζεται από έξι μέλη των εργοδοτικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με τρία μέλη από κάθε πλευρά, και τρία που ορίζονται από το Υπουργείο, ενώ πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ακαδημαϊκός Ανδρέας Χαρίτωνος και δύο λειτουργοί του Υπουργείου, οποίοι είναι ειδικοί στα θέματα των μισθών, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εργασιακών Σχέσεων και ο διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Όπως εξήγησε, αυτή η επιτροπή συνήλθε σε αρκετές συνεδρίες, αντάλλαξε απόψεις και όλες οι πλευρές κατέθεσαν τις θέσεις τους, με ένα εύρος θέσεων από τα 1.036 ευρώ από πλευράς εργοδοτικών οργανώσεων μέχρι τα 1.175 από πλευράς συνδικαλιστικών οργανώσεων.

«Εμείς είχαμε να συγκεράσουμε όλες αυτές τις απόψεις και λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που ανέφερα προηγουμένως καταλήξαμε σε κάποιους αριθμούς, τα 1.088 και τα 979 ευρώ. Είχα επαφές μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, εννοείται μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα που έχω αναλάβει, ήταν πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, όμως θεώρησα σωστό, και το έχω αναφέρει και θεωρώ ότι έχει εκτιμηθεί από όλους, ότι ως Υπουργός Εργασίας οφείλω να ενημερώνω όλους τους εταίρους να συζητούμε, να συγκαλείται το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα σε τακτά χρονικά διαστήματα και να συζητούμε θέματα», σημείωσε εν συνεχεία.

Προσέθεσε ότι μέσα σε δέκα μέρες, και εφόσον υπήρχε η Τεχνική Επιτροπή έγιναν άτυπες συναντήσεις είτε τηλεφωνικές, είτε κατ’ ιδίαν με όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ πριν παραστεί στο Υπουργικό είχε ξανά ενημερώσεις με τους επικεφαλής όλων των πλευρών και θεώρησε σωστό να τους ενημερώσει μόλις τελειώσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Άκουσα από όλους ότι δεν είναι ευχαριστημένοι, σεβαστό, πλην όμως αυτή είναι η απόφαση. Αυτό όμως που έχει λεχθεί και θα υλοποιηθεί είναι ότι αυτή η Τεχνική Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της πιο εντατικά και θέματα που είχαν τεθεί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αλλά δεν είχαν αναπτυχθεί, όπως ο ωριαίος μισθός που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι θέμα που θα τύχει συζήτησης σε αυτή την Επιτροπή», εξήγησε περαιτέρω.

«Αυτή η Επιτροπή είναι θεσμοθετημένη, θα λειτουργήσει, όπως και το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έτσι όλοι μαζί οι εταίροι, Κυβέρνηση, εργοδότες και εργοδοτούμενοι, να συζητούν, να ανταλλάξουν απόψεις, θα διαφωνήσουν ή θα συμφωνήσουν, αλλά θεωρώ ότι με το διάλογο μπορούμε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα παρά αν ξεκινούμε από μόνοι μας να πάρουμε κάποια απόφαση.

Αναφέροντας επίσης χαριτολογώντας ότι εφόσον δεν είναι κανένας ευχαριστημένος σημαίνει κάτι καλό έχει γίνει, είπε ότι μετέφερε σε όλες τις πλευρές ότι ξεκινούμε με αυτό το θέμα. «Δεν είχαμε την ευκαιρία να μπούμε σε περισσότερο βάθος λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος, όμως διαβεβαίωσα, και θεωρώ ότι υπάρχει το θέμα της εμπιστοσύνης και θα το δούμε στην πράξη, θα συζητούμε τα διάφορα θέματα σε τακτές συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος».

Αναφέρθηκε επίσης στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, η συζήτηση για την οποία, όπως είπε, ξεκινά στις αρχές του 2026, καθώς επίσης στην οδηγία για την επάρκεια των μισθών, τα θέματα των ξένων εργατών και άλλα θέματα τα οποία κατά σειρά προτεραιότητας θα δει πρώτα με τους συνεργάτες του, θα τα κατατάξει και θα ξεκινήσει άμεσα τη συζήτηση με όλους ανεξαιρέτως τους εταίρους.

Σε ερώτηση για τον σκοπό της ύπαρξης της Επιτροπή εφόσον δεν καταλήγει σε αποτέλεσμα κοινή συναινέσει, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα που απαρτίζεται από τους ίδιους εκπροσώπους, εργοδότες, εργοδοτούμενοι και κυβερνητική πλευρά, είναι ένα συμβουλευτικό σώμα στον κάθε Υπουργό Εργασίας, ένας θεσμός που λειτουργεί εδώ και 50 ή 60 χρόνια, με πολύ καλά αποτελέσματα.

«Δεν σημαίνει ότι όλες τις φορές που συζητούν υπάρχει ομοφωνία. Όμως, στις πλείστες των φορών, αντιλαμβάνομαι, και γνωρίζω ότι είχα και εγώ στο παρελθόν συμμετέχει με άλλο καπέλο σε αυτές τις επιτροπές, ότι με τη συζήτηση καταφέρνουν τουλάχιστον να συγκλίνουν περισσότερο στις θέσεις τους και τις απόψεις τους. Οπότε και σε αντιδιαστολή και η επιτροπή αυτή λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο», σημείωσε σχετικά, προσθέτοντας ότι και οι δύο πλευρές χαιρέτισαν ότι το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα θα μπει σε μια τακτική βάση συνεδρίας και γνωρίζουν ότι είναι συμβουλευτικός ο ρόλος του.

Ερωτηθείς για το θέμα του ωριαίου μισθού, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι έχει διαβεβαιώσει ότι η συζήτηση για αυτό το θέμα θα ξεκινήσει αμέσως μετά τις γιορτές μαζί με άλλα θέματα που θα βλέπει η Τεχνική Επιτροπή.

«Θα συζητήσουμε και αυτό και άλλα θέματα, ή τι μελέτες μπορεί να γίνουν για να δούμε πώς μπορεί να βρούμε κάποιον τρόπο που να μην χρειάζεται κάθε φορά να γίνεται αυτή η Επιτροπή. Μπορεί να θεσμοθετηθεί κάτι που να το ξέρουμε όλοι εξ υπαρχής. Όμως, θεωρώ ότι είμαστε στην αρχή ακόμη και χρειάζεται κάποιος χρόνο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις ούτως ώστε να καταλήξουν», συνέχισε.

«Και να μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι το πρώτο θέμα που είχαμε να αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία στην πορεία θα διαφανεί και θεωρώ θα εμπεδωθεί περισσότερο το κλίμα εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και το οποίο κερδίζεται, δεν λέγεται. Προσπάθειά μου, σαν Υπουργός Εργασίας, είναι μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για το καλό όλο για να υπάρχει εργατική ειρήνη», συμπλήρωσε επί του θέματος.

Σε παρατήρηση ότι οι συντεχνίες είχαν ως όπλο μια ευρωπαϊκή οδηγία όσον αφορά τον διάμεσο μισθό, η οποία δεν φαίνεται να λήφθηκε υπόψη, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι η οδηγία αναφέρεται ότι ο κατώτατος μισθός δύναται να φτάσει μέχρι το 60% του διάμεσου.

«Εμάς, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή θα είναι γύρω στο 57%, 57% και κάτι. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 54%. Υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν εθνικό κατώτατο μισθό, υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν 46%, 48%, 50%, 52%, κάτω από τον μέσο όρο, και υπάρχουν και κάποιες χώρες, οι οποίες νομίζω είναι η Γαλλία, δεν κάνω λάθος, που φτάνουν μέχρι το 62-63%. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όμως μέχρι το 60%», σημείωσε καταληκτικά.