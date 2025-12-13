Υπ. Εργασίας: Μετατίθεται για το 2026 η κατάθεση ν/σ για συνταξιοδοτικό - Αναμένει θέσεις εμπλεκομένων για κατώτατο μισθό

Υπενθυμίζεται ότι ο τέως Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, είχε πει, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ότι η διαβούλευση για το συνταξιοδοτικό βρίσκεται στα τελικά στάδια και ότι στόχος ήταν η κατάθεσή τους στην Επιτροπή πριν το τέλος του 2025, ώστε να ψηφιστούν πριν την ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Λόγω της αλλαγής που έγινε, υπάρχει η περίοδος χάριτος σε έναν Υπουργό, για να μπορέσει να ενημερωθεί σε βάθος, για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», ανέφερε ο κ. Μουσιούττας, ερωτηθείς για το θέμα.

Όπως είπε, η ενημέρωσή του ξεκίνησε με το ζήτημα του κατώτατου μισθού και εντός της βδομάδας θα έχει συνάντηση με υπηρεσιακούς και τον αναλογιστή, προκειμένου να ενημερωθεί για το συνταξιοδοτικό.

«Αντιλαμβάνεστε ότι δεν τίθεται θέμα να κατατεθεί οτιδήποτε μέχρι το τέλος του χρόνου, εφόσον η εσωτερική ενημέρωση ξεκινά τη Δευτέρα. Δεν είναι κάτι που με 1-2 ώρες ενημέρωση επιλύεται. Υπάρχουν διάφορες πτυχές του θέματος που χρειάζεται χρόνος να παρουσιαστούν και να γίνει συζήτηση. Ξεκινώντας εσωτερικά, ακολουθεί διαβούλευση και στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και εκτός, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους», ανέφερε.

Επειδή, πρόσθεσε, πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες της τριμερούς συνεργασίας, «θεωρώ ότι μέσα στο 2026, χωρίς να μπορώ να προκαθορίσω οτιδήποτε, θα έχουμε μπει στα βαθιά, με απώτερο στόχο να μπορούμε να καταλήξουμε κάπου και να σταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να προχωρήσει στη συζήτηση και την έγκρισή του».

Επισήμανε ότι το ορόσημο του τέλους του 2025 «θεωρώ ότι το έχουμε ξεπεράσει. Είμαστε στο 2026, αλλά είναι μέσα στις προτεραιότητες. Μετά τον κατώτατο μισθό, ένα από τα κυριότερα θέματα που έχουμε να δούμε είναι το συνταξιοδοτικό», είπε.

Αναμένει θέσεις πλευρών για κατώτατο μισθό

Το ζήτημα του κατώτατου μισθού είναι το πρώτο που καλείται να επιλύσει ο νέος Υπουργός. «Πριν λίγες μέρες έχω αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου. Φρόντισα να τύχω μιας πρώτης ενημέρωσης από τους υπηρεσιακούς για το πού βρίσκεται το θέμα. Πληροφορήθηκα ότι οι κοινωνικοί εταίροι παρέδωσαν ο καθένας ξεχωριστά την εισήγησή τους στην Τεχνική Επιτροπή, η οποία αναμένεται να συνέλθει εντός των ημερών, για να υποβάλει τη δική της εισήγηση προς τον Υπουργό», ανέφερε.

Σημείωσε ότι αναμένει αυτό το στοιχείο για να διαμορφώσει μια πιο σφαιρική άποψη για το πού συγκλίνουν ή αποκλίνουν οι διάφορες απόψεις. «Γίνονται και θα γίνονται συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς εντός των ημερών, με σκοπό και στόχο πριν το τέλος του χρόνου να έχει εκδοθεί το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό. Η προσπάθεια είναι να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύγκλιση», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τις συναντήσεις που έχουν καθοριστεί αυτή τη βδομάδα, είπε ότι τη Δευτέρα θα δει την ΠΕΟ και τη ΣΕΚ και εντός της βδομάδας τη ΔΕΟΚ, την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ. Ωστόσο, επισήμανε ότι πέραν των επίσημων συναντήσεων, «υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας πάντα με όλους τους εταίρους».

Κληθείς να σχολιάσει το ποσό του κατώτατου μισθού στο οποίο αναφέρθηκε ο τέως Υπουργός κατά την τελετή παράδοσης, όπου γινόταν εκτίμηση ότι το ύψος του κατώτατου μισθού θα ανέρχεται στα €1.125, με βάση το ποσοστό επί του διάμεσου μισθού και την προσθήκη της ΑΤΑ, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «η όποια θέση, ιδιαίτερα από έναν Υπουργό που διετέλεσε τρία χρόνια, είναι σεβαστή». Σημείωσε, ωστόσο, ότι είναι πρώιμο να αναφερθεί σε κάποιον αριθμό, χωρίς να δει όσα αναμένει και συνέστησε λίγη υπομονή, μέχρι να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα.

Ρωτήθηκε, επίσης, για το ζήτημα της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού, που θέτουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Όπως είπε, «θα δω τι ακριβώς είναι οι θέσεις της κάθε οργάνωσης και θα λειτουργήσουμε αναλόγως».

Αμφίβολο το ορόσημο και για τον οδικό χάρτη για επέκταση ΣΣΕ

Ο Υπουργός κλήθηκε να τοποθετηθεί και για το ορόσημο για την κατάθεση του οδικού χάρτη για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και την επάρκεια των μισθών, το οποίο ο τέως Υπουργός είχε καθορίσει για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει τύχει ενημέρωσης για το χρονοδιάγραμμα για αυτό το θέμα. «Επειδή η ανάληψη των καθηκόντων ήταν τη Δευτέρα, έχουμε το θέμα του κατώτατου μισθού που πρέπει να γίνει μέχρι τέλος του χρόνου, δόθηκε προτεραιότητα σ’ αυτό. Γίνεται ταυτόχρονα ενημέρωση και σε άλλα θέματα, όμως δεν είχα την ευκαιρία να έχω ενημέρωση για αυτό το θέμα. Είναι κάτι που θα γίνει εντός των ημερών», είπε.

Στόχος η βελτίωση εξυπηρέτησης

Ο ίδιος, πάντως, είπε ότι στις προτεραιότητές του είναι η βελτίωση των χρόνων διεκπεραίωσης των διαφόρων επιδομάτων των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. «Κάποια έχουν γίνει αυτόματα και εκδίδονται άμεσα τα επιδόματα, κάποια είναι στη διαδικασία εκσυγχρονισμού και για κάποια χρειάζεται να εγκύψουμε πάνω τους για να σμικρυνθεί ο χρόνος αναμονής», ανέφερε.

Σημείωσε ότι πολλές από τις καθυστερήσεις θα επιλύονταν με την ψηφιοποίηση, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. «Είναι πρόθεσή μας, με τη βοήθεια και του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος έχει ειδικότητα σε τέτοια θέματα από προηγούμενες υπηρεσίες του, να δούμε πώς θα μπορέσουν όλα τα επιδόματα να εξετάζονται και να αποδίδονται το συντομότερο», είπε.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι σημαντικό, για τον ίδιο, είναι και το θέμα της επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κόσμου. «Από ό,τι έχω ακούσει είναι τεράστιος ο αριθμός των κλήσεων στο 1450. Θέλω να δω πώς είναι η εξυπηρέτηση του κόσμου και πώς βελτιώνεται, ώστε καθένας που παίρνει τηλέφωνο να παίρνει απάντηση και τη σωστή καθοδήγηση. Γνωρίζω ότι γίνεται, αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης», υπογράμμισε.

Ξένοι εργάτες

Ένα άλλο θέμα, που έθεσε ο ίδιος ο Μαρίνος Μουσιούττας στις προτεραιότητές του, είναι το ζήτημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού και η εργοδότηση ξένων εργατών. «Θέλω να ενημερωθώ πού υπάρχουν κενά, σε ποια επαγγέλματα δεν υπάρχουν Κύπριοι άνεργοι, τι μπορούμε να κάνουμε με Ευρωπαίους πολίτες ή τι μπορούμε να κάνουμε, αν χρειάζεται, με ξένους εργάτες».

Σημειώνοντας ότι ήδη υπάρχει μια συμφωνία, η οποία συνεχίζεται, είπε ότι θέλει να εγκύψει περισσότερο στο θέμα, κατά επάγγελμα και κατά περίπτωση. «Υπάρχουν επαγγέλματα που έχουμε κόσμο, άρα δεν τίθεται θέμα, αλλά υπάρχουν και επαγγέλματα που δεν έχουμε και δεν πρόκειται να έχουμε. Δημιουργούμε συνθήκες για να έχουμε Κύπριους; Υπάρχει δυνατότητα; Αν δεν υπάρχει και εξαντληθεί και αυτό το περιθώριο, τότε προχωρώ παρακάτω. Πώς μπορούμε να καλύψουμε τη βιομηχανία με αυτό το επάγγελμα, αφού δεν έχουμε και δεν πρόκειται να έχουμε (Κύπριους); Σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους βρίσκουμε τα καλύτερα αποτελέσματα», σημείωσε.

Ανέφερε, εξάλλου, ότι σε κανέναν δεν συμφέρει μια επιχείρηση να μην μπορεί να δουλέψει, αλλά, υπογράμμισε, από την άλλη, ότι θα πρέπει να τηρούνται τα συμφωνηθέντα σε κάθε σύμβαση, ώστε να μη γίνεται εκμετάλλευση.

«Προσπάθεια μας ως Υπουργείο Εργασίας είναι να υπάρχει εργατική ειρήνη, να τηρούνται οι διάφορες συμβάσεις που υπάρχουν και, εφόσον τα οικονομικά του κράτους το επιτρέπουν, να γίνεται βελτίωση της ποιότητας ζωής του κόσμου. Αυτό το τρίπτυχο θα προσπαθήσω να ακολουθήσω, πάντα σε συνεργασία με τους εργοδότες, τις συντεχνίες, τα οργανωμένα σύνολα», είπε καταληκτικά ο Υπουργός.