ΠτΔ: «Δεν θα γίνουμε μέρος του προβλήματος, αλλά πάντοτε θα είμαστε μέρος της λύσης»
ΠτΔ: «Δεν θα γίνουμε μέρος του προβλήματος, αλλά πάντοτε θα είμαστε μέρος της λύσης»

 15.03.2026 - 18:20
ΠτΔ: «Δεν θα γίνουμε μέρος του προβλήματος, αλλά πάντοτε θα είμαστε μέρος της λύσης»

«Δεν θα γίνουμε μέρος του προβλήματος, αλλά πάντοτε θα είμαστε μέρος της λύσης», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χρισοδουλίδης, εκφωνόντας τον επικήδειο λόγο στην κηδεία του μέχρι πρότινος αγνοούμενου στρατιώτη Νίκου Βιολάρη, στο Καλό Χωριό Ορεινής στην Κλήρου, από όπου καταγόταν ο πεσών και μέχρι πρότινος αγνοούμενος.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η «η κρίση που ξέσπασε στην περιοχή μας επιβεβαίωσε με τον πιο τραγικό τρόπο ότι οι παγωμένες συγκρούσεις είναι ευμετάβλητες, απρόβλεπες και εξαιρετικά επικίνδυνες», προσθέτοντας ότι «για αυτό τον λόγο επιδιώκουμε με ειλικρίνεια την απελευθέρωση, την επίλυση του Κυπριακού και τον τερματισμό της κατοχής, διότι, πολύ απλά, έχει να κάνει με το μέλλον της χώρας, με το αύριο των παιδιών μας, στα οποία έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε μια χώρα ελεύθερη, επανενωμένη, σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας».

Συνέχισε λέγοντας ότι «είμαστε θύματα του πολέμου, είμαστε η γενιά της εισβολής, μεγαλώσαμε σε συνθήκες κατοχής και γνωρίζουμε όσο λίγοι τι θα πει πόλεμος, προσφυγιά, αγνοούμενοι, ξεριζωμός και απώλεια. Γι’ αυτό, ποτέ δεν θα γίνουμε μέρος του προβλήματος, αλλά πάντοτε θα είμαστε μέρος της λύσης».

Μιλώντας για τη θυσία του Νίκου Βιολάρη, ανέφερε ότι ήταν ένα από τα πέντε παιδιά του Ιωάννη και της Στυλιανής, από το Καλό Χωριό Ορεινής, που διέμενε στον Στρόβολο μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, και ότι ήταν 18 χρόνων, όταν η τουρκική εισβολή τον βρήκε να υπηρετεί στο 70ό Τάγμα Μηχανικού με έδρα το στρατόπεδο του ΒΜΗ στη Λευκωσία.

Πρόσθεσε ότι θεάθηκε για τελευταία φορά στις 6 Αυγούσττου το 1974, όταν οι τουρκικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συντονισμένη επίθεση εναντίον των θέσεων της Εθνικής Φρουράς στην περιοχή Λαπήθου – Καραβά, παραβιάζοντας την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί μετά την πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής. Ο Νίκος Βιολάρης ήταν ένας από τους 32 αγνοούμενους εκείνης της μάχης.

«Η Πολιτεία σας παραδίδει τα οστά του, μαζί με τον απαραίτητο τίτλο τιμής και την υπόσχεση, αντλώντας δύναμη από τη θυσία του, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον δικαιώσουμε», συνέχισε ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι τα οστά του εντοπίστηκαν δεκαετίες μετά σε ομαδικό τάφο σε περιοχή της Λαπήθου, στο πλαίσιο του προγράμματος εκταφών και αναγνώρισης λειψάνων της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων Κύπρου.

«Δυστυχώς, μέχρι σήμερα μόνο 589 αγνοούμενοί μας έχουν ταυτοποιηθεί. Και η αγωνία για την τύχη των εναπομείναντων αγνοουμένων συνεχίζεται με όλα τα αρνητικά επακόλουθα για τους συγγενείς και τους φίλους», σημείωσε.

«Σε λίγο τα οστά του αγαπημένου σας θα αναπαυθούν για πάντα στον τιμημένο Τύμβο της Μακεδονίτισσας, με φόντο τον σκλαβωμένο Πενταδάκτυλο, που είναι για όλους εμάς το ανυπέρβλητο σημείο προσανατολισμού», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Με νέους βομβαρδισμούς για… πλάκα στο νησί του Ιράν Χαργκ απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα 24ωρο μετά τις αμερικανικές επιθέσεις που έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο στρατηγικής σημασίας νησί και ενώ ο πόλεμος εισέρχεται στην 16η μέρα του. «Όχι» Τραμπ σε έναρξη συνομιλιών για τερματισμό του πολέμου - Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σε Παρίσι ή Κύπρο - «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ» λέει ο Τραμπ.

