Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης: Αποφασισμένη η Κυβέρνηση για διάρρηξη αδιεξόδου στο Κυπριακό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Αποφασισμένη η Κυβέρνηση για διάρρηξη αδιεξόδου στο Κυπριακό

Την αταλάντευτη αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια διάρρηξης του αδιεξόδου και επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την Κυριακή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο κ. Λετυμπιώτης μιλούσε στο εθνικό μνημόσυνο για τον ήρωα Δημητράκη Παπαμιλτιάδη, στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου.

«Ως Κυβέρνηση, διατρανώνουμε την αταλάντευτη αποφασιστικότητά μας για να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια διάρρηξης του αδιεξόδου και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, «γνωρίζουμε τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, δεν θα επιτρέψουμε όμως ποτέ να εφησυχάσουμε, δεν θα μας αποπροσανατολίσει κανείς από τον δρόμο της διεθνούς νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου».

«Επιζητούμε και διεκδικούμε το αυτονόητο, μέσα από διάλογο να εξευρεθεί η ειρηνική, οριστική λύση του Κυπριακού», επισήμανε.

Ο κ. Λετυμπιώτης διαβεβαίωσε ότι «παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε αυτόν τον στόχο. Με σοβαρότητα, νηφαλιότητα και πολιτική βούληση εργαζόμαστε για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν».

Μια λύση, είπε, «στη βάση του διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Μια λύση, πρόσθεσε, «που θα μας επιτρέπει ζήσουμε σε ένα κράτος ελεύθερο από κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις».

Όπως έχει διακηρύξει ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, συνέχισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «με ευλάβεια και αμείωτη προσήλωση θα συνεχίσουμε να αναλώνουμε κάθε ικμάδα των δυνάμεών μας στην οικοδόμηση μιας Κύπρου που θα αποτελεί σύμβολο ειρήνης, σταθερότητας και προόδου στην περιοχή».

«Μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή χώρα-πρότυπο που να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των κατοίκων της, που να εγγυάται την ελπίδα και που θα έχει ως βάση της τον αλληλοσεβασμό και την αλληλεγγύη, έτοιμη να χαράξει τη δική της ξεχωριστή πορεία στον χάρτη της παγκόσμιας ιστορίας», ανέφερε.

Γιατί, είπε, «η μεγαλύτερη δικαίωση της θυσίας των ηρώων μας δεν είναι μόνο η μνήμη. Είναι η απελευθέρωση της πατρίδας μας».

Σύμφωνα με τον κ. Λετυημπιώτη, «ημέρες, όπως η σημερινή, δεν μπορούν να προσεγγίζονται τυπικά. Το ιστορικό μας χρέος δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη μηχανική ανάγνωση καταλόγων ημερομηνιών και γεγονότων».

«Να αντλήσουμε διδάγματα, να ανακαλέσουμε μνήμες, να κατανοήσουμε την υψηλή σημασία της ιστορικής, εθνικής, συλλογικής αποστολής και ευθύνης», προέτρεψε.

«Η μνήμη μας σήμερα φτεροκοπάει. Τότε όπου ένδοξοι αγωνιστές όπως τον Παπαμιλτιάδη, όρθωσαν το ανάστημά τους. Αναμετρήθηκαν με τη συνείδηση και την ιστορία με απαράμιλλο ηρωισμό, αυταπάρνηση και αυτοθυσία», σημείωσε. Αυτή η βαριά κληρονομιά που τιμούμε σήμερα μας υπαγορεύει το ιερό μας καθήκον, είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Λίγο πριν τον γάμο... Η ανάρτηση της Στυλιάνας που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

 15.03.2026 - 15:02
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Αναστάτωση στη μαρίνα Λάρνακας - Ξεριζώθηκε δέντρο από τους ανέμους και καταπλάκωσε όχημα

 15.03.2026 - 15:31
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα