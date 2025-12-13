Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

Τη στιγμή λοιπόν που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαρρηγνύει τα ιμάτιά του διεθνώς ότι είναι πανέτοιμος να συζητήσει, να χτίσει γέφυρες και να εφαρμόσει ΜΟΕ (επίσης τεράστιο red flag), το Υπουργείο Παιδείας έβγαλε από την πρίζα σιωπηρά, ύπουλα και γραφειοκρατικά το πιο επιτυχημένο και ουσιαστικό ΜΟΕ που υπήρξε ποτέ στην εκπαίδευση: το πρόγραμμα Imagine.

Για φαντάσου.

Όπως αποκάλυψε ο συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, Μιχαλίνος Ζεμπύλας μιλώντας την Τετάρτη στην Ηλιάδη, η φετινή εγκύκλιος για το πρόγραμμα απλά αγνοείται. Δεν βγήκε ποτέ. Χωρίς κάποια επίσημη ανακοίνωση ή εξήγηση. Απλά δεν στάλθηκε η σχετική εγκύκλιος. Προφανώς το Υπουργείο Παιδείας “παίζει πελλόν” μέχρι να ξεχαστεί ΚΑΙ αυτό το θέμα. Παλιά μου τέχνη κόσκινο, όχι μόνο με το συγκεκριμένο Υπουργείο, αλλά της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη τελικά. Κάτω απ’ το χαλάκι και όσο πιο διακριτικά γίνεται για να μην αντιδράσει καμία πλευρά.

Η εξήγηση απλούστατη. Θυμάστε τον περσινό σάλο με το Imagine; Εκείνη την ενορχηστρωμένη υστερία από την ακροδεξιά (την επίσημη και εκείνη από το Temu περισσότερο γνωστή ως ΕΔΕΚ) ότι δήθεν μαθητές πήγαιναν εκδρομές στα κατεχόμενα χωρίς την έγκριση των γονιών τους και όπου τους γινόταν πλύση εγκεφάλου από τους Τουρκοκύπριους; Ναι, μοιάζει με τσίπικη κυπριακή εκδοχή του The Manchurian Candidate όμως ήταν καθαρά αποκύημα της νοσηρής φαντασίας των γνωστών απορριπτικών/γκράντε πατριωτικών κύκλων που βγάζουν σπυριά με οτιδήποτε περιέχει τις λέξεις “Τουρκοκύπριοι” και “επαναπροσέγγιση”. Η προπαγάνδα, η υστερία και τα fake news έπιασαν τόπο. Η κυβέρνηση αντί να υπερασπιστεί το πρόγραμμα και να βγει να πει την αλήθεια, ότι οι επισκέψεις γίνονται εθελοντικά με τη γραπτή άδεια των γονιών και ΔΕΝ έχουν πολιτικό χαρακτήρα, προτίμησε τη σιωπή για να μην κακοκαρδίσει το ακροδεξιό ακροατήριο. Στον κόσμο πέρασε φυσικά το ψέμα. Αυτό ήθελαν οι περισσότεροι να πιστέψουν, αυτό κατάπιαν αμάσητο.

Για την ιστορία το Imagine είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για “Αντιρατσιστική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για ένα Πολιτισμό Ειρήνης”, το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας το 2016, και τον Οκτώβρη του 2017, μετά από πολύμηνες προσπάθειες και τη σύμφωνη γνώμη των ηγετών των δύο κοινοτήτων στο νησί, τέθηκε υπό την αιγίδα της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση. Μέχρι το 2024, περισσότεροι από 7900 μαθητές και μαθήτριες και περισσότεροι από 2400 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση της επαφής μεταξύ των δύο κοινοτήτων και στην προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και του αντιρατσισμού στο νησί, καλλιεργώντας κουλτούρα ειρηνικής συνύπαρξης, αλληλεγγύης και επαναπροσέγγισης εμπνευσμένης από σχετικά ψηφίσματα και σχέδια δράσης του ΟΗΕ. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και δωρεάν και περιλαμβάνει κοινές δραστηριότητες στο Σπίτι της Συνεργασίας, εκπαιδευτικούς περιπάτους στη Λευκωσία ή επισκέψεις μελέτης σε όλο το νησί.

Πιστό λοιπόν στο Χριστοδουλιδικό δόγμα “πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι” το Υπουργείο, πιθανότατα με εντολή από το Προεδρικό, έθαψε φέτος την εγκύκλιο σε κάποιο συρτάρι, σου λέει να μην έχουμε νέα ντράβαλα με τον ακροδεξιό όχλο (τον οποίο γλείφουν πατόκορφα ελέω 2028) αποδεικνύοντας ότι δεν είναι καλύτεροι από πχ τον Ερσίν Τατάρ, ο οποίος το 2022 απέσυρε την τουρκοκυπριακή πλευρά από το Imagine με το επιχείρημα ότι το πρόγραμμα «αλλάζει τα μυαλά των παιδιών» και διαβρώνει την «εθνική τους συνείδηση». Τότε, η ελληνοκυπριακή πλευρά κατήγγειλλε (ορθώς) τον Τατάρ στον ΟΗΕ για αδιαλλαξία, σήμερα κάνει ακριβώς το ίδιο με εκείνον και με τα ίδια ακριβώς ηλίθια επιχειρήματα (τουλάχιστον ο Τατάρ είχε τα κότσια να το κάνει επίσημα και φανερά, όχι στα μουλωχτά σαν τους δικούς μας). Τι να το κάνεις όμως; Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Τα παιδιά μένουν χώρια. Οι δίαυλοι κλείνουν. Η καχυποψία τσιμεντώνεται. Οι ακραίοι απορριπτικοί ένθεν κι ένθεν της πράσινης γραμμής, όπως αποδεικνύεται περίτρανα για άλλη μια φορά, είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι. Ανέκαθεν ήταν. Ο ένας τρέφει τον άλλον, αλληλοσυμπληρώνονται. Ο φόβος του Τατάρ ότι τα παιδιά θα «μολυνθούν» από την ειρήνη, δεν διαφέρει σε κάτι από εκείνον που διακατέχει τους δικούς μας αυτόκλητους θεματοφύλακες της εθνικοφροσύνης.

Ο κ. Ζεμπύλας τόνισε πως η μη αποστολή εγκυκλίου δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, επισημαίνοντας ότι την πολιτική κατεύθυνση την καθορίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όχι οι Τεχνικές Επιτροπές. Προειδοποίησε μάλιστα ότι μια de facto αναστολή του προγράμματος εντός σχολικού ωραρίου θα καταγραφεί αρνητικά στην επόμενη έκθεση του ΟΗΕ, όπως είχε συμβεί με την αποχώρηση της τ/κ πλευράς.

Ας μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν. Για ποια λύση και ποια επανένωση μιλάμε όταν η πολιτική ηγεσία τρέμει στην ιδέα ότι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι έφηβοι μπορεί να περπατήσουν μαζί, να μιλήσουν και να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι τέρατα με φολιδωτό δέρμα και διχαλωτή γλώσσα.

Γιατί από αυτή την άποψη ναι, το Imagine είναι επικίνδυνο. Για εκείνους που έχουν χτίσει καριέρες και αποκτήσει περιουσίες επενδύοντας διαχρονικά στον φόβο, την καχυποψία και την προκατάληψη.

Imagine all the people sharing all the world? Εδώ δεν μπορούμε να μοιραστούμε δυο σπιθαμές γης.